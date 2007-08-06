Bu ay sizi neler bekliyor

03

KOÃ‡:Â

BugÃ¼n ne olursa olsun Ã¶zel iliÅŸkilerinizle ilgilenmemeniz gerekiyor. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k bir ortamda istediÄŸiniz kimselerle birlikte olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BugÃ¼n sizi oldukÃ§a heyacanlandÄ±ran bir Ã¶neriye para harcayabilir ya da yatÄ±rabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. HeyecanlÄ± maceralar ve yeni birlikteliklere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. BazÄ± ÅŸeyleri tamamlayacak vakit bulamamanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden ileriye yÃ¶nelik planlarÄ±nÄ±zda da aksamalar olabilir. Kendi kararlarÄ±nÄ±za fazla gÃ¼venmemelisiniz.

BOÄžA

Parasal sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±z kafanÄ±zÄ± Ã§ok meÅŸgul ediyor. BazÄ± kimseleri aramanÄ±z gerektiÄŸini unutmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Sizden haber bekleyen kimseler var. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n iÅŸ teklifiyle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Bir konu Ã¼zerinde Ã§ok ciddi olarak dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼kten sonra onun verimsiz olduÄŸuna karar verip vazgeÃ§ebilirsiniz. Yeni bir aÅŸk iliÅŸkisine girmeniz ya da en azÄ±ndan sizi heyecanlandÄ±racak ve bir flÃ¶rte baÅŸlamanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER:

Siz bir erkek ikizlerseniz uzak bir yerde bir kadÄ±nla buluÅŸmanÄ±z ya da rastlaÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BugÃ¼n genelde dostlarÄ±nÄ±zla iyi vakit geÃ§irebilirsiniz. Yenilikler sizin iÃ§in daha verimli olacaktÄ±r. GÃ¼nÃ¼n imkanlarÄ±nÄ± iyi kullanmaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yorucu ve yÄ±pratÄ±cÄ± da olsa sonunda baÅŸarÄ± sizindir. Sizi arayan birisi ile kontak kuramazsanÄ±z sonradan oldukÃ§a Ã¼zÃ¼lebilirsiniz. Ä°Ã§inizden tembellik yapmak gelebilir fakat yapmanÄ±z gereken iÅŸleri ihmal etmemeye Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n yorulmanÄ±z ve fiziksel gÃ¼Ã§ sarfetmeniz gereken durumlarda olmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Birisi sizin tutumlarÄ±nÄ±za iÃ§ten iÃ§e kÄ±zÄ±yor ve ummadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kadar sÄ±kÄ±ntÄ± verebilecek ÅŸeyler yapabilir. EÅŸiniz veya sevgilinizin yaklaÅŸÄ±mlarÄ± sizi moral olarak Ã§ok gÃ¼Ã§lendirebilir. Ä°ÅŸinize yoÄŸunlaÅŸmanÄ±zdan dolayÄ± aÅŸk hayatÄ±nÄ±z ikinci planda kalÄ±p, gerileyebilir. Ä°nsanlar hakkÄ±nda yargÄ±da bulunurken de tarafsÄ±z olmaya gayret etmelisiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z birlikte olduÄŸunuz erkeÄŸe karÅŸÄ±, bir Ã¶fke birikimi olabilir.

ASLAN

Duygusal aÃ§Ä±dan artan hassasiyetiniz nedeniyle Ã§evrenizdeki olaylardan Ã§ok Ã§abuk etkilenebilirsiniz. Kendi planlarÄ±nÄ±zÄ± gerÃ§ekleÅŸtirmek iÃ§in yapacaÄŸÄ±nÄ±z teÅŸebbÃ¼sler sonuÃ§suz kalabilir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde aldatÄ±lmaya ya da atlatÄ±lmaya uygun bir gÃ¼ndesiniz. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda Ã¶nemli kararlar alabilirsiniz. Bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n bÃ¼yÃ¼k bir ricasÄ± olabilir. Onun gerÃ§ekten zor durumda olduÄŸunu kabul etmelisiniz ve yardÄ±m elini uzatmalÄ±sÄ±nÄ±z. Erkekseniz maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z veya bazÄ± ihtiyaÃ§larÄ±nÄ±zÄ± Ã§ok ucuza karÅŸÄ±lamak imkanÄ± bulabilirsiniz.

