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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Burçlar bebeğinizi nasıl etkiliyor

    Burçlar bebeğinizi nasıl etkiliyor

    Hürriyet Haber
    15.04.2009 - 11:52 | Son Güncelleme:

    Ceninin dokuz aylık gelişimi süresince gezegenlerin çeşitli yönlerde etkileri vardır. İşte bebeğinizin aldığı etkiler.

    Birinci ay: Satürn enerjisi genel yapıyı oluşturur.

    İkinci ay: Jüpiter enerjisi tümörleri etkiler.

    Üçüncü ay: Mars enerjisi kanı etkiler.

    Dördüncü ay: Güneş enerjisi vücut ısısını verir.

    Beşinci ay: Venüs enerjisi fiziksel güzelliği etkiler.

    Altıncı ay: Merkür enerjisi hareketleri ve sinirleri etkiler.

    Yedinci ay: Ay enerjisi bebeğin duyguları üstündeki etkisini tamamlar.

    Yedinci aydan sonra bebek doğabilir ama yaşayabilmesi için çok iyi bir bakım ister. Bu nedenle,

    Sekizinci ay: Satürn enerjisi bebeği yeniden etkileyerek kas ve kemiklerinin güçlenmesini sağlar.

    Dokuzuncu ay: Son olarak Jüpiter, tüm yaşam elemanları için yeniden enerji verir.
     

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