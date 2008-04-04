Bu da çiçek falınız

|DOĞUM ARALIĞI Çiçeğiniz
|01 - 10 OCAK
|- Sarı Gentiyan
|11 - 20 OCAK
|- Deve Dikeni
|21 - 31 OCAK
|- Ölmez Çiçek
|01 - 10 ŞUBAT
|- Ökse Otu
|11 - 19 ŞUBAT
|- Güzel Avrat Otu
|20 - 31 ŞUBAT
|- Mimoza
|01 - 10 MART
|- Haşhaş
|11 - 20 MART
|- Zambak
|21 - 31 MART
|- Yüksükotu
|01 - 10 NİSAN
|- Manolya
|11 - 20 NİSAN
|- Ortanca
|21 - 30 NİSAN
|- Dahlia
|01 - 10 MAYIS
|- İnci Çiçeği
|11 - 21 MAYIS
|- Semiz Otu
|22 - 31 MAYIS
|- Papatya
|01 - 11 HAZİRAN
|- Çan çiçeği
|12 - 21 HAZİRAN
|- Krizantem
|22 HAZİRAN - 1 TEMMUZ
|- LALE
|2 - 12 TEMMUZ
|- Nilüfer
|13 - 23 TEMMUZ
|- Menekşe
|24 TEMMUZ - 02 AĞUSTOS
|- Yaban Gülü
|03 - 12 AĞUSTOS
|- Ay Çiçeği
|13 - 23 AĞUSTOS
|- Gül
|24 AĞUSTOS - 02 EYLÜL
|- Hezaren
|03 - 11 EYLÜL
|- Karanfil
|12 - 22 EYLÜL
|- Saray Patı
|22 EYLÜL - 03 EKİM
|- Funda
|04 - 13 EKİM
|- Kamelya
|14 - 23 EKİM
|- Leylak
|24 EKİM - 2 KASIM
|- Freesia
|3 - 12 KASIM
|- Orkide
|13 -22 KASIM
|- Peony
|23 Kasım - 2 ARALIK
|- Glayöl
|3 - 12 ARALIK
|- Keklik Otu
|13 - 22 ARALIK
|- Lotus
|23 - 31 ARALIK
|- Akça