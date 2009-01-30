Bu yÄ±l TÃ¼rkiye'de neler olacak

UranÃ¼s retrosu zor koÅŸullar getirebilir. Ã‡ok tedbirli ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lÃ¼ olunmalÄ±dÄ±r. Ay DÃ¼ÄŸÃ¼mleri ise, Kova ve Aslan'da Retro yani ters durumdalar. Tutulumlar ise 2009'da pek bize yÃ¶nelik deÄŸiller, o nedenle daha rahatÄ±z diyebiliriz.

Ekonomi ve krizÂ Â Â Â Â Â



Net olarak gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor ki, ortada bir ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ± var ama bu olay ya da kriz gerÃ§ek deÄŸil veya Ã§eÅŸitli ÅŸekillerde istismar ediliyor. Yani, fÄ±rsattan ya da kÃ¼resel etkilerden yararlanÄ±larak, daha Ã§ok kazanÃ§ amaÃ§lanÄ±yor. DoÄŸal olarak, kÃ¼resel dalgalanmalar, parasal dengelerin oynaklÄ±ÄŸÄ±, kuÅŸku ve korku ÅŸoklarÄ±nÄ±n yarattÄ±ÄŸÄ± psikozlar, belli oranlarda bize yansÄ±yor ve yansÄ±yacak. Fakat Ã§ok karanlÄ±k tablolar Ã§izerek, sÃ¶z konusu yansÄ±malarÄ± Ã¼Ã§e beÅŸe katlamak Ã§ok hatalÄ±, bunun bedelini bÃ¶ylesine yÃ¶ntemleri tercih edenler, Ã¶ngÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi ummadÄ±klarÄ± kadar aÄŸÄ±r Ã¶deyecekler. Ã–ncelikle, Ã§alÄ±ÅŸanlara yÃ¶nelik iÅŸsizlik tehditlerine son verilmeli, bunun bÃ¼yÃ¼mesi halinde Ã§ok sayÄ±da iyi ve yetiÅŸmiÅŸ insan yitirilecek ve yerlerine onlar gibileri gelemeyeceÄŸi ya da Ã§ok ucuz ve yetersiz elemanlar geleceÄŸi iÃ§in sÃ¼reÃ§ iÃ§inde zarar Ã§ok daha aÄŸÄ±r ve bu kez gerÃ§ekten Ã§ok bÃ¼yÃ¼yecektir. Her Ã§apta ve tÃ¼rdeki ekonomistlerin yÃ¶nlendirmeleri ise bunalÄ±mÄ± arttÄ±racaktÄ±r Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸleri doÄŸal olarak daha Ã§ok kazandÄ±rmak ve kazanmak olan bu kesim ancak bu tÃ¼r ortamlardan beslenebilmektedir. Bir anlamda da, geÃ§miÅŸte belirgin birkaÃ§ sektÃ¶rde yoÄŸunlaÅŸÄ±larak ÅŸiÅŸirilen kadrolar ayÄ±klanmaktadÄ±r ama bunun ne kadar saÄŸlÄ±klÄ± ve doÄŸru yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kesinlikle tartÄ±ÅŸÄ±lmalÄ±dÄ±r. Ã–te yandan, yine anlaÅŸÄ±lmaktadÄ±r ki, TÃ¼rkiye istihdam daÄŸÄ±lÄ±mÄ±nda, Ã§ok uzun yÄ±llardan beri baÅŸarÄ±sÄ±zdÄ±r (UranÃ¼s/Pluto efekti), Ã¶rneÄŸin iÅŸletme, ekonomi ve finans alanlarÄ±na Ã§ok fazla yÃ¶nelen ve yÃ¶nlendirilen istatistiksel istihdam, neredeyse boÄŸulmuÅŸ gibidir, oysa birÃ§ok iÅŸ alanÄ± ve uzmanlÄ±klar yetersiz sayÄ±lardadÄ±r (Kaynak DÄ°E). Ã–zetle, sorun ekonomik kriz deÄŸil, Ã¶ngÃ¶rÃ¼sÃ¼zlÃ¼k, vizyonsuzluk ve gÃ¼nÃ¼ kurtaralÄ±m psikozudur. Ä°Ã§inde buluduÄŸumuz sÃ¼reÃ§, ekonomik kriz deÄŸil, yeniden yapÄ±lanma ve istikrarÄ± koruma sÃ¼recidir. JÃ¼piterci kolay ve Ã§ok kazanalÄ±m anlayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n yerini, artÄ±k SatÃ¼rncÃ¼ yeterince ama sÃ¼rekli kazanalÄ±m anlayÄ±ÅŸÄ± almalÄ±dÄ±r ve bu kaÃ§Ä±nÄ±lmaz bir gereklilik olarak gÃ¶rÃ¼lmektedir.

