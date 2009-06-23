BunlarÄ± biliyor musunuz?

refid:11472412 iliÅŸkili resim dosyasÄ±

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1564 yÄ±lÄ±nda Fransa kralÄ± IX Charles, yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ±nÄ± Ocak ayÄ±nÄ±n birinci gÃ¼nÃ¼ne aldÄ±. Daha Ã¶nceÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Avrupada yaygÄ±n olan yÄ±l baÅŸlangÄ±cÄ± Mart 25 idi. O zamanki iletiÅŸim ÅŸartlarÄ±nda IX

Charles'in bu kararÄ± fazla yayÄ±lamadÄ±. Duyanlar ise protesto amacÄ±yla eski adetlerine

devam ettiler.1 Nisan'da partiler dÃ¼zenlediler. DiÄŸerleri ise onlarÄ± Nisan aptallarÄ± olarak

nitelendirdiler.1 Nisan'a bÃ¼tÃ¼n aptallarÄ±n gÃ¼nÃ¼ adÄ±nÄ± verdiler. Bu gÃ¼nde diÄŸerlerine sÃ¼rpriz

hediyeler verdiler, yapÄ±lmayacak partilere davet ettiler, gerÃ§ek olmayan haberler Ã¼rettiler. YÄ±llar

sonra Ocak ayÄ±nÄ±n yÄ±lÄ±n ilk ayÄ± olmasÄ±na alÄ±ÅŸÄ±lÄ±nca, FransÄ±zlar 1 Nisan gÃ¼nÃ¼nÃ¼ kendi kÃ¼ltÃ¼rlerinin

parÃ§asÄ± gÃ¶rerek devam ettirdiler. Oradan da bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±ldÄ±.

Ä°nsanlar niÃ§in iÃ§ki kadehlerini tokuÅŸtururlar?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Bu konuda iki ayrÄ± aÃ§Ä±klama vardÄ±r. 1) Ä°nsanlarÄ±n beÅŸ duyusunu tatmin

amacÄ±yla ÅŸarap kadehini sofrada Ã§Ä±n sesiye tokuÅŸturmak. ÅžarabÄ±n rengi, gÃ¶rme; diliyle

tat alma; burunla koklama;eliyle dokurma,ve Ã§Ä±n sesiyle iÅŸitme. Åžarap bÃ¼tÃ¼n duygularÄ± tatmin

eder anlamÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. 2)Antik Ã§aÄŸlarda bir insanÄ±n dÃ¼ÅŸmanÄ±nÄ± yemeÄŸe davet edip,ona

zehirli iÃ§ki sunmasÄ± doÄŸal sayÄ±lÄ±yordu. Ev sahibi iÃ§kinin zehirsiz olduÄŸunu kanÄ±tlamak iÃ§in

kendi iÃ§kisini havaya kaldÄ±rÄ±r ve misafirin iÃ§kisinden bir yudumun kendi kadehine dÃ¶kÃ¼lmesini isterdi.

Sonra aynÄ± anda iÃ§kilerini iÃ§erlerdi. Misafir bÃ¶yle durumda ev sahibine gÃ¼venini gÃ¶stermek iÃ§in

kadehini ev sahibinin yukarÄ± kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± kadehe hafifÃ§e vurur, Ã§Ä±n sesiyle iÃ§kiyi denemeye gerek olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶sterirdi.

Ã‡inliler yiyeceklerini niÃ§in Ã§ubukla yerler?Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â

Ã‡inlilerin yemek yeme alÄ±ÅŸkanlÄ±klarÄ±nÄ±n yiyeceklerini Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde

yemelerinden Ã§ubuk kullandÄ±klarÄ± anlaÅŸÄ±lÄ±yor.Ã‡inde eskiden yalnÄ±zca zenginler masada otururlardÄ±.

HalkÄ±n Ã§oÄŸunluÄŸu tabaklarÄ± ellerinde yemek yerlerdi. Bir elleriyle tabaklarÄ±nÄ± tutar, Ã¶teki

elleriyle Ã§ubuk kullanarak beslenirlerdi. HÄ±zla artan nÃ¼fus yÃ¼zÃ¼nden yiyecek sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± Ã§eken

Ã§inliler Ã¶nlerindeki yiyeceÄŸi kÃ¼Ã§Ã¼k parÃ§alar halinde Ã§oÄŸaltarak yiyorlardÄ±. O zamanlar aÄŸaÃ§

sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle de tahta kullanÄ±mÄ± kÄ±sÄ±tlÄ±ydÄ±. Masa kullanÄ±mÄ± bu yÃ¼zden Ã§ok zordu. Ã‡ubuklar

fildiÅŸinden ve kemikten yapÄ±lÄ±rdÄ±.

DÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok sÃ¶ylenen ÅŸarkÄ±sÄ± hangisidir?

Bu ÅŸarkÄ±"Happy birthday to you" dur. ÅžarkÄ±nÄ±n asÄ±l kaynaÄŸÄ± Amerika'lÄ± iki kÄ±z kardeÅŸe aittir.

