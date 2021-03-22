Bu Ürünler Yok Satıyor!

Gelişen teknolojiyle birlikte tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının beraberinde getirdiği dijitalleşme süreci, alışkanlıklarımızı büyük ölçüde değiştirdi. Öyle ki yeme içmeden kullandığımız ürünlere, sosyal yaşantımızdan alışveriş alışkanlıklarımıza kadar hayat düzenimizin büyük bir çoğunluğu bu süreçten nasibini aldı. Hal böyle olunca bazı elektronik ürünler de daha çok tercih edilmeye başlandı. Gelin alışverişçilerin sıkça tercih ettiği bu ürünlere yakından bakalım.



1. Robot Süpürge

Son zamanlarda en popüler elektronik cihazların başında robot süpürge gelmektedir. Zira robot süpürgeler zamandan tasarruf sağlaması ve büyük bir kolaylık sunmasından ötürü birçok evde kendine yer bulmaya başladı. Bu bağlamda robot süpürgelerin sıradan süpürgelere kıyasla öne çıktığı noktaları sıralayacak olursak; en başa otonom çalışma özelliklerini yazabiliriz. Kullanıcılara büyük kolaylık sağlayan ve zaman kazandıran bu özellik sayesinde, robot süpürgeler siz evde başka bir işle uğraşırken ya da evde olmasanız bile sizin yerinize evinizi köşe bucak temizleyen elektronik cihazlardır. Bunun yanı sıra robot süpürgeler küçük yapıları sayesinde geleneksel süpürgelerin giremeyeceği en dar alanlara dahi kolaylıkla ulaşıp, etkin temizlik sunabilir. Robot süpürgeler küçük tasarımları sayesinde yer kaplama konusunda da kullanıcısına avantaj sağlar. Robot süpürgelerin yer ve zamandan tasarruf sağlamalarının yanında öne çıktığı diğer bir nokta da elektrik faturasından tasarruf sağlamasıdır. Robot süpürgeler, programlanabilir özellikleri sayesinde verimlilikte de çıtayı yükselten cihazlar arasındadır. Çünkü robot süpürgenin mobil uygulamaları aracılığıyla cihazın çalışacağı günü, saatleri ve hatta temizleyeceği odaları dahi belirleyip düzenli ve titiz temizliğin keyfine varabilirsiniz.





2. Cep Telefonu

Cep telefonları hemen hemen her dönemde popülerliğini koruyan elektronik cihazlar arasında yer alıyor. Ancak bu cihazlar gelişen teknoloji ve sürekli değişen ihtiyaçlar doğrultusunda yeni özelliklerle donatılarak tüketicilere sunuluyor. Cep telefonu üreticileri bunları gözeterek farklı özelliklere sahip modeller piyasaya sunsa da genel hatlarıyla birçok telefonun benzer özelliklere ev sahipliği yaptığını söylemek mümkün. Zira her yıl belirli trendlerin cep telefonu endüstrisine yön verdiği görülmekte. Peki 2021’de telefonların özelliklerini belirleyecek trendler neler? Bu yılın akıllı telefon trendlerinin başında hızlı şarj teknolojisi gelmekte. Pil kapasitesinde sınırlara ulaşılınca üreticiler de çareyi şarj hızını artırmakta buldu. Bu bağlamda 2021’de duyurulacak olan birçok telefonun yüksek şarj hızlarına sahip olacağı söylenebilir. Yıla damgasını vuracak bir değer trend ise katlanabilen, dönen ya da genişleyebilen ekranlar olacak. Bu noktada birçok üretici ilk katlanabilir telefonlarını piyasaya sunarken, bazı üreticiler de konsept aşamasındaki ürünlerini tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. 2021 akıllı telefon trendleri arasında belki de en dikkat çekici olan ise renk değiştirebilme özelliğidir. Öyle ki üreticiler akıllı cam olarak da bilinen elektrokrom camlar sayesinde renk değiştirebilen akıllı telefonlar üretme peşinde. Trendlerin sonuncusu ama belki de kullanıcıları en çok heyecanlandıran ise tam ekran konseptidir. Zira akıllı telefon kullanıcıları bir süredir kalın çerçeveli, çentikli ya da delikli ekrana sahip telefon modellerinden yakınıyordu. Ancak, ön yüzü neredeyse tamamen ekrandan oluşan telefon modelleri bu yıl itibariyle ufukta görünmeye başladı. Pek tabii olarak cep telefonu fiyatları da bu yeniliklere kayıtsız kalmayacaktır. Öyle ki son zamanlarda cep telefonu fiyatları da iyice cep yakar hale geldi. Üstelik bazı üreticiler kutu içeriğinden şarj aleti ve kulaklık gibi aksesuarları azaltarak gizli zamlar yapmaya başladı.