Ä°Ã§ barÄ±ÅŸ ÅŸu andan farksÄ±z hatta daha da sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. SÄ±kÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ ve gerilmiÅŸ dinamiklerle ya da Ã§eÅŸitli kÄ±rÄ±lma noktalarÄ± ile iÃ§iÃ§eyiz, bunlar sÄ±k sÄ±k kÄ±rÄ±lacak ve Ã¼zÃ¼cÃ¼ olaylar yaÅŸanacaktÄ±r. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yaz su sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ±, korkulduÄŸu kadar aÄŸÄ±r olmayacaktÄ±r, Ã§ok aÄŸÄ±r ve yÄ±kÄ±cÄ± depremler gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor ama tabii yok deÄŸiller, baharda iÃ§ Anadolu'da Ã¼rkÃ¼tÃ¼cÃ¼ bir deprem yaÅŸanabilir. Ve 2009'un ilerletilmiÅŸ TÃ¼rkiye haritasÄ± ÅŸÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor...

GÃ¼neÅŸ

YengeÃ§ Burcu'nda ve 4. astro evde. GÃ¼neÅŸ bu evde, topraÄŸÄ±, tarÄ±mÄ±, Ã¼rÃ¼nÃ¼, arsalarÄ±, madenleri ve mineralleri yÃ¶netir. Siyasi olarak da muhalefet partilerini, doÄŸal anlamda ise depremleri ve volkanlarÄ± etkiler. GÃ¼neÅŸ 2009'da sert ve zÄ±t etkiler alÄ±yor. Ulusal ilerleme, kontrolu elinde tutan veya gÃ¼Ã§lÃ¼ kaynaklara sahip olan kiÅŸilerin sayesinde olacaktÄ±r ama bu pek mÃ¼mkÃ¼n gÃ¶rÃ¼lmÃ¼yor yani gerekenler yapÄ±lmÄ±yor ya da yapÄ±lÄ±yor gibi gÃ¶steriliyor. Oyunu kendi kurallarÄ±yla oynamak amacÄ±ndalar oysa aÅŸÄ±rÄ± istek gÃ¼cÃ¼ ve yoÄŸun talepler zarar getirecek ve hÃ¼kÃ¼meti zora dÃ¼ÅŸÃ¼recektir. YÃ¶netimin baskÄ±sÄ± artacak ve yeni ama kÄ±sÄ±tlayÄ±cÄ± yasalar getirilecektir. Ä°ktidar, kendi fikirlerini ve dÃ¼nya gÃ¶rÃ¼ÅŸÃ¼n sÃ¶z konusu olduÄŸunda agresifleÅŸecek ve kendisini kontrol etmesi zorlaÅŸacaktÄ±r. Fikirlerinizi paylaÅŸmâ€ºyan insanlara karÅŸÄ± sert Ã§Ä±kÄ±ÅŸlar yapÄ±lacaktÄ±r. Ortada arzularÄ±n ve planlarÄ±n tamamlanmasÄ± isteÄŸi vardÄ±r.

Ay

Terazi Burcu'nda ve 7. astro evde, Ay bu evde olumludur, evlilikleri arttÄ±rÄ±r, kadÄ±nlarÄ±n baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±, resmi tÃ¶renleri yÃ¶nlendirir. Sert etkiler altÄ±ndaysa, dÄ±ÅŸ iliÅŸkilerde sÄ±kÄ±ntÄ±lar hatta sert koÅŸullar, tartÄ±ÅŸmalar yaÅŸanabilir, Ã¼lkelerin birbirlerinden talepleri artabilir, skandallar ve Ã¶nemli ayrÄ±lÄ±klar gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, toplumda nahoÅŸ ve tatsÄ±z olaylar oluÅŸur. 2009 TÃ¼rkiye'sinde Ay iki yÃ¶nlÃ¼ etkiler altÄ±nda olacak, ruhsal birlik zarar gÃ¶rÃ¼rken, olumlu MerkÃ¼r ve JÃ¼piter iliÅŸkilerinde organizasyonlar zayâ€ºf olabilir ama yorumlar baÅŸarÄ±lÄ± olacaktÄ±r, iletiÅŸim iyidir. Skandallar ve mali krizler artacak fakat yÃ¶netim bunlardan Ã§ok zarar gÃ¶rmeyecek, birkaÃ§ kurban vererek rahatlayacaktÄ±r. NeptÃ¼n/Ay etkisinde yÃ¶netim ÅŸanslÄ±dÄ±r ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼leri doÄŸru olabilir, sorun yeterince aÃ§Ä±k olamamasÄ± ve kendisini ifade edememesidir yani vitrindekiler yeterli ve baÅŸarÄ±lÄ± deÄŸildirler hatta kanÄ±ksanmÄ±ÅŸlardÄ±r. DeÄŸiÅŸtirilmeleri kaÃ§Ä±nÄ±lmaz olacaktÄ±r.

