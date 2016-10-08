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Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Bugüne dikkat!

    Bugüne dikkat!

    Hürriyet Haber
    08.10.2016 - 11:57 | Son Güncelleme:

    Altından kalkamayacağımız işlere soyunmamalı, tutamayacağımız sözler vermemeliyiz.

    Fazla ısrarcı, iddiacı veya baskıcı olmak sorun yaratabilir veya bu tipte kişilerle uğraşabiliriz. Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerde problemler yaşanabilir. Artan talepleri olan veya kötü niyetli kişilere dikkat edelim. Güç mücadeleleri ve finansal alanlarda dikkat gerektiriyor birkaç gün boyunca. Saldırgan tutumların artığı zaman dilimi başlıyor bugünden itibaren. Öğleden sonra daha rahat hareket edebiliriz, rahatlayabiliriz, ama yine risk almaktan ve kendimize risk teşkil ettiğini düşündüğümüz kişilerden kaçınalım ve ilişkilerde dengeyi sağlamak adına politik olalım.

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

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