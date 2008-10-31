Burçlar nasıl özür diler

KOÇ:
Bir kere butun Koc'lar dunya şekeri
olduklarina inanirlar.. ozur dilemelerini gerektiricek
bişey yaptiklarini ya da soylediklerini hic
duşunmezler.. o yuzden dizlerinin ustune cokmek yerine
basitce "ozur dilerim" derler.. bundan ne azi ne fazlasi BOĞA:
Bir hata yaptiklarinda insanlarla yuzyuze bakmaya
cok cekinirler.. hem zaten olan olmuştur.. o yuzden
Bogalarin ozur dilemedikleri icin kaybettikleri cok
arkadaşlari vardir İKİZLER
:
Ikizler her ne yapmiş olurlarsa olsunlar,
konuyu iyice derinlemesine bi ara$tirirsaniz mutlaka
hakli cikacaklardir.. hakli olduklarini duşunmuyosaniz
demek ki konunun yeterince derinine inmemişsiniz o da
sizin sorununuz YENGEÇ:
Bir Yengec'in ozur dilemesini bekliyosaniz buna
pişman olursunuz... her konuyu mutlaka kendi taraflarina
cevirmeyi bu kadar iyi beceren başka bir burc daha
yoktur... sonunda bir bakmişsiniz yalvar yakar olan
sizsiniz. ASLAN:
Bir aslan hatasini telafi etmek icin elinden ne
geliyorsa yapar.. size cicekler alir, evinizin
karşisindaki duvara kocaman harflerle BENI AFFET yazar,
ayaklariniza kapanip yalvarir..... sonunda affettiginiz
zaman kis kis gulmeyi de ihmal etmez tabi, ne de olsa
ona karşi koymak ne mumkun. BAŞAK:
Başak hata yaptigi zaman ozur dilemekten
cekinmez, ama bunu ne zaman yapacagini kendi kafasindan
planlar.. herkesi kendileri gibi sandiklari icin
boyledirler.. onlara gore iş işten gecmiş olsa bile
sonucta ozur dilemiş midir, dilemiştir. TERAZİ:
Hata yaptiklari zaman bunu itiraf etmeye
cekinmezler.. o kadar ictendirler ki zaten ozur dilerim
demelerine firsat kalmadan siz affettiginizi soylemiş
olursunuz. AKREP:
Ozur dilemenin bir formalite olduguna inanirlar..
o yuzden bir telefon acmak ya da karşiniza alip konuşmak
yerine kart ya da mail yoluyla ozur dileyen insanlarin
cogu bu burctandir. YAY:
Yay'larin kitabinda pişmanlik, ozur gibi $eyler
yazmaz.. hatasiz kul olmaz şarkisi onlarin hayat
felsefesidir. Başkalari onlara yanliş bişey yaptigi
zaman da ayni tavri korurlar, cifte standart yapmazlar
yani.. OĞLAK:
Onlardan basit bir "ozur dilerim"le
kurtulamazsiniz.. uzuuuun bir aciklama beklerler.. 7
sayfalik bir savunma yazip da sonunda onu tatmin
edebilmişseniz ne mutlu. KOVA:
Dunya tatlisi insanlardir.. hata yaptiklarini
bilir ve saniyesinde durumu kurtarmak icin bişeyler
duşunurler.. genelde de başarirlar . BALIK:
Kolay kolay ozur dilemezler cunku onlara gore
herkesin olaylara bakiş acisi farklidir.. bir Balık
ve
ozur dilemek ha? şansinizi zorlamayin.