MerkÃ¼r

Ä°kizler Burcu'nda ve 3. astro evde. MerkÃ¼r burada trafiÄŸi yÃ¶netir, iyi konumda yoÄŸunluk gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, ulaÅŸÄ±mda rahatlamalar gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ve olanaklar artar. YanÄ±sÄ±ra tÃ¼m iletiÅŸim, mailler ve telefonlar, kitaplar, tÃ¼m edebi konular, yayÄ±ncÄ±lÄ±kla ilgili herÅŸey, gazeteler ve tÃ¼m haber akÄ±ÅŸÄ± da bu konumdadÄ±r. Sert etkiler varsa hatalar Ã§oÄŸalÄ±r, iletiÅŸim aksar, satÄ±ÅŸlar dÃ¼ÅŸer ve habercilik hatalarÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. Ã–nemli yazarlar arasÄ±nda Ã¶lÃ¼mler yaÅŸanÄ±r. Yine bu evde, sÃ¼reli yayÄ±nlar, radyolar ve bilimsel iletiÅŸim de vardÄ±r. Bu astro evdeki etkiler diÄŸer tÃ¼m evleri etkilerler. Ve 2009'da MerkÃ¼r oldukÃ§a sÄ±kÄ±ntÄ±da, kuÅŸkular bÃ¼yÃ¼rken, kararsÄ±zlÄ±klar ve Ã¶zeleÅŸtiri yoksunluÄŸu dikkat Ã§ekici. Pluto ise aÄŸÄ±r etkiler yayÄ±yor, medya ve iletiÅŸim sÄ±kÄ±ntÄ±da olacak, geriimler Ã¶nemli, daha Ã§ok gÃ¼Ã§ kullanÄ±mÄ± istenecek. KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± Ã§ok sert tartÄ±ÅŸmalar artacak, bu etki altÄ±nda bu evle ilgili olan konularda, Ã§ok Ã¶nemsenmiÅŸ gÃ¼Ã§ gÃ¶sterileri, kÄ±zgÄ±nlÄ±k, sabÄ±rsÄ±zlÄ±k ve acelecilik gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. YoÄŸun nefretler var. UranÃ¼s/MerkÃ¼r aÃ§Ä±sÄ±nda, fikirler Ã§ok gerici veya ilerici olabilirler ya da ani deÄŸiÅŸimler gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. GerÃ§ekten ÅŸuursuz hatta ahmakÃ§a uygulamalar olabilir. YÃ¼kselen BurÃ§ Ã¼zerindeki baskÄ±, yanlÄ±ÅŸ kararlarÄ± arttÄ±rabilir. NeptÃ¼n ise, tembellik, aymazlÄ±k ve aÅŸÄ±rÄ± hoÅŸgÃ¶rÃ¼ verebilir, buna karÅŸÄ±n JÃ¼piter/MerkÃ¼r iliÅŸkisi yayÄ±ncÄ±lÄ±kta ve edebiyatta baÅŸarÄ±lar getirecektir.

VenÃ¼s

BoÄŸa Burcu'nda ve 2. astro evde. VenÃ¼s bu konumda, gelirleri arttÄ±rÄ±r. Ä°yi etkiler altÄ±ndaysa ulusal finans iyidir ama sert etkiler altÄ±ndaysa aÄŸÄ±r mali kayÄ±plar, israf, savurganlÄ±k gÃ¶rÃ¼lÃ¼r, bankalar sÄ±kÄ±ntÄ±ya girerler ve ticari iliÅŸkiler zorlaÅŸÄ±r. KÄ±sacasÄ± ekonomi tÃ¼mÃ¼yle buradadÄ±r. Vergiler, hazine, borsa ve bÃ¼tÃ§e etkilenirler, aynÄ± zamanda da ulusal saÄŸlÄ±k da aynÄ± konumdadÄ±r. VenÃ¼s 2009 TÃ¼rkiye'sinde pek yoÄŸun etkiler altÄ±nda deÄŸil ama sert etkiler daha fazla gibi. Zaman zaman ulusal birlik, dÄ±ÅŸ olaylarÄ±n doÄŸrultusunda hissedilecek ama finansal kararlarda zamanlamalar iyi deÄŸil. UranÃ¼s yine sÄ±kÄ±ntÄ± veriyor, finansal geliÅŸmelerde inat, fikirlere baÄŸÄ±mlÄ±lÄ±k, kavgacâ€ºlÄ±k, Ã§abuk Ã¶fkelenmek, aÅŸÄ±rÄ± savunmak ve iddialaÅŸmak zararlÄ± olacaktÄ±r, geliÅŸmeler abartÄ±lmamalÄ± ve gelecek korkusu bÃ¼yÃ¼tÃ¼lmemeli ve beklenmedik geliÅŸmelere artÄ± ve eksi hazÄ±r olunmalÄ±dÄ±r.