Orijinal adÄ± " Good Morning to All" yani " hepinize gÃ¼naydÄ±n"dÄ±r. Daha

sonra gÃ¼ftesi deÄŸiÅŸtirilerek bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Fakat telif hakkÄ± kardeÅŸlere

aittir, onlardan sonra da Warner/chappel mÃ¼zik ÅŸirketine geÃ§miÅŸtir. MÃ¼zik ticari amaÃ§lÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± zaman ÅŸirkete Ã¶deme yapma zorunluluÄŸu vardÄ±r.

YapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±lar nasÄ±l yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor?

YapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±larÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± yapÄ±ÅŸma olayÄ± aslÄ±nda kimyasal bir reaksiyondan baÅŸka bir ÅŸey deÄŸildir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde imalatÃ§Ä±lar yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±larÄ± sentetik malzemeler kullanarak yaparlar. YapÄ±ÅŸma olayÄ±nda benzer

veya ayrÄ± malzemeden iki madde, bir de yapÄ±ÅŸkan gerekir. Burada en Ã¶nemli gÃ¶rev yapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±dadÄ±r.

YapÄ±ÅŸtÄ±rÄ±cÄ±nÄ±n molekÃ¼llerinin diÄŸer iki madde molekÃ¼lleri ile birleÅŸme eÄŸilimi gÃ¶sterir bir yapÄ±da olmasÄ± gerekmektedir.

Mezara niÃ§in Ã§iÃ§ek konulur?

Ä°lk olarak MÄ±sÄ±r Firavunu Tutamkamon'nun milattan Ã¶nce 1346 da Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nde mezarÄ±nÄ±n

Ã§iÃ§ekten tacÃ§larla kaplandÄ±ÄŸÄ± saptanmÄ±ÅŸtÄ±r. Kuzey Avrupada ise M.Ã– 2000 yÄ±llara kadar

mezara Ã§iÃ§ek konduÄŸu belirlenmiÅŸtir. O zamanlarda bu Ã§iÃ§eklerin amacÄ± iyi ruhlarÄ± Ã§ekme,

kÃ¶taÃ¼ ruhlarÄ± kovma amacÄ±ylaydÄ±. Sonradan ise asÄ±l amaÃ§ cesetler Ã§Ã¼rÃ¼rken Ã§Ä±kan

kokuyu kamufle etme amacÄ±nÄ± taÅŸÄ±r. Servi aÄŸacÄ± da bu nedenle mazarlÄ±klarda kullanÄ±lÄ±r. AÄŸacÄ±n

yapraklarÄ± rÃ¼zgarÄ± Ã¶nler, kendine Ã¶zgÃ¼ ferah kokusu vardÄ±r. Cenaze tÃ¶renherinde siyah

giyinmenin amacÄ± da mezarlÄ±klarda hayalletlerden sakÄ±nmak amacÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r.

SatranÃ§ta ÅŸah niÃ§in o kadar pasiftir?

Ã‡Ã¼nkÃ¼ ÅŸah koruma altÄ±ndadÄ±r. Zaten satranÃ§ta amaÃ§ ÅŸahÄ± almaktÄ±r. O yÃ¼zden

bÃ¼tÃ¼n taÅŸlar onu korumakla gÃ¶revlidir. Vezir ise baÅŸkumandan gibi ÅŸaha yardÄ±m eder. Ä°leri

geri, Ã§apraz her yÃ¶ne gidebilir. BatÄ±da vezire KraliÃ§e adÄ± verilmiÅŸtir. Bununla KraliÃ§e'nin

KralÄ±n en bÃ¼yÃ¼k desteÄŸi olduÄŸunu iÅŸaret etmektir. SatranÃ§ 6. yÃ¼zyÄ±lda Hindular tarafÄ±ndan

oynanmaya baÅŸlanmÄ±ÅŸ, oradan dÃ¼nyaya yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.

Ä°nsan korkunca niÃ§in diÅŸleri birbirine vurur?

Bir insan bÃ¼yÃ¼k bir tehlike veya korku verici olayla karÅŸÄ±laÅŸÄ±nca vÃ¼cudu otomatikman savunmaya geÃ§er. DiÄŸer canlÄ±larda olduÄŸu gibi diÅŸler ve Ã§ene savunmanÄ±n ana mekanizmalarÄ±dÄ±r.Ä°ÅŸte bu nedenle ilk

insanlardan gelen kalÄ±tÄ±msal yapÄ±dan dolayÄ± Ã¶nce Ã§ene ve diÅŸler harekete geÃ§er. Ã‡enedeki

kaslar titrer, bu da sanki diÅŸler birbirine vuruyormuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verir.

AkÄ±l ile zeka arasÄ±nda fark nedir?