BAÅžAK

Sizi uÄŸraÅŸtÄ±ran ve gizliden gizliye korkutan konularÄ± birisinden yardÄ±m gÃ¶rerek halledebileceksiniz. Kendi ortamÄ±nÄ±zdan fazla uzaklaÅŸmamalÄ±sÄ±nÄ±z. Yapmak istediÄŸiniz Ã§ok Ã¶nemli ve yorucu bazÄ± ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir. Kendinizi hazÄ±r tutmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha iyimser dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. KalabalÄ±k iÃ§inde son derece Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ olmanÄ±z gerekiyor. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bazÄ± ÅŸeyleri Ã§ok fazla bÃ¼yÃ¼tÃ¼yorsunuz. Genel iliÅŸkileriniz ve Ã¶zel hayatÄ±nÄ±z hareketlenecektir. Olaylar karÅŸÄ±nÄ±za aniden Ã§Ä±kabilirler. Ã‡evrenin uyarÄ± ve tavsiyelerine boÅŸ verecek bir gÃ¼nde deÄŸilsiniz. Eskiyi bÄ±rakÄ±p, yeniye sarÄ±lmalÄ±sÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n kendinize gÃ¼venin ve yeni Ã§Ä±kan her iÅŸi Ã¼stlenin. Siz bir kadÄ±n teraziyseniz, yeni geliÅŸmeleri deÄŸerlendirmeli ve ciddi Ã§alÄ±ÅŸmalara hazÄ±rlanmalÄ±sÄ±nÄ±z. Daha Ä±lÄ±mlÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde kaybetmeniz olasÄ± olan bir kavgaya girersiniz. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, bugÃ¼n imzalayacaÄŸÄ±nÄ±z herhangi bir anlaÅŸma, sÃ¶zleÅŸme gibi konularda, ileride problemler yaÅŸayabilirsiniz. Evinizle ilgili bazÄ± sorunlarÄ±nÄ±z da ortadan kalkabilir.

AKREP

YapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ÅŸeyler Ã§ok Ã¶nemli deÄŸillerse bunlarÄ± baÅŸka bir gÃ¼ne ertelemenizde fayda var. Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, aile bÃ¼yÃ¼kleriniz arasÄ±nda hastalÄ±k ya da herhangi bir sÄ±kÄ±ntÄ± verici durum olabilir. EÄŸer ebeveynleri ile oturan bir genÃ§seniz, ailenizin sizden isteyeceklerine itirazsÄ±z uyarsanÄ±z, onlarÄ± sevindiririrsiniz. Ä°nsanlarÄ±n sÃ¶zlerini kendiliklerinden tutmalarÄ±nÄ± beklerseniz haksÄ±zlÄ±ÄŸa uÄŸrayabilirsiniz. Bir arkadaÅŸ toplantÄ±sÄ±nda kÄ±rÄ±cÄ± olaylar yaÅŸayabilirsiniz. Size karÅŸÄ± tepkiler oluÅŸmasÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

YAY

HarcamalarÄ±nÄ±zda rahat davranabilirsiniz. Ä°lk bakÄ±ÅŸta sizin lehinize gibi gÃ¶rÃ¼nen tekliflere dikkatli yaklaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Ã–nceden gÃ¶rÃ¼lmesi zor olan bazÄ± pÃ¼rÃ¼zler olabilir ve zararlÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz. KarÅŸÄ± cinsten birisiyle uzun bir yolculuk yapmanÄ±z ve bu yolculukta fazlasÄ±yla yakÄ±nlaÅŸmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. BazÄ± konularda size oldukÃ§a iÅŸe yarar fikirler verebilirler. BunlarÄ± deÄŸerlendirmelisiniz. Bozuk giden aÅŸk, iÅŸ ve dostluk iliÅŸkilerinizde iyiye doÄŸru dÃ¶nÃ¼ÅŸ olabilir. Siz bir erkekseniz, karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde tam olarak ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde kalabalÄ±k bir ortamda olmanÄ±z olasÄ±dÄ±r.