Mars

BoÄŸa Burcu'nda ve 2. astro evde. Mars burada sorunludur ve riskler oluÅŸturur. Borsada kayÄ±plar, finansal panik, sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸen bankacÄ±lÄ±k, vergi gelirinde azalma, Ã§ok bÃ¼yÃ¼k devlet harcamalarÄ± ve devletin para kayÄ±plarÄ± bu konumda yaÅŸanÄ±r. Ã–zellikle askeri harcamalar Ã§ok artar ve vergiler bu alana yÃ¶nlenir. EÄŸer JÃ¼piter bu astro eve olumlu etki yapÄ±yorsa, gelirler artar, ulusal finans kaynaklarÄ± gÃ¼Ã§lenir, bankacÄ±lÄ±k geliÅŸir ve ticari operasyonlar baÅŸarÄ±lÄ± olur. ve vergilendirme azalÄ±r. JÃ¼piter sert etkiler altÄ±ndaysa ve Ã¶zellikle Mars zÄ±tlÄ±ÄŸÄ± varsa tÃ¼m finansal konular zor durumda kalacaklardÄ±r. Ve 2009'da Mars, JÃ¼piter'den sert etki alÄ±yor, ertelemeler, olaylarÄ± bÃ¼yÃ¼tmek ve kasâ€ºtlâ€º olarak Ã§arpÄ±tmak Ã§ok zararlÄ± olacak ve finansal krizi Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±n aleyhine yÃ¶nlendirecektir. UranÃ¼s baskÄ±sÄ± ise, geleneksel yÃ¶ntemlerin dÄ±ÅŸÄ±ndaki arayÄ±ÅŸlarÄ± simgelemekte, bundan vazgeÃ§ilmemelidir. Bunlara karÅŸÄ±n, Astroloji ve Yeni Ã‡aÄŸ konularÄ±nda Ã¶nemli geliÅŸmeler gÃ¶rÃ¼lÃ¼rken, bu konular daha da yaygÄ±nlaÅŸacaklar. Mars/SatÃ¼rn iliÅŸkisinde genellikle geliÅŸtirme Ã§abalarâ€º sonuÃ§suz kalabilir fakat stratejilerden vaz geÃ§ilmemelidir, Ã¶zellikle de finans ve ticaret alanlarÄ±nda sabÄ±rlÄ± ve kararlÄ± olunmalÄ±dÄ±r.

JÃ¼piter

Kova Burcu'nda ve 12. astro evde Retro yani ters durumda. AslÄ±nda JÃ¼piter bu evde rahattÄ±r, tÃ¼m kurumlarda rahatlama ve geniÅŸleme gÃ¶rÃ¼lÃ¼r. YatÄ±rÄ±mlar, baÄŸÄ±ÅŸlar artar. Devletin yatÄ±rÄ±m gÃ¼cÃ¼ artar, refah gÃ¶rÃ¼lÃ¼r ama sert etkiler varsa aÄŸÄ±r harcamalar, israf ve Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ gÃ¼Ã§ bÃ¼rokratik sorunlar vardÄ±r, hapishaneler, hastaneler, huzur evleri, barÄ±naklar, gizli Ã¶rgÃ¼tler ve dini kurumlar da buradan etkilenirler. Yine bu astro ev, suÃ§un, suÃ§lularÄ±n, hÄ±rsÄ±zlÄ±klarÄ±n ve cinayetlerin yeridir. JÃ¼piter 2009 TÃ¼rkiye'sinde pek sorunlu gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor.

SatÃ¼rnÂ

BaÅŸak Burcu'nda ve 6. astro evde. SatÃ¼rn bu konumda hiÃ§ iyi deÄŸildir, Ã¶ncelikle ulusal saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± yaratÄ±r, halk hoÅŸnutsuz ve mutsuzdur. Etkiler sert ve yÄ±kÄ±cÄ± olabilir. Ã‡alÄ±ÅŸan sÄ±nÄ±f, askerler Ã¶zellikle de denizciler ve denizcilik ve de saÄŸlÄ±k personeli sÄ±kÄ±ntÄ±ya girebilirler. SatÃ¼rn yeni yÄ±lda rahat gÃ¶rÃ¼nmÃ¼yor,

beklenmedik saÄŸlÄ±k olaylarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸabiliriz, bazÄ± saÄŸlÄ±k uygulamalarÄ±nda yeni deÄŸiÅŸiklikler gÃ¶rÃ¼lecek. Ama asÄ±l sorun SatÃ¼rn/BaÅŸak iliÅŸkisinden geliyor, bu Ã§ok ciddi olabilir, Deniz Kuvvetleri'nde Ã§ok sÄ±kÄ±cÄ± bir olay olabilir, toplumsal olarak da haklara tecavÃ¼z edilebilir ve aÄŸÄ±r kayÄ±plar oluÅŸabilir. Ä°nsanlar evet ya da hayÄ±r demeye zorlanabilirler. Bu konum aynÄ± zamanda da toplu bir felaketinÂ habercisi de olabilir, Ã¶zellikle de madencilik sektÃ¶rÃ¼ne dikkat.

UranÃ¼s

BalÄ±k Burcu'nda ve 1. astro evde Retro yani ters durumda. Bu da bir diÄŸer sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± konum, sert etkiler vererek grevleri, isyanlarÄ±, ÅŸiddeti, anarÅŸiyi, toplumsal kargaÅŸayÄ± tetikler. Otoriteye karÅŸÄ± Ã§Ä±kÄ±lÄ±r hatta suikastler oluÅŸur. Ä°yi aÃ§Ä±lar varsa, dÃ¼zene yardÄ±mcÄ± olaylar yaÅŸanÄ±r, reformlar gerÃ§ekleÅŸir, Ã¼stteki sert etkiler yumuÅŸarlar. Burada vatan, ulusun tÃ¼mÃ¼, imajÄ±, saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ve kendisini ifade tarzÄ± vardÄ±r. 2009 TÃ¼rkiye'sinde bu konumda hiÃ§bir astro etki yok gibi. Bunun anlamÄ± Ã¼stteki tÃ¼m konularÄ±n deÄŸiÅŸmeyecekleri ÅŸeklinde. Yani ÅŸu anda ne yaÅŸanÄ±yorsa devam edecektir.

