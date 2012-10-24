BurÃ§lar â€“ Gezegenler ve mineraller

Â Ama bunlar genel olarak verilmiÅŸtir. AyrÄ±ntÄ±lÄ± bir ÅŸekilde size yararlÄ± veya geÃ§erli taÅŸÄ± Ã¶ÄŸrenmek iÃ§in doÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼z Ã¶nemlidir. Ã–rneÄŸin 20-22 Mart gÃ¼nlerinde doÄŸan bir KoÃ§ insanÄ±nÄ±n taÅŸÄ± volkanik bir taÅŸ olan obsdiyenâ€™dir. 21 ve 23 Martâ€™ta doÄŸanlarÄ±n taÅŸÄ± ise Portakal Aventurin (YÄ±ldÄ±z TaÅŸÄ±)â€™dÄ±r. DoÄŸum gÃ¼nÃ¼nÃ¼zÃ¼ bildirerek taÅŸÄ±nÄ±zÄ± Ã¶ÄŸrenebilirsinizâ€¦

KoÃ§ Burcu - Mars â€“ Enerji ve motivasyon, yaÅŸamda ilerlemek. KantaÅŸÄ±-Elmas-Demir.Â Â Â

BoÄŸa Burcu - VenÃ¼s â€“ AÅŸk ve pozitif iliÅŸkilerin artmasÄ±. Safir, Amber, ZÃ¼mrÃ¼t, Azurite-BakÄ±r.

Ä°kizler Burcu - MerkÃ¼r â€“ Ä°letiÅŸim ve iliÅŸki dÃ¼zeylerinin geliÅŸmesi. CÄ±va-Akik-Krizopras-Sitrin (SarÄ± kuartz)-AytaÅŸÄ±-Ä°nci

YengeÃ§ Burcu - Ay â€“ DuygularÄ±n dengelenmesi. GÃ¼mÃ¼ÅŸ-ZÃ¼mrÃ¼t-AytaÅŸÄ±-Ä°nci-Yakut

Aslan Burcu â€“ Liderlik, yÃ¶netme gÃ¼cÃ¼ ve cesaret. AltÄ±n-Oniks-Karnelian- Sardoniks (SÃ¼leyman taÅŸÄ±)-Turmalin.

BaÅŸak Burcu - MerkÃ¼r â€“ Sosyal iliÅŸkilerin olumlu geliÅŸmesi. Karnelian-YeÅŸim- Jasper-Safir-CÄ±va.

Terazi Burcu â€“ VenÃ¼s- AÅŸk ve pozitif iliÅŸkilerin artmasÄ±. Zebercet-Lapis Lazuli, Opal-BakÄ±r.

Akrep Burcu - Pluto â€“ DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m ve zor dÃ¶nemlerde rehberlik. Beril-Akumarin-Topaz-Plutonyum.

Yay Burcu - JÃ¼piter â€“ Kariyer, ÅŸans ve bereket. Topaz-Ametist-Yakut-Safir- Turkuaz-Kalay.

OÄŸlak Burcu - SatÃ¼rn â€“ Ã–ÄŸrenmek ve deneyimlerle baÅŸarÄ±ya ulaÅŸmak. Yakut- Agate-Lal-Kara Mermer-KurÅŸun.

Kova Burcu - UranÃ¼s â€“ Beklenmedik Ã¶dÃ¼ller ve yetenekler. Lal-Ametist- Yosun Akik-Opal-Uranyum.

BalÄ±k Burcu Neptune â€“ Ruhsal ve parapÅŸisik yetenekler. Meditasyonla yeni enerji kapÄ±larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±mÄ±. Ametist-Akuamarin-Kaya kristali.Â Â Â