AkÄ±l yalanla gerÃ§eÄŸi, doÄŸru ile yanlÄ±ÅŸÄ± ayÄ±rabilme, bir konuda dÃ¼ÅŸÃ¼nce yÃ¼rÃ¼tebilme ve gÃ¶rÃ¼ÅŸ bildirme yeteneÄŸidir. Ä°nsan olgunlaÅŸtÄ±kÃ§a aklÄ± geliÅŸir. Zeka ise bir olayÄ± Ã¶nce anlama, iliÅŸkileri kavrama, yargÄ±lama ve aÃ§Ä±klayarak Ã§Ã¶zme yataneÄŸidir. Genel olarak 12 yaÅŸÄ±na kadar geliÅŸir, 20 yaÅŸÄ±na kadar sÃ¼rer sonra sabit kalÄ±r. Zeka bir insanÄ±n her tÃ¼rlÃ¼ olay karÅŸÄ±sÄ±nda aynÄ± yeteneÄŸi gÃ¶sterebileceÄŸi anlamÄ±na gelmez. Bir besteci mÃ¼zik yapÄ±tÄ±nÄ± aklÄ±yla deÄŸil zekasÄ±yla yaratÄ±r. Fakat en basit matematik problemini Ã§Ã¶zemeyebilir. SonuÃ§ olarak zeka, ruhsal olaylara, algÄ± ve hafÄ±za yeteneÄŸine, tutkulara, eÄŸilimlere gÃ¶re farlÄ±lÄ±klar gÃ¶sterir. AkÄ±l somut olarak Ã¶lÃ§Ã¼lemez, zeka IQ denilen testle Ã¶lÃ§Ã¼lebilir.

Dolunay insan davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±etkiler mi?

Ä°nsanlar arasÄ±nda bu inanÃ§ oldukÃ§a yaygÄ±ndÄ±r. Eskilerin Ay'Ä±n dÃ¶nemlerine baÄŸladÄ±klarÄ± boÅŸ bir inancÄ±n gÃ¼nÃ¼mÃ¼ze uzanan bir varsayÄ±mÄ±dÄ±r. Bilim adamlarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± bÃ¼tÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸmalar bu gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n boÅŸ olduÄŸunu kanÄ±tlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ay, dÃ¼nyadaki okyanuslarÄ±n gel-git denilen sularÄ±n alÃ§almasÄ± ve yÃ¼kselmesi olayÄ± Ã¼zerinde doÄŸrudan etkisi vardÄ±r. VÃ¼cudumuzdaki suyun oranÄ± , okyanuslardaki su miktarÄ±yla kÄ±yaslanamaz. Yani Ay'Ä±n Ã§ekim gÃ¼cÃ¼ insanÄ± etkileseydi yalnÄ±z dolunayda deÄŸil her gÃ¼n olmasÄ± gerekirdi. Dolunayda ayÄ±n parlaklÄ±ÄŸÄ± da pek Ã¶nemli bir etken deÄŸildir. Ã‡Ã¼nkÃ¼ gÃ¶nderdiÄŸi Ä±ÅŸÄ±k miktarÄ± GÃ¼neÅŸ'in gÃ¶nderdiÄŸinin 600 binde biri kadardÄ±r.

NiÃ§in gÃ¶zyaÅŸÄ± dÃ¶keriz?

DÃ¼nyadaki canlÄ±lardan sadece insan ruhsal nedenlearle aÄŸlar. Ä°nsanÄ± farklÄ± kÄ±lan bu durum ÅŸÃ¼phesiz yaÅŸam tarihindeki evrimin bir sonucudur. AslÄ±nda gÃ¶zlerimize sÃ¼rekli gÃ¶zyaÅŸÄ± koruma amaÃ§lÄ± olarak salgÄ±lanmaktadÄ±r. Fakat aÄŸlama ruhsal bir boÅŸalmadÄ±r. Bu konuyu ilk inceleyer Darwin'dir. Daha sonra yapÄ±lan deneyler sonucu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ ki soÄŸan doÄŸrarken akan gÃ¶zyaÅŸlarÄ±nÄ±n kimyasal yapÄ±larÄ± farklÄ±dÄ±r. Ruhsal gÃ¶zyaÅŸlarÄ± daha Ã§ok protein iÃ§ermektedir. Fakat henÃ¼z bu farkÄ±n nedeni aÃ§Ä±klanamamÄ±ÅŸtÄ±r.

ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndan daha Ã¶nce olanlarÄ± iÃ§in hatÄ±rlamÄ±yoruz?

