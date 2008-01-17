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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Bu da "İyi yolculuklar" haritanız

    Bu da "İyi yolculuklar" haritanız

    Hürriyet Haber
    17.01.2008 - 11:29 | Son Güncelleme:

    Bir astrolog, profesyonel anlamda binlerce horoskop hazırlar. Nedir bunlar? Tabii ki doğum haritalarıdırlar, onlara "Natal Haritalar" denir. Zaman verileri kesinse yani kişinin doğum tarihi, zamanı ve doğduğu yer kesinse bireysel olarak yolumuzu görebiliriz ve aynı şekilde de "Ölüm Haritaları" çıkarılabilir, bunlara da "İyi Yolculuklar Haritaları" diyoruz.

    Bunlar büyük yarar ve aydınlanma sağlarlar. Çok çeşitli olsa da, bir mesaj vardır, temelde acıdan kurtulabilir ve acı duymadan Işık´a geçmeyi öğreniriz. İnanılmaz ama bir horoskop, sahibinin ölümünden sonra da devam eder. Transitler yani gezegenlerin ilişkileri ve geleceğe yönelik ilerletmeler yolu aydınlatırlar. Doğum haritasının ölümden sonra ile ilgili bölümü ruhumuzun yolculuğunu gösterir, durmak yoktur , yolculuk devam eder. Örneğin Marilyn Monroe´nun, John Kennedy´nin veya Jackie Kennedy´nin horoskopları incelenirse, ölüm noktasının yanısıra yolun ötesi anlaşılabilir. Doğru bir "İyi Yolculuklar Haritası" nda ölümün yeri ve zamanı bellidir, burada ruhun neye yöneldiği ve ne yapacağı kolayca görülebilir. Bu da bir doğum kartıdır, yeni yaşamı veya yeni geçidi gösterir. Yakın ruhlar birbirlerinden uzaklaşmak istemezler, yani birbirlerine sevgi bağıyla yakın olanların ölümleri arasında ilişki vardır. Bu iki insandan birisinin ölümü, ötekisi için referans olabilir ve iyi bir astrolog buradan yola çıkarak, ölüm noktasını rahatça bulabilir.

    Yakın ilişki içindeki ruhların davranışları ve eylemleri benzerdir. Açıkcası astrolojik bilgiler bizlere ilginç ve önemli dersler verirler. Korkmamayı öğrenmenin yanısıra varlığımızın bir parçasını da öğreniriz. Yani örneğin İstanbul´dan İzmir´e giderken Balıkesir´de durur ve bir gece kalabiliriz. Ama amacınız yine de İzmir´e gitmektir. Sadece bir gece duraklarsınız, o kadar ve işte şimdiki yaşamınız budur. Kısacası valizlerinizi buna göre hazırlayın, iyi bir tatil yapın, uzun yolculukta bir gece için dinlenin sabah ölecek yeni bir şekle dönüşerek yani yeni bir elbise giyecek ve yine hedefe doğru yola çıkacaksınız. "Son" gerçek anlamda "Yeni" olacak ve siz de yenileneceksiniz, bunun öteki adı "Metamorfoz" yani "Dönüşüm" dür.

    Ölüm olayı, küçük mavi okuldan mezun olarak daha yüksek düzeydeki eğitimlere doğru gitmektir. Persephone´a katılın, baharı başka bir yerde ve zamanda yaşayın ve Yaşamsal Dönemleri iyi bilen bir astrolog bulmayı da ihmal etmeyin...

     

     

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