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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Burç hesabı karıştı!

    Burç hesabı karıştı!

    Hürriyet Haber
    29.12.2008 - 13:42 | Son Güncelleme:

    6.7 milyar insanın burcu değişti! Aslanlar yengeç oldu, koçlar balık! İşte yeni burç takvimi!

    Vatan'ın haberine göre antik çağdaki gökbilimciler, burç hesabı yaparken dünya yörüngesindeki kaymaları hesaba almadılar. Alman bilim adamlarının hesabına göre 6.7 milyar insanın burcu değişti.

    Gökbilimciler, yüzyıllardır kullanılan burç sisteminin hatalı olabileceğini ve her gün gazetede okuduğunuz burcunuzun aslında size ait olmayabileceğini ortaya koydu. Bugün kullanılan burçlar kuşağı, yaklaşık 2200 yıl önce dünyadan bakıldığında dünyadan görünen güneşin 12 takımyıldızına göre yer aldığı konuma göre hesaplanıyordu. Doğum gününde güneş hangi yıldız kümesiyle (boğa, aslan ve terazi gibi) aynı çizgide yer alıyorsa burç da buna göre belirleniyordu. Ancak antik astrologlara göre güneş dünyanın çevresinde dönüyordu. Yani teorileri daha baştan hatalıydı. Dünyanın yörüngesinde her yıl meydana gelen değişiklikleri de hesaba katmaları o günkü bilgileriyle mümkün değildi. Alman bilim adamlarına göre işte bu bilgi eksikliği, burç sisteminin baştan hatalı olduğu anlamına geliyor.

    Vatan'daki habere göre Dusseldorf Üniversitesi’ne göre Güneş’in burçlar için “sıfır” noktası sayılan 21 Mart’taki ilkbahar noktası, yörüngedeki değişiklik nedeniyle her yıl hafif hafif batıya doğru kayıyor. Bu da yeni bir burç haritasının varlığını ortaya çıkarıyor. 

    Yörüngedeki bu hareketle yüzyıllar içerisinde dünyanın dönüşünde 36 derecelik bir sapma gerçekleşti. Burçlar da 2200 yıl öncesine göre 10’da bir oranında yani yaklaşık bir burç kaydı. Bu hemen hemen herkesin burcunun kaydığı anlamına geliyor. Yani 220 yıl önce 27 Kasım’da doğan biriyle 1960 yılında 27 Kasım’ında doğan birinin burcu aynı değil. 29 Kasım ve 17 Aralık arasında doğanlar da sıralamaya sonradan giren 13’üncü takımyıldız Ophiuchus (Yılan) burcuna giriyor.

    İşte yeni burç takvimi:

    Oğlak: 20 Ocak-16 Şubat

    Kova: 16 Şubat-11 Mart

    Balık: 11 Mart-18 Nisan

    Koç: 19 Nisan-13 Mayıs

    Boğa: 13 Mayıs-21 Haziran

    İkizler: 21 Haziran-20 Temmuz

    Yengeç: 20 Temmuz-10 Ağustos

    Aslan: 10 Ağustos-16 Eylül

    Başak: 16 Eylül-30 Ekim

    Terazi: 30 Ekim-23 Kasım

    Akrep: 23 Kasım-29 Kasım

    Yay: 17 Aralık-20 Ocak

    *Yılan: 29 Kasım-17 Aralık
     

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