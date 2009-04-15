Burçlar bebeğinizi nasıl etkiliyor

Birinci ay: Satürn enerjisi genel yapıyı oluşturur.
İkinci ay: Jüpiter enerjisi tümörleri etkiler.
Üçüncü ay: Mars enerjisi kanı etkiler.
Dördüncü ay: Güneş enerjisi vücut ısısını verir.
Beşinci ay: Venüs enerjisi fiziksel güzelliği etkiler.
Altıncı ay: Merkür enerjisi hareketleri ve sinirleri etkiler.
Yedinci ay: Ay enerjisi bebeğin duyguları üstündeki etkisini tamamlar.
Yedinci aydan sonra bebek doğabilir ama yaşayabilmesi için çok iyi bir bakım ister. Bu nedenle,
Sekizinci ay: Satürn enerjisi bebeği yeniden etkileyerek kas ve kemiklerinin güçlenmesini sağlar.
Dokuzuncu ay: Son olarak Jüpiter, tüm yaşam elemanları için yeniden enerji verir.