3. Televizyon

En çok tercih edilen elektronik ürünlerden biri de televizyonlardır. Özellikle COVID-19 pandemisi sebebiyle evlerde geçirilen süre arttığı için televizyonlara olan talep artmış durumda. Ancak tüketicilerin TV satın almadan önce dikkat etmesi gereken bazı hususlar bulunmakta. Bunların başında televizyonun kullanım amacı gelmektedir. Öyle ki satın alacağınız televizyon ile uydu yayınlarının yanı sıra internetten film izleyip izlemeyeceğinizi, yoksa sadece uydu yayınlarını mı izleyeceğinizi ya da televizyonu bir monitör olarak mı kullanacağınızı göz önünde bulundurmalısınız. Bu noktada internetten içerik tüketmek istiyorsanız alacağınız televizyonun akıllı özelliğinin olmasına ve dahili bir web tarayıcısına sahip olmasına dikkat etmelisiniz. Eğer yalnızca uydu yayınlarını izlemek için bir TV ihtiyacınız bulunuyorsa da o zaman dahili uydu alıcısına sahip bir televizyon modeli tercih etmelisiniz. Tüm bunları belirledikten sonra ise alacağınız televizyonun ekran büyüklüğüne, görüntü kalitesine, ekran tazeleme hızına ve panel tipine göz atmalısınız. Ekran büyüklüğü bu kriterler arasında en önemlisi konumunda. Zira satın alacağınız televizyonun ebatları ile televizyon yerleştireceğiniz alanın ölçüleri uyumlu olmadığı sürece diğer hiçbir özelliğin önemi kalmamaktadır. Ekran boyutuna karar verdikten sonra ise ekranla ilgili olan çözünürlük değeri, tazeleme hızı ve panel tipi seçeneklerini belirlemelisiniz. Ekranla ilgili özellikleri kararlaştırdıktan sonra ise televizyonun işletim sistemi, bağlantı teknolojilerini, ekstra özelliklerini, kullanıcı yorumlarını ve garanti süresini dikkate alıp TV modeline karar vermelisiniz. Ancak TV fiyatları konusu da önemlidir. Zira alacağınız televizyon modelinin özellikleriyle birlikte, bütçenizi de göz önünde bulundurmalısınız.

4. Ekran Kartı

2021’de yıldızı parlayan bir ürün varsa o da şüphesiz ki ekran kartıdır. Zira kripto paralardaki ani yükseliş ile birlikte birçok yatırımcı yönünü kripto paralara çevirmiş durumda. Hal böyle olunca ekran kartı ile madencilik yapanların sayısında hatırı sayılır bir artış yaşandı. Doğal olarak ekran kartı satışları bir anda hiç olmadığı kadar arttı. Öyle ki dünyanın birçok yerinde ekran kartı sıkıntısı baş gösterdi. Hatta durum öyle bir hal aldı ki bırakın sıfır ekran kartlarını, ikinci el piyasasında dahi ürün bulunmamaya başladı. Bu da bazı ekran kartı fiyatlarının 20.000 TL’ye kadar yükselmesine neden oldu. Hatta en ucuz ekran kartı fiyatları dahi çok fahiş rakamlara ulaştı. Peki ekran kartı ne zaman alınmalı? Sektör analizlerine göre şu anda ekran kartlarına olan talebin arzı %10 ila 30 oranında aştığı tahmin ediliyor. Bu da fiyat artışlarının başlıca nedeni. Dolayısıyla başta oyuncular olmak üzere birçok kişinin cevabını beklediği “Ekran kartı fiyatları ne zaman düşecek?” sorusunun cevabı da arz talep dengesinin sağlanmasına bağlı. Bu noktada analistler, 2022’yi işaret ediyor. Zira üreticilerin bu açığı kapatmasının en iyi ihtimalle 6 ay süreceği tahmin ediliyor. Görünen o ki ekran kartı fiyatları bir süre daha cep yakmaya devam edecek.

5. Laptop

Eğitim sistemi, COVID-19 pandemisinden olumsuz yönde etkilense de uzaktan eğitim sistemi ile bir nebze de olsa eğitimin sekteye uğraması engellendi. Elbette bu süreçte dizüstü bilgisayarların rolü büyük. Zira gerek eğitmenleri gerekse de öğrencileri sanal sınıflarda buluşturan en önemli araç laptoplar oldu. Öyleyse uzaktan eğitim için alınacak bir laptopun sahip olması gereken en temel özellikler nelerdir? Öncelikle alınacak olan laptopta mutlaka dahili bir kamera ve mikrofon yer almalı. Bunun dışında uzaktan eğitim için alınacak uygun fiyatlı bir dizüstü bilgisayarın sahip olması gereken temel teknik özellikler ise şu şekilde sıralanabilir:

● 10. nesil veya daha yeni İntel Core İ3 ya da 3. nesil veya daha yeni AMD Ryzen 3 ve üstü bir işlemci

● 4 GB veya daha üstü RAM kapasitesi

● 250 GB veya daha üstü depolama kapasitesi

● 15.6 inç veya daha büyük ekran boyutu

● Windows 10 işletim sistemi

● Ethernet ve HDMI girişi





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