OÄžLAK

EÄŸer siz yalnÄ±z bir oÄŸlaksanÄ±z karÅŸÄ± cinsten biriyle ciddi bir iliÅŸki iÃ§ine girebilirsiniz. AÅŸk ve iÅŸ hayatÄ±nÄ±zda iyi haber ve geliÅŸmeler olabilir. Ciddiye almayÄ± hiÃ§ aklÄ±nÄ±za getirmediÄŸiniz bir iliÅŸki aniden sizin iÃ§in Ã§ok deÄŸerli hale gelebilir. Uzak Ã§evrenizde karÅŸÄ± cinsten biri size bazÄ± tekliflerde bulunmaya hazÄ±rlanÄ±yor. Ancak bu kiÅŸi sizin hiÃ§ de tipiniz olmayan biri. Bu nedenle, teklife pek sÄ±cak bakmayacaksÄ±nÄ±z. DuyduÄŸunuz dedikodularÄ± baÅŸkalarÄ±na anlatmanÄ±z nedeniyle bazÄ± sorunlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

KOVA

Hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun sizi oyalayan bazÄ± ufak tefek ÅŸeyler Ã§Ä±kabilir.YakÄ±n dost ve akrabalarÄ±nÄ±zdan bazÄ±larÄ± sizin ilgisizliÄŸinizden ÅŸikayetÃ§i olabilirler. EÄŸer bu durum devam ederse aranÄ±zda ciddi bir soÄŸukluk oluÅŸabilir ve siz de bunun sebebini bile anlayamazsÄ±nÄ±z. BugÃ¼n bir fÄ±rsat yaratÄ±p birilerinin hatÄ±rÄ±nÄ± sorarsanÄ±z durumu kurtarabilirsiniz. Mali durumunuzda olumlu geliÅŸmeler meydana gelebilir. Bu da eviniz ya da kendiniz iÃ§in bazÄ± alÄ±ÅŸveriÅŸler yapmanÄ±za yol aÃ§abilir.

BALIK

Duygusal konularda evli ya da beraberliÄŸi olan bir insansanÄ±z bugÃ¼nÂ iliÅŸkilerinizde sabÄ±rlÄ± olmanÄ±zÄ± gerektiren bir durumla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Ã–nceden planlanmÄ±ÅŸ bir programÄ±n gerÃ§ekleÅŸmemesi ya da ertelenerek gerÃ§ekleÅŸmesi gibi bir durum olabilir. YalnÄ±z bir balÄ±ksanÄ±z olasÄ± bir plan deÄŸiÅŸikliÄŸiÂ yÃ¼zÃ¼nden yeni biriyle tanÄ±ÅŸma ÅŸansÄ±nÄ±z ertelenebilir. Evinizde beklenmedik masraflar Ã§Ä±kma olasÄ±lÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ iÃ§in, harcamalarÄ±nÄ±zÄ± denetimli yapmanÄ±zda fayda var.

04

KOÃ‡

Genel ÅŸanssÄ±zlÄ±klar Ã¼zerinizde Ã§ok az etkili olacaklar ve genel olarak durumun aksine para aÃ§Ä±sÄ±ndan oldukÃ§a ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nde olduÄŸunuzu sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Hem gÃ¼Ã§lÃ¼ kimselerin desteÄŸini saÄŸlayabilirsiniz hem de kimsenin yardÄ±mÄ± olmadan, kendi gayretinizle Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ±n karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alabilirsiniz. UmulmadÄ±k yerlerden paralar gelebilir. AklÄ±nÄ±zÄ± kullanarak baÅŸkalarÄ±nÄ±n farkedemediÄŸi fÄ±rsatlarÄ± gÃ¶rÃ¼p, iyi deÄŸerlendirebilirsiniz. Daha neÅŸeli, canlÄ± ve baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶nemdesiniz. Sizi dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren sorunlardan da kurtulacaksÄ±nÄ±z.