NeptÃ¼n

Kova Burcu'nda ve 12. astro evde Retro yani ters durumda. Bu da tatsÄ±z bir konum, skandallara, yasal hatalara neden olurken, yÃ¶neticiler Ã§ok ciddi hatalar yaparlar, halk fakirleÅŸir. BÃ¼yÃ¼k sahtekarlÄ±klar, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klar ve suistimaller yaÅŸanÄ±r. Yeni yÄ±lda NeptÃ¼nÃ¼n kendisi pek etkin deÄŸil. AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k amaÃ§lar oluÅŸurken, Ã¼lkeyi deÄŸiÅŸtirme arzusu yoÄŸunlaÅŸabilir, finansal kriz rolleri de artacaktÄ±r, gerÃ§ekleÅŸtirilmesi zor planlardan vazgeÃ§ilmeli.

Pluto

OÄŸlak Burcu'nda ve 10. astro evde Retro yani ters durumda. Bu konumda, Ã¼lkenin en Ã¼st yÃ¶neticileri ve yaÅŸadÄ±klarÄ± olaylar vardÄ±r, HÃ¼kÃ¼met ve ulusun Ã¼st sÄ±nÄ±fÄ± da bu astro evden yÃ¶netilir. AyrÄ±ca ulusal onur, Ã¼n ve saygÄ±nlÄ±k da etki alÄ±r ama en Ã¶nemlisi bu evde oluÅŸabilecek bir tutulumun Ã§ok kÃ¶tÃ¼ olaylara ve Ã¶zellikle de doÄŸa olaylarÄ±na, bÃ¼yÃ¼k felaketlere neden olabileceÄŸidir. Ne yazÄ±k ki, 2009 TÃ¼rkiye'sinde Pluto da zor durumda, BaÅŸbakan, bakanlar, iktidar ve karÅŸÄ±tlarÄ± arasÄ±nda Ã¼lkenin kaderi olabilecek tartÄ±ÅŸmalara girilecek. Neyse ki, tutulum baskÄ±sÄ± yok ama Ã¶nemli kazalar gÃ¶rÃ¼lebilir, Ã¶nemli bir siyasetÃ§i kaza geÃ§irebilir. Ã–te yandan 2009'da yine Ã§ok Ã¶nemli tutuklanmalar olabilir.

KavuÅŸumlar:

Ay/NeptÃ¼n Aslan Burcu - 11. ve 12. astro evde. Bu konum Ã¶zellikle Parlamento iÃ§in Ã¶nemlidir. YÄ±l iÃ§inde tartÄ±ÅŸmalar Ã§oÄŸalacak hatta sÄ±k sÄ±k fiziksel Ã§atÄ±ÅŸmalara kadar varacaktÄ±r. Yeni yasa taslaklarÄ± ciddi sorunlar yaratÄ±rken, muhalefet Ã§ok sertleÅŸecektir. Bu arada parlamenterler arasÄ±nda saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± hatta kayÄ±plar yaÅŸanacaktÄ±r. CHP'li KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun tarzÄ±nda yapÄ±lacak giriÅŸimlerle, medyatik baskÄ± artarken, skandallar, yasal hatalar, sahtekarlÄ±klar, dolandÄ±rÄ±cÄ±lÄ±klar ve suistimaller ortaya Ã§Ä±kabilir. AlÄ±ÅŸÄ±lmadÄ±k yÃ¶ntemlerle Ã¼lkeyi deÄŸiÅŸtirme Ã§abalarÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± ve endiÅŸe oluÅŸturacak, finansal kriz daha Ã§ok isttismar edilecektir.

Mars/JÃ¼piter Yay Burcu - 3. astro evde

Mars/JÃ¼piter kavuÅŸumu Ã¶zellikle Yay gibi ateÅŸli, tartÄ±ÅŸmacÄ± ve kindar bir ortamda ve bulunduÄŸu astro evde ciddi sonuÃ§lar yaratabilir. Ã–ncelikle yaÅŸamsal dÃ¼zeyde finansal ve inanÃ§sal aÄŸÄ±r sorunlar gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. Ä°Ã§ barÄ±ÅŸ ciddi tehlikede, terÃ¶r tehdidi Ã§ok artÄ±yor. GÃ¼neydoÄŸu'da kayÄ±plar daha da artabilir. Bu etki her 27 ayda bir tekrarlanÄ±r yani 27 ay Ã¶ncesi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmeli ve yapÄ±lan hatalar kesinlikle tekrarlanmamalÄ±dÄ±r. Mars/JÃ¼piter iliÅŸkisi, Ã¼lkenin geneli ve siyasetin yanÄ±sÄ±ra, tÃ¼m iletiÅŸim platformunda da benzer sonuÃ§lar yaratacak, kÄ±sacasÄ± bu Ã§ok zor bir sÃ¼reÃ§. Toplumda kin ve nefret artÄ±yor oysa iÃ§ barÄ±ÅŸ iÃ§in hiÃ§bir mazeret akla bile getirilmeden herÅŸey sonuna kadar yapÄ±lmalÄ±.