Bilim adamlarÄ± geÃ§miÅŸ deneyimlerimizi saklayan hafÄ±zamÄ±zÄ±n beynimizde anÄ±veya Ã¶ykÃ¼ ÅŸeklinde organize olduÄŸunu ileri sÃ¼rÃ¼yorlar. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kler bu ÅŸekilde iletiÅŸim kurma yeteneÄŸine sahip deÄŸiller.Ã–ykÃ¼ ve anÄ±larÄ±nÄ± anlatamÄ±yorlar. Yer ve karakter kavramlarÄ±nÄ± anlamÄ±yorlar. ÃœÃ§ yaÅŸÄ±ndan kÃ¼Ã§Ã¼kler dÃ¼zgÃ¼n konuÅŸabildikleri,anlayÄ±ÅŸ, seziÅŸ ve hafÄ±za yeteneklerine sahip olduklarÄ± halde tÃ¼m olanlarÄ± bir bÃ¼tÃ¼n olarak ÅŸekillendiremiyor, Ã¶ykÃ¼ye dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼remiyorlar.HafÄ±zamÄ±z ne yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ne yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± 3-4 yaÅŸlarÄ±nda kaydetmeye baÅŸlÄ±yor.

YumurtanÄ±n niÃ§in bir tarafÄ± yuvarlak, diÄŸer tarafÄ± sivridir?

EÄŸerkÃ¶ÅŸeli olsalardÄ± kenarlarÄ± dayanÄ±klÄ±lÄ±k bakÄ±mÄ±ndan Ã§ok zayÄ±f olurdu. En dayanÄ±klÄ± geometrik ÅŸekil kÃ¼redir ama bu ÅŸekildeki yumurta yuvarlanacak olursa nerede duracaÄŸÄ± belli olmaz. Yumurta yuvarlanÄ±nca dÃ¼z gitmez. Ä°nce tarafÄ± Ã¼stÃ¼nde dairesel bir yol Ã§izer. BaÅŸladÄ±ÄŸÄ± yere yakÄ±n bir noktada durur. Yani dÃ¼z bir yerde kaybolmasÄ± olanaksÄ±zdÄ±r. Yumurta, tavuÄŸun yumurta kanalÄ±nda kÃ¼re ÅŸeklindedir. Ä°lerlemesi sÄ±rasÄ±nda arkada kalan dairesel kaslarÄ±n bÃ¼zÃ¼ÅŸerek hem yumurtayÄ± ileri iterler hem de bu kÄ±smÄ±na baskÄ± yaparak konik biÃ§imini saÄŸlarlar. YumurtanÄ±n ÅŸeklinin nedeni de budur. SÃ¼rÃ¼ngenlerde bu dÃ¼zenek olmadÄ±ÄŸÄ±ndan yumurtalarÄ± kÃ¼resel biÃ§imdedir.

Develerin hÃ¶rgÃ¼Ã§lerinde ne var?

Genelde hÃ¶rgÃ¼Ã§lerinde su olduÄŸu ve uzun yolculuklarÄ±nda bu suyu kullandÄ±klarÄ± sÃ¶ylenir ama doÄŸru deÄŸildir. Develerin hÃ¶rgÃ¼Ã§lerinde 30-35 kg kadar yaÄŸ bulunur. Yiyecek bulamadÄ±klarÄ± zaman bu enerjiyle hareketlerini saÄŸlarlar ayrÄ±ca yaÄŸ Ã§Ã¶l sÄ±caÄŸÄ±na karÅŸÄ± koruma gÃ¶revi de yapar. Develer suya az gereksinim duyarlar. Burun mukozalarÄ± insana gÃ¶re 100 kat daha bÃ¼yÃ¼ktÃ¼r. Soluk alÄ±rken havadaki nemin Ã¼Ã§te ikisini kazanabilirler. Su kaybÄ±nÄ± da dokularÄ±ndan kaybederler, kandaki su etkilenmez.

Ã‡inlilerin gÃ¶zleri niÃ§in Ã§ekiktir?

YalnÄ±z Ã§inlilerin deÄŸil, Orta ve GÃ¼neydoÄŸu Asya'da yaÅŸayanlarÄ±n, japonlarÄ±n hatta EskimolarÄ±n da gÃ¶zleri Ã§ekiktir. AslÄ±nda gÃ¶z yapÄ±sÄ± bÃ¼tÃ¼n dÃ¼nyada aynÄ±dÄ±r. FarkÄ± yaratan gÃ¶z kapaklarÄ±dÄ±r. Ã‡ekik gÃ¶zlÃ¼ diye nitelendirilen Ä±rklarda gÃ¶zÃ¼n Ã¼zerindeki gÃ¶z kapaÄŸÄ±nÄ±n ikinci kÄ±vrÄ±mÄ±, gÃ¶zÃ¼n Ã¼stÃ¼ne daha Ã§ok inmiÅŸtir. BazÄ± teorilere gÃ¶re bu kÄ±vrÄ±m insanlarÄ±n gÃ¶zlerini yoÄŸun kar tabakasÄ±nÄ±n, gÃ¶z kamaÅŸtÄ±ran Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan korumak iÃ§in bir Ã§eÅŸit kar gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi geliÅŸmiÅŸtir. Ã‡inde ve Ã¶teki bÃ¶lgelerde her ne kadar yoÄŸun kar yaÄŸmÄ±yorsa da onlarÄ±n atalarÄ±nÄ±n buzul Ã§aÄŸÄ±nda kuzeyde yaÅŸadÄ±klarÄ± daha sonra gÃ¼neye indikleri kanÄ±tlanmÄ±ÅŸtÄ±r. YalnÄ±z gÃ¶zleri deÄŸil, burunlarÄ± da rÃ¼zgara karÅŸÄ± korunmak iÃ§in kÃ¼Ã§Ã¼lmÃ¼ÅŸ, burun delikleri soÄŸuÄŸu engellemek iÃ§in daralmÄ±ÅŸtÄ±r. Ciltleri de koruma amaÃ§lÄ± olarak yaÄŸlÄ±dÄ±r. GÃ¶z kapaklarÄ± da yaÄŸlÄ±dÄ±r. GÃ¶zÃ¼ ve iÃ§ tabakalarÄ±nÄ± kara ve buza karÅŸÄ± korur. Yani Ã§ekik gÃ¶zlÃ¼ deÄŸil, dÃ¼ÅŸÃ¼k gÃ¶z kapaklÄ±, demek daha doÄŸrudur.

