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    Haberler >Astroloji >Burçlar nasıl özür diler

    Burçlar nasıl özür diler

    Hürriyet Haber
    31.10.2008 - 11:22 | Son Güncelleme:

    Burçlar nasıl özür diler, nasıl gönül alır hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse işte cevabı.

    KOÇ:
    Bir kere butun Koc'lar dunya şekeri
    olduklarina inanirlar.. ozur dilemelerini gerektiricek
    bişey yaptiklarini ya da soylediklerini hic
    duşunmezler.. o yuzden dizlerinin ustune cokmek yerine
    basitce "ozur dilerim" derler.. bundan ne azi ne fazlasi

    BOĞA:
    Bir hata yaptiklarinda insanlarla yuzyuze bakmaya
    cok cekinirler.. hem zaten olan olmuştur.. o yuzden
    Bogalarin ozur dilemedikleri icin kaybettikleri cok
    arkadaşlari vardir

    İKİZLER:
    Ikizler her ne yapmiş olurlarsa olsunlar,
    konuyu iyice derinlemesine bi ara$tirirsaniz mutlaka
    hakli cikacaklardir.. hakli olduklarini duşunmuyosaniz
    demek ki konunun yeterince derinine inmemişsiniz o da
    sizin sorununuz

    YENGEÇ:
    Bir Yengec'in ozur dilemesini bekliyosaniz buna
    pişman olursunuz... her konuyu mutlaka kendi taraflarina
    cevirmeyi bu kadar iyi beceren başka bir burc daha
    yoktur... sonunda bir bakmişsiniz yalvar yakar olan
    sizsiniz.

    ASLAN:
    Bir aslan hatasini telafi etmek icin elinden ne
    geliyorsa yapar.. size cicekler alir, evinizin
    karşisindaki duvara kocaman harflerle BENI AFFET yazar,
    ayaklariniza kapanip yalvarir..... sonunda affettiginiz
    zaman kis kis gulmeyi de ihmal etmez tabi, ne de olsa
    ona karşi koymak ne mumkun.

    BAŞAK:
    Başak hata yaptigi zaman ozur dilemekten
    cekinmez, ama bunu ne zaman yapacagini kendi kafasindan
    planlar.. herkesi kendileri gibi sandiklari icin
    boyledirler.. onlara gore iş işten gecmiş olsa bile
    sonucta ozur dilemiş midir, dilemiştir.

    TERAZİ:
    Hata yaptiklari zaman bunu itiraf etmeye
    cekinmezler.. o kadar ictendirler ki zaten ozur dilerim
    demelerine firsat kalmadan siz affettiginizi soylemiş
    olursunuz.

    AKREP:
    Ozur dilemenin bir formalite olduguna inanirlar..
    o yuzden bir telefon acmak ya da karşiniza alip konuşmak
    yerine kart ya da mail yoluyla ozur dileyen insanlarin
    cogu bu burctandir.

    YAY:
    Yay'larin kitabinda pişmanlik, ozur gibi $eyler
    yazmaz.. hatasiz kul olmaz şarkisi onlarin hayat
    felsefesidir. Başkalari onlara yanliş bişey yaptigi
    zaman da ayni tavri korurlar, cifte standart yapmazlar
    yani..

    OĞLAK:
    Onlardan basit bir "ozur dilerim"le
    kurtulamazsiniz.. uzuuuun bir aciklama beklerler.. 7
    sayfalik bir savunma yazip da sonunda onu tatmin
    edebilmişseniz ne mutlu.

    KOVA:
    Dunya tatlisi insanlardir.. hata yaptiklarini
    bilir ve saniyesinde durumu kurtarmak icin bişeyler
    duşunurler.. genelde de başarirlar .

    BALIK:
    Kolay kolay ozur dilemezler cunku onlara gore
    herkesin olaylara bakiş acisi farklidir.. bir Balık ve
    ozur dilemek ha? şansinizi zorlamayin.
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