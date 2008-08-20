Burç burç aşk...

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Koç (20 Mart-19 Nisan)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Futbol sahasında arkadaşlarıyla oynarken veya açık hava yarışmalarına katılırken onu izlemeye gidin. Fiziksel aktivitelere bayılır!

Sevdiği kadın tipi

Spor takılan, maceracı tipleri sever. Hayatı dolu dolu yaşayan kadınlar hayallerini süsler. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Bu sportmen erkeğe güzel bir sürpriz yapmak istiyorsanız, onu herhangi bir oyuna davet edin ve kazanan için belli bir ödül kararlaştırın.

Gizli cinsel yönü

Yatakta istemeyi bilen ve ipleri kendi elinde tutmak isteyen bir erkektir. Bırakın istesin, pişman olmazsınız.

İlişki özelliği

Koçlar çok hızlı aşka başlar ama ateşlerini çabuk kaybederler, ilgisini tutabilmek için sürekli yeni bir şeyler bulun.

Boğa (20 Nisan-19 Mayıs)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Boğa'lar pahalı restoranlar, iyi şaraplar, lüks otelleri severler. Bir Boğa'ya rastlamak istiyorsanız paranın bol harcandığı yerlere bakmalısınız.

Sevdiği kadın tipi

Boğa erkeği utangaç, duygusal ve lüks yaşayan kızları sever. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Evde mum ışığında güzel bir akşam yemeği hazırlayın. Boğa'lar evcil erkeklerdir, bu tür sürprizlere bayılırlar. Onlar için önemli olan kaliteli ortam ve özenle hazırlanmış yemeklerdir.

Gizli cinsel yönü

Boğa'lar yavaş aşkı severler. Onunla yatağa girdikten sonra uzun bir zaman geçirmeye hazır olun!

İlişki özelliği

Tatlı ve seksi Boğa'lar çeşitli sözler vermeyi severler. Sözlerinde durmadıkları zaman onları boynuzlarından tutmayı ihmal etmeyin!

İkizler (20 Mayıs-20 Haziran)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Eğlenceyi seven İkizler erkeğini arkadaş partilerinde bulabilirsiniz. Saatlerce bıkmadan usanmadan dans edebilir.

Sevdiği kadın tipi

Çekingen olmayan kadınları sever. İlla ki o söze başlasın diye beklemeyin, sohbeti siz de başlatabilirsiniz. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? İkizler erkeği akıllı kızları sever. Onu etkilemek için vücudunuzu değil aklınızı kullanın. Herkesin vücutlarını kullandığı bu dönemde akıl yolunu seçen bir kadın, çok hoş bir sürpriz olabilir.

Gizli cinsel yönü

İkizler erkeği, usta sohbetlerden oluşan ön sevişmelere bayılır. Yatağa girmeden önce güzel bir yemek yiyin ve o sırada erotik sözler söyleyin.

İlişki özelliği

İkizler'in çift karakterli olduklarını bilirsiniz. Hem yatakta hem dışarıda bu özelliklerini korurlar. Ayrıca yüzeyseldirler, bu özelliklerine dikkat!

Yengeç (21 Haziran-21 Temmuz)

Onu nerede bulabilirsiniz?

İçine kapanık Yengeç erkeğine bir parkta gazete okurken veya bir kütüphanede kitaplara bakarken rastlayabilirsiniz. Zekice bir iltifatla kabuğundan dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz.

Sevdiği kadın tipi

Bir Yengeç erkeğiyle birlikte olmak istiyorsanız, çoğu zaman evde kalmaya veya yıldızların altında dolaşmaya hazır olun. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Yengeç'ler göz temasına çok büyük önem verirler. Yardıma ihtiyacınız olduğunda, bunu hiçbir şey söylemeden, gözlerinizle isterseniz, mest olacaktır.

Gizli cinsel yönü

Yengeç erkeği ön sevişmeyi çok sever. Onu mutlu etmek istiyorsanız, öpücüklere boğun.

