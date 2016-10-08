Bugüne dikkat!

Fazla ısrarcı, iddiacı veya baskıcı olmak sorun yaratabilir veya bu tipte kişilerle uğraşabiliriz. Otorite konumundaki kişilerle ilişkilerde problemler yaşanabilir. Artan talepleri olan veya kötü niyetli kişilere dikkat edelim. Güç mücadeleleri ve finansal alanlarda dikkat gerektiriyor birkaç gün boyunca. Saldırgan tutumların artığı zaman dilimi başlıyor bugünden itibaren. Öğleden sonra daha rahat hareket edebiliriz, rahatlayabiliriz, ama yine risk almaktan ve kendimize risk teşkil ettiğini düşündüğümüz kişilerden kaçınalım ve ilişkilerde dengeyi sağlamak adına politik olalım.