AteÅŸ bÃ¶ceÄŸi nasÄ±l Ä±ÅŸÄ±k saÃ§Ä±yor?

AslÄ±nda bu bÃ¶ceÄŸin verdiÄŸi Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n ateÅŸle de sÄ±caklÄ±kla da bir ilgisi yoktur. Bilimsel adÄ± "SoÄŸuk IÅŸÄ±k"tÄ±r. Bu Ä±ÅŸÄ±k olayÄ±, molekÃ¼ler seviyede kimyasal bir iÅŸlemdir. BazÄ± molekÃ¼llerin ayrÄ±ÅŸarak daha yÃ¼ksek enerjili hale geÃ§ebildikleri ve bu fazla enerjiyi Ä±ÅŸÄ±ÄŸa dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rebildikleridir. AteÅŸ bÃ¶ceÄŸinin karÄ±n bÃ¶lgesindeki Ä±ÅŸÄ±k organÄ±nda bulunan guddelerden Ä±ÅŸÄ±k elde etmede rol alan iki ana kimyasal madde Ã¼retilmektedir. Fakat onlar da tam olarak Ä±ÅŸÄ±k vermeye yetmediÄŸi iÃ§in bÃ¶ceÄŸinÄ±ÅŸÄ±k bÃ¶lgesine yakÄ±n solunum organÄ±nÄ±n Ä±ÅŸÄ±k verme anÄ±nda burayÄ± oksijenle beslemesi gerekmektedir

KumaÅŸlar yÄ±kandÄ±ktan sonra niÃ§in Ã§eker?

AslÄ±nda kumaÅŸ Ä±slanÄ±nca lifler ÅŸiÅŸtiÄŸinden kumaÅŸÄ±n az biraz uzamasÄ± gerekmektedir. Ama bÃ¼kÃ¼mlerin aÃ§Ä±larÄ±ndaki deformasyonun yarattÄ±ÄŸÄ± Ã§ekme kuvveti daha fazla olduÄŸundan sonuÃ§ta kumaÅŸ boydan kÄ±salÄ±r. KumaÅŸ yÄ±kandÄ±ktan sonra kurutulduÄŸunda ÅŸiÅŸmiÅŸ lifler eski durumlarÄ±na gelirler. Ama kumaÅŸ ilk Ã¶lÃ§Ã¼lerine dÃ¶nemez. Su, yÃ¼ksek Ä±sÄ±, Ã§alkalama, sabun hepsi kumaÅŸÄ±n Ã§ekmesini kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r. KumaÅŸ birkaÃ§ kez yÄ±kandÄ±ktan sonra Ã¶lÃ§Ã¼leri belli bir dengeye ulaÅŸÄ±r ve ondan sonra yÄ±kandÄ±ÄŸÄ±nda Ã§ekmez.

Ä°nsanlar saatlerini niÃ§in sol kollarÄ±na takarlar?

Ã–zel bir durum veya farklÄ± olma dÃ¼ÅŸÃ¼ncesi yoksa insanlarÄ±n Ã§oÄŸu saatlerini sol kola takar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Ã§oÄŸunluk saÄŸ elini kullanmaktadÄ±r ve bu kolun daha hareketli olmasÄ± nedeniyle saatin bir yerlere Ã§arpÄ±p zarar gÃ¶rme olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± yÃ¼ksektir. Zaten saatin kurma dÃ¼ÄŸmesi 3 rakamÄ±nÄ±n yanÄ±ndadÄ±r. Ä°nsanlar saati kurmak istedikleri zaman onu bilekten Ã§Ä±karmadan saÄŸ elle uzattÄ±klarÄ± sol kollarÄ±ndaki saati kurabilirler.

Bir hafta niÃ§in 7 gÃ¼ndÃ¼r?