İlişki özelliği

Bazı zamanlar çok zor bir kişi olabilir. Ama gerçekten altın gibi bir kalbe sahiptir ve sizi bir prenses gibi yaşatır.

Aslan (22 Temmuz-22 Ağustos)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Nerede güneş ve eğlence varsa, Aslan erkeği oradadır, iyi zaman geçirebildiği her yerde bir Aslan bulabilirsiniz.

Sevdiği kadın tipi

Kendinden emin, sosyal kadınları sever. Bir Aslan'la yaşamak onunla sahne ışıklarını paylaşmak demektir. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? En gözde partilere davetiye bulun ve birlikte gidin. Sonra da ikiniz için özel bir parti yapmanız hiç fena olmaz.

Gizli cinsel yönü

Hayatta hep "Ben" dese de, yatak odasında partnerinin arzularına çok dikkat eder. Her şeyi kendisi için istiyor gibi görünse de sizi de çok düşünür.

İlişki özelliği

İlgili ve düşüncelidir. Doğru ilişkiyi bulduğunda bencillik maskesini düşürür ve gerçek yüzünü gösterir.

Başak (23 Ağustos-21 Eylül )

Onu nerede bulabilirsiniz?

Bu atletik erkeği sabah kumsalda koşarken veya spor salonlarında bulabilirsiniz.

Sevdiği kadın tipi

Klasik bir arkadaş olan, düşüncelerini söylemekten kaçınmayan bir kadın hoşuna gider. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Birlikte su kayağı yapın. Suyu çok seven Başak erkeği etrafa sular saçmaya bayılır. Öğleden sonra da ona teklif edeceğiniz bir yüzme sefasına hayır demez!

Gizli cinsel yönü

İlk başta biraz çekingen davranır; ama sizinle belli bir zaman geçirdikten sonra vahşi yönünü gösterir. Siz de bu durumdan çok memnun olursunuz! İlişki özelliği Bazen çok şikayet eder, bazen çok fazla eleştirir; ama asla ve asla ihanet etmez.

Terazi (22 Eylül-22 Ekim)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Mars onu çılgın yapmadığı sürece tembel Terazi erkeğini tembellik yaparken bulursunuz. Kafanızı kaldırın ve aşk bekleyen miskin kuşlara bir göz atın!

Sevdiği kadın tipi

Kolay elde edebileceği tipleri sever; çünkü çok uğraşmaktan ve ısrarcı olmaktan çekinir; Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Havuz kenarında dikilin ve yanınızdan geçerken onu suya atın. Peşinden siz de atladıktan sonra kurulandığınızda sizi seyretmesine izin verin.

Gizli cinsel yönü

Zevk vermeyi çok sever. En gizli fantezinizi ona anlatın ve hayata geçirmesini bekleyin.

İlişki özelliği

Eğlenceli ve etkileyici bir tiptir; ama o kadar diplomatiktir ki bazen gerçek düşüncelerini tahmin etmek çok zordur

Akrep (23 Ekim-21 Kasım)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Bekar Akrep erkeği sıcağı sever. Onu yazın sahilde veya havuz kenarında güneşlenirken, kışın da sauna veya solaryumda bulursunuz.

Sevdiği kadın tipi

Cinsel bakımdan ona uyan ve yüksek libidosuyla baş edebilen bir kadın Akrep erkeği için idealdir. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Eve geldiğinde en kırmızı rujunuzu sürün. En seksi kırmızı elbisenizi giyin (Başka hiçbir şey yapmanıza gerek yok)!

Gizli cinsel yönü

Akrep erkeği hem niteliği hem niceliği sever, ikinci raund için hazır olduğunu söylüyorsa, ona inanın. Ateşli gecelere hazırlanın.

İlişki özelliği

Her isteğinizi yapmaya gayret eder. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var: Onu düş kırıklığına uğratırsanız, sizi affetmesi için çok beklersiniz.