BOÄžA

BugÃ¼n olumlu etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Uzak yerlerden olumlu haberler alabilirsiniz. Ä°nsanlarla olan iliÅŸkileriniz neÅŸeli ve sevecendir. EÄŸer bugÃ¼nÃ¼ bir yere kapanarak ya da evde oturarak geÃ§irmezseniz bir hayli heyecanlÄ± ve eÄŸlenceli bir gÃ¼n yaÅŸayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± sÃ¶ylemek mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Herhangi bir sorununuzu halletmeniz son derece kolaydÄ±r ve ikna edici, akÄ±cÄ± konuÅŸmalar yapabilirsiniz. AkÅŸam saatlerinde bir sosyal aktivitede ya da kalabalÄ±k bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r.

Ä°KÄ°ZLER

Evinizde bazÄ± istenmeyen misafirleriniz olabilir. BunlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda beklediÄŸiniz ve bir tÃ¼rlÃ¼ gelmeyen bir haber sizi sinirlendirebilir. Biraz sabÄ±rlÄ± davranmaya gayret etmelisiniz. Size yakÄ±n olan dostlarÄ±nÄ±zla konuÅŸarak gerilimlerinizden kurtulabilirsiniz fakat iÃ§inde olduÄŸunuz gerilimle sevdiÄŸiniz kimselere karÅŸÄ± da vurdum duymaz ya da kÄ±rÄ±cÄ± olabilirsiniz. BugÃ¼n Ã¶nemli kimselerden ve de Ã¶zellikle Ã¶nemli konumlarda bulunan ya da Ã¼zerinizde otorite sahibi olan erkeklerden birÅŸey istememelisiniz. Bu tÃ¼r istekleriniz muhtemelen reddedileceklerdir.

YENGEÃ‡

Genel olarak bugÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± ÅŸeyler Ã§evrenin takdirini kazanabilir. GÃ¶rÃ¼nÃ¼ÅŸ ve giyiminizle de hayranlÄ±k uyandÄ±rabilirsiniz. Bu sÃ¶ylenenler karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili de deÄŸil. Her tÃ¼r iliÅŸkiniz ve her iki cinsiyet iÃ§in de geÃ§erlidir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinize gelince, aynÄ± ÅŸeyler geÃ§erli olmakla beraber bazÄ± ufak farklÄ±klar da var. Evliyseniz ve Ã¶zellikle kadÄ±nsanÄ±z eÅŸinizin bazÄ± tekliflerini ya da fikirlerini iyi deÄŸerlendirmeli ve o doÄŸrultuda hareket etmelisiniz. SÃ¼regelen bir iliÅŸkiniz varsa ve hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun birlikte olduÄŸunuz kimseyle beraber bazÄ± yeni ÅŸeyler yapabilirsiniz.

ASLAN

BugÃ¼n bir Ã§ok konuda dikkatli olmanÄ±z gerekiyor. Evinizde ya da iÅŸyerinizde kazalara karÅŸÄ± tedbirli olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Duygusal olarak da Ã¶fkeli ve ani patlamalara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Fakat Ã¶te yandan, bazÄ± gÃ¼zel haberler alarak sevinebilirsiniz. DuygularÄ±nÄ±zda ani bir artÄ±ÅŸ olabilir ve siz yalnÄ±z bir insansanÄ±z Ã§evrenizde bulunan bazÄ± kimselere ani Ã§ekimler duyabilirsiniz. EÄŸer siz bir kadÄ±nsanÄ±z duyacaÄŸÄ±nÄ±z Ã§ekimleri duygusal bir yakÄ±nlaÅŸma zannederek yanÄ±labilirsiniz.