Babilliler 7 gÃ¼nlÃ¼k haftayÄ± zaman birimi olarak kullanÄ±yorlardÄ±. Ä°lk Ã§aÄŸlarda bilinen

beÅŸ gezegen ile gÃ¼neÅŸ ve ayÄ±n sayÄ±sÄ± nÄ±n 7 oluÅŸu bu sayÄ±yÄ± gizemli ve uÄŸurlu kÄ±lÄ±yordu. Daha sonra dinlerde gÃ¶ÄŸÃ¼n 7 kat oluÅŸu ve doÄŸadaki ana renk sayÄ±sÄ±nÄ±n 7 oluÅŸu, mÃ¼zik notalarÄ±nÄ±n 7 oluÅŸu sayÄ±nÄ±n Ã¶nemini daha Ã§ok belirtti. Daha sonra Fransa takvim yapÄ±sÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtirerek hafta sayÄ±sÄ±nÄ± 10 yaptÄ± ama kabul gÃ¶rmedi. Rusya 5 gÃ¼nlÃ¼k hafta uygulamasÄ±na geÃ§ti, o da tutulmadÄ±. Sonunda yine hafta 7 gÃ¼n olarak kaldÄ±.

NiÃ§in otellerin kapÄ±larÄ± dÃ¶ner kapÄ±dÄ±r?

DÃ¶ner kapÄ±larÄ±n tek amacÄ± enerji tasarrufudur. BÃ¼yÃ¼k binalarÄ±n iÃ§erleri devamlÄ± olarak Ä±sÄ±tÄ±lÄ±r. AÃ§Ä±lan normal kapÄ±dan iÃ§eri soÄŸuk hava rahatlÄ±kla girer. EÄŸer normal kapÄ± kullanÄ±lÄ±rsa hava deÄŸiÅŸimi nedeniyle klimalar veya motorlar yeniden Ã§alÄ±ÅŸacaktÄ±r. Ã–zellikle Ã§ok kiÅŸinin girip Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± otel veya benzeri binalarda enerji tasarrufu iÃ§in dÃ¶ner kapÄ± kullanÄ±lÄ±r. DÃ¶ner kanatlar sÄ±cak havanÄ±n dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmasÄ±na, soÄŸuk havanÄ±n da iÃ§eri girmesini engeller.

Ä°mdat Ã§aÄŸrÄ±sÄ± S.O.S 'in anlamÄ± nedir?

Ã‡ok kiÅŸi "Save our Ship" gemimizi kurtar; "Save our Soul" ruhumuzu kurtar; "Stop Other Signals" diÄŸer sinyalleri sÃ¶zcÃ¼klerinin kÄ±saltÄ±lmÄ±ÅŸÄ± sanÄ±r. Oysa hiÃ§biri deÄŸildir. Tamamen telgraf zamanÄ±ndan kalma mors alfabesiyle ilgilidir. Ä°mdat Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nÄ±n Ã§ok kolay akÄ±lda tutulabilmesi iÃ§in 1908 de Ã¼Ã§ Ã§izgi, Ã¼Ã§ nokta, Ã¼Ã§ Ã§izgi olan S.O.S seÃ§ildi.

Doktorlar niÃ§in dizimize Ã§ekiÃ§le vurur?

Bir sandalyeye rahatÃ§a oturup bacak bacak Ã¼stÃ¼ne atarken doktor dizkapaÄŸÄ±nÄ±n hemen altÄ±na, kasÄ± kemiÄŸe baÄŸlayan tedoma minik lastik bir Ã§ekiÃ§le vurduÄŸu zaman bacak ileri fÄ±rlar. Bu reflekste baldÄ±r kaslarÄ±ndaki duyu sinirleri kasÄ±n geniÅŸlemesine tepki verir ve yeni sinir sinyalleri oluÅŸturarak kaslara hafif bir basÄ±nÃ§ uygulandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve gerildiklerini omuriliÄŸine iletirler. Omirilik ise bu basÄ±nca dayanabilmesi iÃ§in kaslarÄ±n kasÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini bildirir, bacak tekrar geri hareket eder. Refleks, beyin denetiminden geÃ§meksizin, yani beyin devrede olmadan doÄŸrudan omuriliÄŸin komutlarÄ±yla gerÃ§ekleÅŸmektedir. Diz kapaÄŸÄ± refleksi omuriliÄŸin iÅŸleyiÅŸi konusunda bilgi veren Ã¶nemli bir tanÄ± yÃ¶ntemidir.

TÃ¼kenmez kalemin dolmakalemden farkÄ± nedir?