VenÃ¼s/UranÃ¼s BalÄ±k Burcu - 6. astro evde

6. astro evde. Bu Ã§ok Ã¶nemli bir kavuÅŸum sayÄ±lmaz ama toplumsal mutluluÄŸa, umutlara zarar verebilir, yanÄ±sÄ±ra da iÅŸÃ§iler, memurlar ya da tÃ¼m Ã§alÄ±ÅŸanlar kÄ±zgÄ±n ve bÄ±kkÄ±n olabilirler. Deniz Ã¼zerinde, maden ocaklarÄ±nda veya su merkezli bir fay hattÄ±nda doÄŸal afetler ya da kazalar yaÅŸanabilir.

29 MART 2009 SEÃ‡Ä°MLERÄ°

Yerel seÃ§imler her zamankinden Ã§ok daha Ã¶nemli sanki iktidar iÃ§in bir tÃ¼r gÃ¼ven oyu gibi. SeÃ§im gÃ¼nÃ¼nde 3. astro evin egemen olmasÄ± gerÃ§ekten Ã§ok ilginÃ§, bu da Ã¶ncelikle seÃ§im sonuÃ§larÄ±nda medyanÄ±n her zamankinden Ã§ok daha fazla etkili olacaÄŸÄ±nÄ± hatta belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ± iÅŸaret ediyor. SeÃ§im yasaklarÄ±nÄ±n hemen Ã¶ncesinde, gerek iktidar, gerekse de muhalefet Ã§ok bÃ¼yÃ¼k birer haber bombasÄ± patlatabilir ama bu bombanÄ±n hem iktidara, hem de muhalefete yÃ¶nelik olmasÄ± gerÃ§ekten ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ±. 29 Mart'ta GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r, VenÃ¼s, Mars ve UranÃ¼s 3. astro evde olacaklar, GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r ve VenÃ¼s'Ã¼n KoÃ§ Burcu'nda, Mars ile UranÃ¼s'Ã¼n BalÄ±k Burcu'nda olmalarÄ± Ã§ok dikkat Ã§ekici. Ã–zellikle BalÄ±k Burcu konumu ve ilgili aÃ§Ä±lar hem bu burÃ§tan olan BaÅŸbakan'a hem de kararsÄ±zlara yÃ¶nelik, anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki oylamada kararsÄ±zlarÄ±n Ã¶nemi her zamankinden Ã§ok daha fazla. Ve yine anlaÅŸÄ±lÄ±yor ki, BaÅŸbakan'Ä±n sÄ±kÄ±ntÄ±sÄ± buradan kaynaklanacak. GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r, VenÃ¼s, Mars ve UranÃ¼s tÃ¼mÃ¼yle sÄ±kÄ±ntÄ±dalar, Pluto, GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r ve Retro VenÃ¼s'le, Mars SatÃ¼rn'le zÄ±t konumdalar, yine GÃ¼neÅŸ, MerkÃ¼r ve VenÃ¼s ayrÄ±ca MC ile zÄ±t konumdalar ve UranÃ¼s de YÃ¼kselen BurÃ§ ile sert iliÅŸkide. Peki ya daha Ã¶tesi? BaÅŸak'taki Retro SatÃ¼rn, 9. astro evde UranÃ¼s ve YÃ¼kselen BurÃ§'la kÃ¶tÃ¼ durumda. Ã–yleyse bir de kavuÅŸumlara bakalÄ±m...Â

SeÃ§im KavuÅŸumlarÄ±:

GÃ¼neÅŸ/VenÃ¼s KoÃ§ Burcu - 3. astro evde

GÃ¼neÅŸ/MerkÃ¼r KoÃ§ Burcu - 3. astro evde

MerkÃ¼r/VenÃ¼s KoÃ§ Burcu - 3. astro evde

GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi 3. astro ev yine karÅŸÄ±mÄ±zda ama buradaki Ã¶nemli olay, kavuÅŸumlarÄ±n KoÃ§ Burcu'nun ilk derecelerinde yani birinci dekant denilen yerde gerÃ§ekleÅŸmesidir yani olay sÄ±radÄ±ÅŸÄ±dÄ±r ve bÃ¶ylesine kavuÅŸumlar tarih iÃ§inde Ã§ok enderdirler, bilindiÄŸi kadarÄ±yla yazÄ±lÄ± tarihte sekiz kez oluÅŸmuÅŸlardÄ±r, astrolojik literatÃ¼rde bu oluÅŸuma "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m" denir, temel anlamÄ± yukarÄ±da anlatÄ±lan tÃ¼m astrolojik etkilerin birkaÃ§ kez katlanacaÄŸÄ± ya da gÃ¼Ã§leneceÄŸidir. "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"ler genelde 200 yÄ±lda bir tekrarlanÄ±rlar yani gerek seÃ§imlere gerekse de TÃ¼rkiye'ye yÃ¶nelik olarak bu olayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rsek yaklaÅŸÄ±k olarak 1800 baÅŸlarÄ±na dÃ¶nmemiz ve anÄ±msamamÄ±z gerekir. BaÅŸbakan R. Tayyib ErdoÄŸan'Ä±n astro konumu 29 Åžubat 2009 Ã§ok dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼rÃ¼cÃ¼ gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor, GÃ¼neÅŸ SatÃ¼rn, NeptÃ¼n ve MC ile Ã§ok zÄ±t konumda, MerkÃ¼r, UranÃ¼s'le sÄ±kÄ±ntÄ±da, Ay ile aldatÄ±cÄ± etkiler iÃ§inde ve UranÃ¼s'le NeptÃ¼n de zÄ±tlaÅŸÄ±yorlar. Mars, YÃ¼kselen Burcu ile kavuÅŸumda. JÃ¼piter ise, NeptÃ¼n'le iyi konumda yani BaÅŸbakan'Ä±n seÃ§im sÃ¼recinde maddi sorunu olmayacak. VenÃ¼s BoÄŸa'da ve Ã§ok olumlu etkiler altÄ±nda, demek ki Emine HanÄ±m'dan olaÄŸanÃ¼stÃ¼ destek alÄ±yor, Pluto'nun VenÃ¼s ile sert etkileÅŸmesi daha Ã§ok tansiyonla ilgili yani seÃ§im ortamÄ±nÄ±n gerginliÄŸi sÃ¶z konusu ama burada Emine HanÄ±m'Ä±n, BaÅŸbakan'Ä±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±na Ã¶nem vermesi gerekecek.

Acaba, "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"Ã¼n anlamÄ± ne? 1800'lerde neler olmuÅŸtu? BazÄ±larÄ±nÄ± anÄ±msayalÄ±m. OsmanlÄ± Ä°mparatorluÄŸu 1802'de?FransÄ±z ve Ä°ngiliz gemilerinin Karadeniz'e Ã§Ä±kmalarÄ±na mÃ¼saade etti, Avrupa ile ticaret yapan yabancÄ± tÃ¼ccarlara Ã¶zel statÃ¼ verildi, 1804'de?SÄ±rp isyanlarÄ± baÅŸladÄ± ve OsmanlÄ±'dan toprak ve baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k istendi, 1805'de Napolyon, Ä°stanbul'u ve BoÄŸazlar'Ä± resmen istedi. 1806'da yenilikÃ§i ve dÃ¼zenli?Nizam-Ä± Cedid Ordusu baÅŸarÄ±sÄ±z oldu ve bir yÄ±l sonra ortadan kaldÄ±rÄ±lÄ±rken Sultan III. Selim tahttan indirildi. 1807'de?Arap Vahabi isyanÄ± had safhaya vardÄ± ve Hac engellendi. AynÄ± yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±nda, Ä°ngiltere'nin Rusya'nÄ±n yanÄ±nda OsmanlÄ± savaÅŸÄ±na katÄ±ldÄ± ve Ä°ngiliz filosu Ä°stanbul Ã¶nlerine geldi. 1808 siyasi istikrarsÄ±zlÄ±klarla geÃ§erken, aynÄ± yÄ±lÄ±n Temmuz ayÄ±nda Alemdar Mustafa PaÅŸa, IV. Mustafa'yÄ± tahttan indirerek yÃ¶netime el koydu ve II. Mahmud'u tahta Ã§Ä±kardÄ±. Ama KasÄ±m'da gerici bir karÅŸÄ±t darbeyle, yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi. Geciken reformlar ancak 1826'da tamamlanacak ve anti reformist YeniÃ§eri OcaÄŸÄ± ortadan kaldÄ±rÄ±lacaktÄ±. GÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ gibi, 1800 baÅŸlarÄ±yla gÃ¼nÃ¼mÃ¼zÃ¼n benzerliÄŸi Ã§ok fazla, yabancÄ±larÄ±n ticari baskÄ±larÄ±, dÄ±ÅŸa baÄŸÄ±mlÄ± ekonomi, mali kriz, iÃ§te yaÅŸanan isyanlar ve ayrÄ±lÄ±kÃ§Ä±lar, irtica, darbeler ve siyasi istikrarsÄ±zlÄ±k. BÃ¼tÃ¼n bunlar bugÃ¼n de var, elbette ki denebilir ki, tarihin birÃ§ok yerinde benzer tablolar bulabiliriz. Ama Ã¶nemli olan ÅŸey, astrolojik konumlar veya zamansal uyumdur. TÃ¼m bu tarihi sÃ¼reÃ§ bize gerÃ§ekten 1800 baÅŸlarÄ±nda tam anlamÄ±yla bir "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m"Ã¼n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± kesinlikle kanÄ±tlÄ±yor.

Peki bÃ¼tÃ¼n bunlarÄ±n sonucu ne olabilir? Bunu aÃ§Ä±klamak hatta Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼ duyurmak pek doÄŸru olmayabilir fakat bilinmesi gereken en Ã¶nemli konu, 29 Mart 2009 seÃ§imlerinin TÃ¼rkiye iÃ§in yaÅŸamsal dÃ¼zeyde Ã¶nemli olduÄŸudur. Ä°ktidar partisi bu seÃ§imlerden total olarak Ã¶nde Ã§Ä±kabilir ama Ã§ok Ã¶nem verilen yerlerde sanki net bir zafer gÃ¶zÃ¼kmÃ¼yor. Tabii ki, herÅŸey yolunda, doÄŸru ve dÃ¼rÃ¼st olarak giderse. Aksi mÃ¼mkÃ¼n mÃ¼? Ne yazÄ±k ki evet, bÃ¶yle bir olasÄ±lÄ±k da var ama kÄ±saca durum bÃ¶yle...