BAÅžAK

BugÃ¼n, beklenmedik kazanÃ§lar Ã§Ä±kabilir. Ãœstlerinizden beklenmedik lutuflar gÃ¶rebilir ya da Ã¶vgÃ¼ler alabilirsiniz. Yukarda sayÄ±lan bir olumlu ÅŸeyin yanÄ±sÄ±ra karÅŸÄ± cins iliÅŸkileriniz de dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼ktÃ¼r. Ã‡evrenizde sizin beÄŸeninizi kazanmak iÃ§in Ã§Ä±rpÄ±nan, karÅŸÄ± cinsten bir sÃ¼rÃ¼ kimse olabilir. Ä°stediÄŸiniz ya da birlikte olduÄŸunuz bir kimse varsa o kimseden son derece sÄ±cak bir ilgi gÃ¶rebilirsiniz ve eÄŸer siz evli bir insansanÄ±z evinizde sevinÃ§li bir olay yaÅŸanabilir. Aile bireylerinizle hoÅŸ iliÅŸkiler iÃ§inde olacak ve kendinizi ÅŸanslÄ± hissedeceksiniz.

TERAZÄ°

GÃ¶k cisimlerinin ters aÃ§Ä±larÄ± sizi ileri geri konuÅŸmaya, bazÄ± kimselerin arkasÄ±ndan yÄ±kÄ±cÄ± dedikodular yapmaya itiyor. KonuÅŸtuÄŸunuz kimseler aslÄ±nda dostunuz sayÄ±lmazlar ve sÃ¶ylediÄŸiniz ÅŸeyleri anÄ±nda ilgili kiÅŸiye ulaÅŸtÄ±racaklarÄ±ndan ÅŸÃ¼pheniz olmamalÄ±dÄ±r. BugÃ¼n kapsamlÄ± planlar yapmaktan ve hele bu planlarÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koymaktan ÅŸiddetle kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Yukarda belirtilenin aksine bazÄ± kÃ¶tÃ¼ niyetli kimselerin size baÅŸkalarÄ±nÄ±n dedikodularÄ±nÄ± getirmeleri ve sizi de o kimse hakkÄ±nda kÃ¶tÃ¼ ÅŸeyler konuÅŸmaya yÃ¶nlendirmeleri ya da sizi ilgili kiÅŸiye dÃ¼ÅŸman etmeye Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± olasÄ±dÄ±r. Bu gibi tahriklere uyarsanÄ±z sonunda zararlÄ± Ã§Ä±kan siz olursunuz.

AKREP

BugÃ¼n iddialÄ±sÄ±nÄ±z ve bu iddialÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da pek boÅŸuna olmayacak. TeÅŸebbÃ¼s ettiÄŸiniz iÅŸlerde sizi bile ÅŸaÅŸÄ±rtan ani baÅŸarÄ±lar kazanabilirsiniz. AÅŸk hayatÄ±nÄ±zda da son derece enerjiksiniz ve eÄŸer yeni iliÅŸkiler arayÄ±ÅŸÄ± iÃ§inde iseniz, hoÅŸunuza giden kimseleri etkileme yolunda ilk adÄ±mÄ± atmak iÃ§in bulunmaz bir gÃ¼n. Ã–te yandan, mali sorunlarÄ± olan sevdiÄŸiniz bir yakÄ±nÄ±nÄ±z sizden yardÄ±m isteyecek ve siz de ona destek olmaktan Ã§ekinmemelisiniz. Hem maddi durumunuz, hem de dostluk baÄŸlarÄ±nÄ±z bunu gerektiriyor.