Kalemin tarihi yazÄ±nÄ±nkinden de eskidir. Ä°lk insanlar sivriltilmiÅŸ Ã§akmak taÅŸlarÄ±yla duvar resimleri yapmÄ±ÅŸtÄ±r. MÃ¼rekkepli metal kalemler RomalÄ±lar tarafÄ±ndan biliniyordu. TÃ¼kenmez kalem adÄ± ile bilinen bilye uÃ§lu kalemin ilk modeli 1880 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r fakat raÄŸbet gÃ¶rmemiÅŸtir. UÃ§aklarÄ±n geliÅŸmesiyle gÃ¼ndeme tekrar gelir. UÃ§aklar 2-3bin metreye Ã§Ä±kÄ±nca hava basÄ±ncÄ± oldukÃ§a azalÄ±r. Dolmakalem mÃ¼rekkebi basÄ±nÃ§ nedeniyle dÄ±ÅŸarÄ± akarak kaÄŸÄ±dÄ± ya da giysiyi lekeler. 2.DÃ¼nya SavaÅŸÄ±'nda askeri uÃ§aklarda kullanÄ±lan tÃ¼kenmez kalem sonradan yaygÄ±nlaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±r. TÃ¼kenmez kalemlerde mÃ¼rekkep kaÄŸÄ±da pirinÃ§ uÃ§taki yuvaya yerleÅŸtirilmiÅŸ minik bir bilye aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla aktarÄ±lÄ±r. Fakat dolmakalemin Ã¶zelliÄŸi seÃ§kin ve yazÄ±yÄ± kaliteli kÄ±lmasÄ±dÄ±r.

Radyonun sesi aÃ§Ä±lÄ±nca pil daha Ã§abuk mu biter?

Pille Ã§alÄ±ÅŸan portatif radyolarda sesin yÃ¼ksekliÄŸi pilin Ã¶mrÃ¼nÃ¼ etkiler. Radyo aÃ§Ä±k, sesi kapalÄ± durumu ile sesin sonuna kadar aÃ§Ä±k durumu arasÄ±ndaki fark pillerin Ã¶mÃ¼rlerinin kÄ±salmasÄ±na neden olur. Ses sonuna kadar aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nda pillerden Ã§ekilen akÄ±m yÃ¼zde 30 artmaktadÄ±r. Bu durum, kÃ¼Ã§Ã¼ÄŸÃ¼nden bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼ne, pille Ã§alÄ±ÅŸan ve ses yÃ¼kselticisi olan bÃ¼tÃ¼n radyo, teyp, volkmen vb. iÃ§in aynÄ±dÄ±r.

Horozlar niÃ§in sabahlarÄ± erkenden Ã¶terler?

Sabah gÃ¼neÅŸ doÄŸarken Ã¶tmek yalnÄ±z horozlara Ã¶zgÃ¼ deÄŸildir. KulaÄŸa en Ã§ok

horozun sesinin gelmesi, onun sesinin diÄŸerlerinden daha gÃ¼Ã§lÃ¼ olmasÄ±dÄ±r. KuÅŸlarÄ±n bÃ¼yÃ¼k Ã§oÄŸunluÄŸu

da aynÄ± saatlerde aÄŸaÃ§larda koro halinde Ã¶terler. GÃ¼n boyu hem horozlar hem kuÅŸlar bu Ã¶tÃ¼ÅŸÃ¼ sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rler

ama seslerinin en gÃ¼Ã§lÃ¼ Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± zaman sabah saatleridir. Horoz ve kuÅŸlarÄ±n sabah gÃ¼n

doÄŸarken Ã¶tmeleri biyolojik saatleriyle ayarlanmÄ±ÅŸtÄ±r

Evlerimizdeki sinekler kÄ±ÅŸÄ±n nereye gidiyor?

Sineklerin her tÃ¼rÃ¼ kÄ±ÅŸÄ±n ortadan kaybolur. HavalarÄ±n Ä±sÄ±nmasÄ±yla birlikte ansÄ±zÄ±n ortaya Ã§Ä±karlar. Sinekler Ä±sÄ±ya

karÅŸÄ± Ã§ok hassastÄ±r. GÃ¼neÅŸ bulutun arkasÄ±na girdiÄŸi zaman oluÅŸan Ä±sÄ± dÃ¼ÅŸmesinden etkilenirler. KÄ±ÅŸ gÃ¼nlerinde yaÅŸama ÅŸanslarÄ± yoktur. Ã–lmeden Ã¶nce yumurtalarÄ±nÄ± topraÄŸa veya kuytuya gÃ¶merler. Lavra ve yumurtalar soÄŸuktan etkilenmez. Yaz sÄ±caklarÄ± baÅŸlayÄ±nca yumurtalar Ã§atlar ve yine sinekli gÃ¼nler baÅŸlar.

Termos nasÄ±l sÄ±caÄŸÄ± sÄ±cak, soÄŸuÄŸu soÄŸuk tutuyor?

