Burçlar nasıl özür diler, nasıl gönül alır hiç merak ettiniz mi? Cevabınız evetse işte cevabı.

KOÇ:

Bir kere butun Koc'lar dunya şekeri

olduklarina inanirlar.. ozur dilemelerini gerektiricek

bişey yaptiklarini ya da soylediklerini hic

duşunmezler.. o yuzden dizlerinin ustune cokmek yerine

basitce "ozur dilerim" derler.. bundan ne azi ne fazlasi



BOĞA:

Bir hata yaptiklarinda insanlarla yuzyuze bakmaya

cok cekinirler.. hem zaten olan olmuştur.. o yuzden

Bogalarin ozur dilemedikleri icin kaybettikleri cok

arkadaşlari vardir



İKİZLER :

Ikizler her ne yapmiş olurlarsa olsunlar,

konuyu iyice derinlemesine bi ara$tirirsaniz mutlaka

hakli cikacaklardir.. hakli olduklarini duşunmuyosaniz

demek ki konunun yeterince derinine inmemişsiniz o da

sizin sorununuz



YENGEÇ:

Bir Yengec'in ozur dilemesini bekliyosaniz buna

pişman olursunuz... her konuyu mutlaka kendi taraflarina

cevirmeyi bu kadar iyi beceren başka bir burc daha

yoktur... sonunda bir bakmişsiniz yalvar yakar olan

sizsiniz.



ASLAN:

Bir aslan hatasini telafi etmek icin elinden ne

geliyorsa yapar.. size cicekler alir, evinizin

karşisindaki duvara kocaman harflerle BENI AFFET yazar,

ayaklariniza kapanip yalvarir..... sonunda affettiginiz

zaman kis kis gulmeyi de ihmal etmez tabi, ne de olsa

ona karşi koymak ne mumkun.



BAŞAK:

Başak hata yaptigi zaman ozur dilemekten

cekinmez, ama bunu ne zaman yapacagini kendi kafasindan

planlar.. herkesi kendileri gibi sandiklari icin

boyledirler.. onlara gore iş işten gecmiş olsa bile

sonucta ozur dilemiş midir, dilemiştir.



TERAZİ:

Hata yaptiklari zaman bunu itiraf etmeye

cekinmezler.. o kadar ictendirler ki zaten ozur dilerim

demelerine firsat kalmadan siz affettiginizi soylemiş

olursunuz.



AKREP:

Ozur dilemenin bir formalite olduguna inanirlar..

o yuzden bir telefon acmak ya da karşiniza alip konuşmak

yerine kart ya da mail yoluyla ozur dileyen insanlarin

cogu bu burctandir.



YAY:

Yay'larin kitabinda pişmanlik, ozur gibi $eyler

yazmaz.. hatasiz kul olmaz şarkisi onlarin hayat

felsefesidir. Başkalari onlara yanliş bişey yaptigi

zaman da ayni tavri korurlar, cifte standart yapmazlar

yani..



OĞLAK:

Onlardan basit bir "ozur dilerim"le

kurtulamazsiniz.. uzuuuun bir aciklama beklerler.. 7

sayfalik bir savunma yazip da sonunda onu tatmin

edebilmişseniz ne mutlu.



KOVA:

Dunya tatlisi insanlardir.. hata yaptiklarini

bilir ve saniyesinde durumu kurtarmak icin bişeyler

duşunurler.. genelde de başarirlar .



BALIK:

Kolay kolay ozur dilemezler cunku onlara gore

herkesin olaylara bakiş acisi farklidir.. bir

ozur dilemek ha? şansinizi zorlamayin. Bir kere butun Koc'lar dunya şekeriolduklarina inanirlar.. ozur dilemelerini gerektiricekbişey yaptiklarini ya da soylediklerini hicduşunmezler.. o yuzden dizlerinin ustune cokmek yerinebasitce "ozur dilerim" derler.. bundan ne azi ne fazlasiBir hata yaptiklarinda insanlarla yuzyuze bakmayacok cekinirler.. hem zaten olan olmuştur.. o yuzdenBogalarin ozur dilemedikleri icin kaybettikleri cokarkadaşlari vardirIkizler her ne yapmiş olurlarsa olsunlar,konuyu iyice derinlemesine bi ara$tirirsaniz mutlakahakli cikacaklardir.. hakli olduklarini duşunmuyosanizdemek ki konunun yeterince derinine inmemişsiniz o dasizin sorununuzBir Yengec'in ozur dilemesini bekliyosaniz bunapişman olursunuz... her konuyu mutlaka kendi taraflarinacevirmeyi bu kadar iyi beceren başka bir burc dahayoktur... sonunda bir bakmişsiniz yalvar yakar olansizsiniz.Bir aslan hatasini telafi etmek icin elinden negeliyorsa yapar.. size cicekler alir, evinizinkarşisindaki duvara kocaman harflerle BENI AFFET yazar,ayaklariniza kapanip yalvarir..... sonunda affettiginizzaman kis kis gulmeyi de ihmal etmez tabi, ne de olsaona karşi koymak ne mumkun.Başak hata yaptigi zaman ozur dilemektencekinmez, ama bunu ne zaman yapacagini kendi kafasindanplanlar.. herkesi kendileri gibi sandiklari icinboyledirler.. onlara gore iş işten gecmiş olsa bilesonucta ozur dilemiş midir, dilemiştir.Hata yaptiklari zaman bunu itiraf etmeyecekinmezler.. o kadar ictendirler ki zaten ozur dilerimdemelerine firsat kalmadan siz affettiginizi soylemişolursunuz.Ozur dilemenin bir formalite olduguna inanirlar..o yuzden bir telefon acmak ya da karşiniza alip konuşmakyerine kart ya da mail yoluyla ozur dileyen insanlarincogu bu burctandir.Yay'larin kitabinda pişmanlik, ozur gibi $eyleryazmaz.. hatasiz kul olmaz şarkisi onlarin hayatfelsefesidir. Başkalari onlara yanliş bişey yaptigizaman da ayni tavri korurlar, cifte standart yapmazlaryani..Onlardan basit bir "ozur dilerim"lekurtulamazsiniz.. uzuuuun bir aciklama beklerler.. 7sayfalik bir savunma yazip da sonunda onu tatminedebilmişseniz ne mutlu.Dunya tatlisi insanlardir.. hata yaptiklarinibilir ve saniyesinde durumu kurtarmak icin bişeylerduşunurler.. genelde de başarirlar .Kolay kolay ozur dilemezler cunku onlara goreherkesin olaylara bakiş acisi farklidir.. bir Balık veozur dilemek ha? şansinizi zorlamayin.