YAY

EÄŸer evli bir insansanÄ±z eÅŸinizin bir dÃ¼ÅŸÃ¼ncesizliÄŸi sizi sinirlendirebilir. Ã–zellikle bazÄ± kimselerin kÃ¼Ã§Ã¼k hesaplar peÅŸinde koÅŸmalarÄ± sizi Ã¼zebilir. Bu gibi durumlara fazla Ã¶nem vermeniz gerekmez. O kimselerin deÄŸerini anlamÄ±ÅŸ olursunuz. BÃ¶ylece bundan sonra sÃ¶z konusu kimselere daha mesafeli davranarak Ã§evrenizden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±rsÄ±nÄ±z olur biter. Herhangi bir sert tepki gÃ¶stermenizse sadece sizi yormaktan baÅŸka iÅŸe yaramaz Ã§Ã¼nkÃ¼ bu insanlar tepkilerinizi anlayabilecek yapÄ±da deÄŸiller.

OÄžLAK

BugÃ¼n alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizde son derece dikkatli olmalÄ± ve herÅŸeyi defalarca kontrol etmelisiniz. Bozuk, Ã§Ã¼rÃ¼k ya da uzun Ã¶mÃ¼rlÃ¼ olmayan ÅŸeyler almaya, aldatÄ±lmaya ya da kendi dikkatsizliÄŸinizden para kaybetmeye aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Ã–zellikle evinizde ya da iÅŸinizde bilgisayarlarla Ã§alÄ±ÅŸÄ±yorsanÄ±z bir Ã§ok aksilikle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. Banka iÅŸlemleriniz gecikmeli olabilir. AkÅŸam erken yatÄ±p, her zamankinden fazla dinlenmeniz gerekiyor. YarÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zden ve planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan da hareketli bir gÃ¼n olacak..

KOVA

Fiziksel ve zihinsel olarak aÅŸÄ±rÄ± yorgunluklardan kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer yalnÄ±z bir Kova iseniz, bu dÃ¶nemde tanÄ±madÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ya da az tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselerle yakÄ±nlaÅŸmalardan da uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z Ã§Ã¼nkÃ¼ bu yolla bulaÅŸabilecek olan ve Ã¶nemli bir durum olmasa bile baÅŸÄ±nÄ±za iÅŸ aÃ§abilecek hastalÄ±klara karÅŸÄ± son derece zayÄ±fsÄ±nÄ±z. Bu saÄŸlÄ±kla ilgili zayÄ±flÄ±klarÄ±n haricinde ÅŸansÄ±nÄ±z oldukÃ§a aÃ§Ä±k fakat bazÄ± ani Ã§Ä±kan sinir bozucu olaylar da olabilir. BunlarÄ± kÃ¼Ã§Ã¼k mÃ¼nakaÅŸalarla atlatabilirsiniz. EÄŸer evli bir Kova iseniz, bugÃ¼n yÃ¶netimi eÅŸinize bÄ±rakÄ±r ve onun programÄ±na uyarsanÄ±z daha kazanÃ§lÄ± Ã§Ä±kabilirsiniz.

BALIK

BugÃ¼n aÅŸkÄ±, yemeÄŸi, kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±, harcamayÄ± ve kÄ±saca herÅŸeyi fazla abartmaya eÄŸilim gÃ¶steriyorsunuz. AlÄ±nganlÄ±ÄŸÄ±nÄ±z da Ã¼zerinizde. YapacaÄŸÄ±nÄ±z yolculuklarda Ã§eÅŸitli zorluklara aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Duygusal iliÅŸkilerinizi de kÄ±skanÃ§lÄ±k hisleri yÃ¼zÃ¼nden ya da herhangi bir sebepten karÄ±ÅŸtÄ±rmaya meyillisiniz. Siz hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun kadÄ±nlarla anlaÅŸmanÄ±z oldukÃ§a zordur ve birisine pahalÄ± bir hediye almak zorunda kalabilir ya da birisini lÃ¼ks bir yerde aÄŸÄ±rlayabilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ±lÄ±ÄŸa kaÃ§manÄ±z, maddi aÃ§Ä±lardan da size zarar getirebilir.