Yay (22 Kasım-20 Aralık)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Parti ve kokteyllere mümkün olduğu kadar sık katılın. Mutlaka sosyal Yay erkeğine rastlarsınız.

Sevdiği kadın tipi

Yay erkeği eğlenceyi ve aşkı seven kadınları tercih eder. Günde 24 saat, haftada 7 gün ilgi beklemeyen kadınlar ise tam onun tipidir. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Onun kadar iyi poker oynadığınızı gösterin. Bu onu gururlandıracaktır. Üstelik oyunun sonunda ikiniz de kazanacaksınız!

Gizli cinsel yönü

Sıra dışı aşk oyunlarını sever. Size bayılmasını istiyorsanız, striptiz şovu yapmaya hazır olun. Başka çılgın fantezileriniz varsa, daha da iyi!

İlişki özelliği

Sizinle eğlenmeye bayılır; ama sizin gibi eğlenceyi seven başka kadınların da olduğunu unutmayın. Dikkat edin: Prensinizin gözleri biraz dışarıda!

Oğlak (21 Aralık-19 Ocak)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Oğlak erkeği vaktini genelde yalnız geçiren bir tiptir. Onu jogging yaparken veya bir kafeteryada tek başına kahvesini yudumlarken bulabilirsiniz.

Sevdiği kadın tipi

Akıllı, ciddi kadınları sever. Size hayran olmasını istiyorsanız, hayattan ne istediğiniz! ve onu nasıl elde edeceğinizi bilmelisiniz. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Yatağınıza ipek nevresimler takın, mum ışığında romantik bir yemek hazırlayın.

Gizli cinsel yönü

Oğlak'lar biraz eski modadır. Onlar daha çok romantik aşkı severler. Kama Sutra'yı başkalarına saklayın!

İlişki özelliği

Suskun ve şüpheli Oğlak erkeğinin güvenini kazanmak zordur; ama onu kazandıktan sonra tam annenizin sizin için isteyebileceği erkeğe dönüşür.

Kova (20 Ocak-17 Şubat)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Akıllı Kova çok konuşkan bir tiptir. Onu en çok konferans salonlarında ve kitap satan mağazalarda bulabilirsiniz.

Sevdiği kadın tipi

Akıllı kadınları sever. Onun beğenisini kazanmak istiyorsanız her konuda sohbet etmeye hazır olmalısınız. Yani, kültür şart. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Dürüstlük onun en çok önem verdiği özellikler arasındadır. Ondan ne istediğinizi açık açık söylemeniz ve dürüst olmanız, hoş bir sürpriz için yeterlidir.

Gizli cinsel yönü

Kova'lar çevrenin ne dediğini pek önemsemezler. Herkesin gözünün önünde size yakınlık gösterirse, hiç şaşırmayın.

İlişki özelliği

Kova'lar için duygular değil olaylar önemlidir. Bir hata yaparsanız, sizi affetmeyecek kadar hain olabilir!

Balık (18 Şubat-19 Mart)

Onu nerede bulabilirsiniz?

Balık'lar yüzmeyi severler; onları dalgalarda sörf yaparken veya kışın bile havuzda yüzerken bulursanız şaşırmayın.

Sevdiği kadın tipi

Vahşi bir çocuğu andıran kadınları severler. Hayatın para biriktirmek için değil, yaşamak için olduğunu düşünüyorsanız, tam onun tipisiniz. Onun için hoş bir sürpriz ne olabilir? Her parmağınızı başka bir renge boyayın ve her renk için farklı bir seks oyunu hazırlayın. Çok sıcak saatler geçirip, çok eğleneceğiniz kesin.

Gizli cinsel yönü

Balık erkekleri, yatakta lider kadınları severler. Cinsel hayatınızın iplerini kendi ellerinize almaktan çekinmeyin, buna bayılacaktır.

İlişki özelliği

Romantik ve düşünceli Balık erkeği eve hep çiçeklerle gelir. Davranışlarınıza çok dikkat edin, aksi takdirde kafası kolay karışabilir.