Tek nedeni vardÄ±r, vakum.Yani boÅŸluk.Bir termosta iÃ§iÃ§e geÃ§miÅŸ iki kap vardÄ±r.DÄ±ÅŸtaki metal bir kap olup iÃ§teki

genellikle bir cam ÅŸiÅŸedir.Ä°kisinin arasÄ±ndaki hava ise boÅŸaltÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r.Tam olmasa da Ã¼reticiler tarafÄ±ndan elde edilebilen tama yakÄ±n bir boÅŸluk vardÄ±r.Vakumlu bir ortamda hava molekÃ¼lleri de Ä±lmadÄ±ÄŸÄ±ndan Ä±sÄ± iletilemez.Cismin Ä±sÄ±sÄ± baÅŸlangÄ±Ã§ta ne ise o halde kalÄ±r.Ä°Ã§erden dÄ±ÅŸarÄ±ya, dÄ±ÅŸardan iÃ§eriye Ä±sÄ± geÃ§iÅŸi olmaz.BÃ¶ylece termosa konan sÄ±vÄ± sÄ±caksa sÄ±cak, soÄŸuksa soÄŸuk kalÄ±r.

KuÅŸlar nasÄ±l konuÅŸabiliyor?

Her insan aÄŸzÄ±yla konuÅŸur ama konuÅŸabilmeyi saÄŸlayan asÄ±l organ beyindir. Beyinde oluÅŸan dÃ¼ÅŸÃ¼nceler dilimize ve dudaklarÄ±mÄ±za aktarÄ±lÄ±r. Hayvanlar bu nedenle konuÅŸamaz. PapaÄŸan ve benzeri kuÅŸlarÄ±n yaptÄ±klarÄ± konuÅŸma deÄŸil, mÃ¼kemmel bir ses tÄ±nÄ±sÄ± ezberi ve tekrardÄ±r. Sesleri ezberler ve taklit ederler. KuÅŸlarÄ±n ses organlarÄ± memeli hayvanlardan farklÄ± olarak gÄ±rtlakta deÄŸil gÃ¶ÄŸÃ¼s kafeslerinn dibinde, karÄ±n boÅŸluÄŸunun derinliklerindedir. KuÅŸlarÄ±n doÄŸasÄ±nda ses taklit yeteneÄŸi vardÄ±r. DoÄŸayla iÃ§iÃ§e yaÅŸarken diÄŸer kuÅŸlarÄ±n seslerini

taklit ederek bir Ã§eÅŸit iletiÅŸim saÄŸlarlar.

Kediler balÄ±k ve sÃ¼tÃ¼ niÃ§in severler?

Kedilerin sudan hoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ± bilinir. Ama aslÄ±nda kediler Ã§ok iyi yÃ¼zerler. Hava ÅŸartlarÄ±ndan dolayÄ± ve de tembelliklerinden suya girmeyi sevmezler. Evkedisinin balÄ±k sevmesinin yanÄ±nda kuÅŸlara ve farelere olan dÃ¼ÅŸkÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n nedeni evcilleÅŸtirilmeden Ã¶nce MÄ±sÄ±r'da Nil vadisinde balÄ±k, kurbaÄŸa, kÃ¼Ã§Ã¼k kuÅŸ ve fareleri avlayarak yaÅŸamÄ±ÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Zaten eski MÄ±sÄ±rlÄ±lar kedilerifare avcÄ±larÄ± olduÄŸu iÃ§in evcilleÅŸtirmiÅŸlerdir. GÃ¼nÃ¼mÃ¼zde kedinin kuzey Hindistan ve GÃ¼neydoÄŸu Asya'da yaÅŸayan tÃ¼rleri Ä±rmaklarÄ±n kenarlarÄ±nda balÄ±k avlayarak yaÅŸamaktadÄ±r. Patileriile balÄ±klarÄ± sudan dÄ±ÅŸarÄ± atar, gerekirse suya tamamen girerler. Eski MÄ±sÄ±r'da kedi bakÄ±cÄ±larÄ± onlarÄ± ekmek ve sÃ¼tle beslemiÅŸlerdir. Kedilerin sÃ¼t zevkinin de MÄ±sÄ±rlÄ± bakÄ±cÄ±larÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± beslenme alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±ndan kaynaklanmaktadÄ±r.

Bardaktaki buzlar niÃ§in birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±rlar?

Buzun erimesi iÃ§in yalnÄ±zca sÄ±caklÄ±k deÄŸil basÄ±nÃ§ da Ã¶nemlidir. DaÄŸlardaki buzullarÄ±n kayma nedeni de budur. BasÄ±nÃ§la alt tabaka erir ve kayma oluÅŸur. Bir kabÄ±n iÃ§inde ya da bir bardakta Ã¼stÃ¼ste duran buzlarÄ±n herbiri altÄ±ndakine deÄŸdiÄŸi noktada bir basÄ±nÃ§ oluÅŸturur ve bu noktada Ã§ok kÃ¼Ã§Ã¼k kÄ±sÄ±m erir.Buradan hareket eden su Ã§ok az yanda iki buz kÃ¼pÃ§Ã¼ÄŸÃ¼nÃ¼n birleÅŸtiÄŸi noktada tekrar donar. Ä°ki buz parÃ§asÄ± kaynak yapÄ±lmÄ±ÅŸcasÄ±na birbirlerine yapÄ±ÅŸÄ±r ve orada bir daha erime olmaz.