05

KOÃ‡

Ä°yi niyetli yaklaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z takdir edilmiyor. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselere yaklaÅŸmaya Ã§alÄ±ÅŸmanÄ±zda fayda yok. Sizin iÃ§in en iyisi ilgisiz kalmaktÄ±r. BÄ±rakÄ±n karÅŸÄ±nÄ±zdakiler size yaklaÅŸma gereÄŸi duysunlar. Aksi takdirde yanlÄ±ÅŸ deÄŸerlendirileceksiniz. BugÃ¼n kÄ±sa yolculuklarda ÅŸanssÄ±zsÄ±nÄ±z. Her tÃ¼rlÃ¼ aksilik olabilir. HuysuzluÄŸu tutmuÅŸ birisine bazÄ± konularÄ± izah etmek zorunda kalabilirsiniz. Bu konuyu mÃ¼mkÃ¼n olduÄŸu kadar kÄ±sa kesmeniz iyi olur. Aile iÃ§i gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerde ciddi konularÄ± tartÄ±ÅŸmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n, bunlarÄ± sonraya bÄ±rakÄ±n.

BOÄžA

BugÃ¼n hiÃ§birÅŸeyi beÄŸenmemek ve sÃ¼rekli sÃ¶ylenmek gibi tutumlarÄ±nÄ±z olabilir. Bunun yerine elinizdekinden memnun olup, imkanlardan istifade etmeye gayret ederseniz daha kazanÃ§lÄ± olursunuz. BugÃ¼nlerde ve belki de bugÃ¼n hayatÄ±nÄ±zda Ã¶nemli bir sayfa aÃ§abilecek bir teklif alabilirsiniz. Bunu kabul etmeniz sizi Ã§ok yorucu ve aÄŸÄ±r ilerleyen durumlara sokabilir. KÄ±sa vaadede bir sonuca ulaÅŸmanÄ±z zordur fakat uzun vade iÃ§in Ã§ok iyi olabilir.

Ä°KÄ°ZLER

BugÃ¼n unuttuÄŸunuz bazÄ± ufak iÅŸler baÅŸÄ±nÄ±za bela olacak derecede bÃ¼yÃ¼yebilirler. AslÄ±nda saÃ§ma sapan olan bir sÃ¼rÃ¼ ÅŸey gereksiz yere zamanÄ±nÄ±zÄ± alÄ±p sizi bezdirebilir. Ufak ÅŸeyleri ihmal etmez ve zamanÄ±nda yaparsanÄ±z bu gibi sorunlarÄ±nÄ±z olmaz. GÃ¶kcisimlerinin konumlarÄ±, sizi bugÃ¼n ve yarÄ±n olumsuz etkiler altÄ±nda bÄ±rakabilir. Birinci dereceden yakÄ±nÄ±nÄ±z veya bir akrabanÄ±z olan kadÄ±n yÃ¼zÃ¼nden bazÄ± sÄ±kÄ±ntÄ± veya Ã¼zÃ¼ntÃ¼leriniz olabilir. BugÃ¼n duygularÄ±nÄ±zÄ± aÃ§abilmeniz veya anlatabilmeniz zordur.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n sizi, bazÄ± gÃ¶k cisimleri olumlu, bazÄ±larÄ± da olumsuz etkilemekte. Ã–zellikle bozuk ya da zayÄ±f giden sosyal ve duygusal iliÅŸkileri dÃ¼zeltmek iÃ§in Ã§ok uygun bir gÃ¼n fakat mesleki konularda da baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Tahminen iÅŸyerinizde veya Ã¶ÄŸrenci iseniz, okulunuzda geliÅŸen kimi olaylar size bazÄ± psikolojik gerilimler verebilir. Ã–zellikle kadÄ±nlarla zor anlaÅŸabileceÄŸiniz bir gÃ¼n ve bir kadÄ±n sizi oldukÃ§a sinirlendirebilir. AlkollÃ¼ iÃ§kiler ve bir tedavi ya da aÄŸrÄ± iÃ§in alÄ±nan uyuÅŸturucu ilaÃ§lardan da uzak olmaya gayret etmelisiniz.

