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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Bu da çiçek falınız

    Bu da çiçek falınız

    Hürriyet Haber
    04.04.2008 - 10:56 | Son Güncelleme:

    DOĞUM ARALIĞI                    Çiçeğiniz
    01 - 10 OCAK- Sarı Gentiyan
    11 - 20 OCAK- Deve Dikeni
    21 - 31 OCAK- Ölmez Çiçek
    01 - 10 ŞUBAT- Ökse Otu
    11 - 19 ŞUBAT- Güzel Avrat Otu
    20 - 31 ŞUBAT- Mimoza
    01 - 10 MART- Haşhaş
    11 - 20 MART- Zambak
    21 - 31 MART- Yüksükotu
    01 - 10 NİSAN- Manolya
    11 - 20 NİSAN- Ortanca
    21 - 30 NİSAN- Dahlia
    01 - 10 MAYIS- İnci Çiçeği
    11 - 21 MAYIS- Semiz Otu
    22 - 31 MAYIS - Papatya
    01 - 11 HAZİRAN- Çan çiçeği
    12 - 21 HAZİRAN- Krizantem
    22 HAZİRAN - 1 TEMMUZ- LALE 
    2 - 12 TEMMUZ- Nilüfer
    13 - 23 TEMMUZ- Menekşe
    24 TEMMUZ - 02 AĞUSTOS- Yaban Gülü
    03 - 12 AĞUSTOS- Ay Çiçeği
    13 - 23 AĞUSTOS- Gül
    24 AĞUSTOS - 02 EYLÜL- Hezaren
    03 - 11 EYLÜL- Karanfil
    12 - 22 EYLÜL- Saray Patı
    22 EYLÜL - 03 EKİM- Funda
    04 - 13 EKİM- Kamelya
    14 - 23 EKİM- Leylak
    24 EKİM - 2 KASIM- Freesia
    3 - 12 KASIM- Orkide
    13 -22 KASIM- Peony
    23 Kasım - 2 ARALIK- Glayöl
    3 - 12 ARALIK- Keklik Otu
    13 - 22 ARALIK- Lotus
    23 - 31 ARALIK- Akça
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