2009'UN ÃœÃ‡ Ã–NEMLÄ° TRANSÄ°TÄ°

5/15 Åžubat arasÄ±nda zÄ±t SatÃ¼rn/UranÃ¼s transiti, BaÅŸak'tan BalÄ±k Burcu'na,

27 MayÄ±s, 10 Temmuz ve 21 AralÄ±k tarihlerindeki JÃ¼piter/NeptÃ¼n kavuÅŸumlarÄ±, Kova Burcu'nda,

15 KasÄ±m'da SatÃ¼rn/Pluto arasÄ±ndaki sert transiti, Terazi'den OÄŸlak Burcu'na,

SatÃ¼rn/UranÃ¼s transitinde SatÃ¼rn, Terazi'ye doÄŸru giderken Pluto ile sertleÅŸiyor, birbirlerini yÄ±pratmaya kararlÄ±lar. AnlaÅŸÄ±lan bir tÃ¼r sÄ±nÄ±r kavgasÄ± yani limitlerin zorlanma etkisi yaÅŸanacak. Ãœstelik aralarÄ±nda bir de Ã¼lkeler astrolojisinde Ã¶nemli olan Chiron gÃ¶k cismi de var, Chiron en son 1945'de NeptÃ¼n ile buluÅŸmuÅŸtu ve bu konum savaÅŸ sonrasÄ± yaÅŸanan ve yeniden yapÄ±lanan bir dÃ¼nyayÄ± simgeliyordu yani yeni bir nesili. Ã–yleyse, yeni kuÅŸaklarÄ±n Ã¶nemi bir kez daha vurgulanÄ±yor, onlarÄ±n her alanda Ã¶zenle korunmalarÄ± ve gelecege yÃ¶nelik bir dÃ¼ÅŸÃ¼nce sistemi ile yetiÅŸtirilmeleri gerekiyor. Yeni yÄ±lÄ±n ortalarÄ±nda, bu transit terÃ¶re yÃ¶nelik geliÅŸmeler getirebilir zira UranÃ¼s enerjisi buralarda kalitesiz bir dinamit Ã§ubuÄŸu gibi olacak ve her an patlayabilecektir. YÄ±Ä±lÄ±n sonundaki SatÃ¼rn/Pluto transiti, en son 2001'de yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ± ama bu kez aynÄ± transiti Ã¶teki yandan yaÅŸayacaÄŸÄ±z yani ateÅŸin gÃ¼cÃ¼ artacak. TÃ¼m iddialar ve beklentiler vahÅŸice yÃ¶ntemlerle farklÄ± geliÅŸimlere dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir, SatÃ¼rn o ana kadar hangi derslerin alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÄ±nayacak ve sonuca gÃ¶re sÄ±nÄ±fÄ± geÃ§irecek ya da herÅŸeyi yeniden yaÅŸatacaktÄ±r. Bu ikilinin baskÄ±sÄ±ndan zulÃ¼m ve istismarlar Ã§Ä±kacaktÄ±r.

SoruÃ§ olarak, 2009 yÄ±lÄ± hem TÃ¼rkiye hem de dÃ¼nya iÃ§in zor ve bunalÄ±mlÄ± bir yÄ±l olacaktÄ±r. elbette ki Astroloji bir olasÄ±lÄ±klarÄ± Ã¶ngÃ¶rme ve uyarma sanatÄ±dÄ±r. Kendisine insan diyen bizler, hÃ¼r irademizle tÃ¼m olasÄ±lÄ±klarÄ± deÄŸiÅŸtirebilir ve yeni olasÄ±lÄ±klar yaratabiliriz. Buna gÃ¼cÃ¼mÃ¼z var ve yeterince zekiyiz. Ama yapabilir miyiz? Ä°ÅŸte sorun burada. Ã‡Ã¼nkÃ¼ zekamÄ±zla, saÄŸduyumuz aynÄ± paralelde deÄŸiller iÅŸte o zaman tÃ¼m insanlÄ±k adÄ±na tek bir Ã¶ngÃ¶rÃ¼de bulunabiliyoruz. Elimizdeki tÃ¼m imkanlarÄ±, iyilik ve gÃ¼zellikleri, belki de eÅŸsiz olan gezegenimizi kullanmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmÃ¼yor sadece ve sadece madde ve sÄ±nÄ±rsÄ±z bir hÄ±rs uÄŸruna karanlÄ±klarda yaÅŸamayÄ± tercih ediyoruz. Bunun da tek bir adÄ± var, biz zeki ama akÄ±llÄ± deÄŸiliz ama daha Ã¶nemlisi kendi geleceÄŸini dÃ¼ÅŸÃ¼nmekten aciz aptal yaratÄ±klarÄ±z... Ä°ÅŸte hepsi bu..