ASLAN

Siz bir erkekseniz karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde, kadÄ±nsanÄ±z maddi konularda ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. ÅžanslÄ± olduÄŸunuz alanÄ± hesaba alarak hareket ederseniz teÅŸebbÃ¼slerinizde baÅŸarÄ±lÄ± olursunuz. SevdiÄŸinizin bir dostunuzun sizi aramasÄ± veya evinize misafir gelmesi mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Fiziksel aÃ§Ä±dan dinÃ§ ve gÃ¼Ã§lÃ¼, duygusal aÃ§Ä±dan zayÄ±f olduÄŸunuz bir gÃ¼ndesiniz. Ã‡ok iyi becerebileceÄŸiniz ÅŸeylerde bile kendinize gÃ¼venememeniz olasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde sÄ±rf gÃ¼vensizliÄŸinizden dolayÄ± bazÄ± gaflar yapmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

BAÅžAK

Olumlu geliÅŸmeler ufuktadÄ±r ve her duruma hazÄ±r olmalÄ±sÄ±nÄ±z. EÄŸer erkekseniz bu gÃ¼n fiziksel olarak ayrÄ±ca gÃ¼Ã§lÃ¼sÃ¼nÃ¼z. AyrÄ±ca birkaÃ§ gÃ¼n, eÄŸlence ve karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde ÅŸanslÄ± olacaksÄ±nÄ±z. Ã–te yandan, yine bugÃ¼n ve yarÄ±n yolculuk ve hareketli ortamlarda bulunmaya yatkÄ±nsÄ±nÄ±z.Â Bu iki gÃ¼n iÃ§inde oldukÃ§a hareketli olabilirsiniz. Hisleriniz mantÄ±ÄŸÄ±nÄ±zdan daha gÃ¼Ã§lÃ¼dÃ¼r. Biraz romantikleÅŸebilirsiniz.

TERAZÄ°

Olabilecekleri en mantÄ±klÄ± ÅŸekilde tahmin etmeye Ã§alÄ±ÅŸmalÄ± ve hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. UyanÄ±k davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde baÅŸkalarÄ±ndan Ã¶nce davranmÄ±ÅŸ olursunuz. Bu sizin iÃ§in son derece ÅŸanslÄ± ve mutlu bir dÃ¶nem olabilir. Bu yÃ¼zden bu gÃ¼nkÃ¼ ve belki de Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki iki gÃ¼n iÃ§indeki geliÅŸmeleri dikkatli takip etmelisiniz. Ãœzerinizde bazÄ± olumsuz etkiler var. BugÃ¼n karÅŸÄ± cinsin kÄ±rÄ±cÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±yla karÅŸÄ±laÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Ã–zellikle birlikte olduÄŸunuz insanÄ±n sizi Ã¶nemsemez tavÄ±rlarÄ± olabilir. Ä°hmal edildiÄŸinizi hatta sudan ÅŸeyler iÃ§in atlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nebilirsiniz. KarÅŸÄ± tarafÄ±n ailesi sorun olabilir.

AKREP

Astrolojik hareketlerin destekleyici etkileri bugÃ¼n Ã¼zerinizde olacak. BazÄ± konularda anlama zorluÄŸu da Ã§ekmeniz olasÄ±dÄ±r. Bunlara dikkat ederseniz bugÃ¼n zararsÄ±z ve hatta oldukÃ§a da kazanÃ§lÄ± bir gÃ¼n olabilir. BugÃ¼n gereksiz alÄ±ÅŸ veriÅŸ, gereksiz masraflar ve eÄŸer kullanma alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda iseniz alkollÃ¼ iÃ§eceklere eÄŸilimli olabilirsiniz fakat bu gibi ÅŸeylerden fazla zarar gÃ¶recek yapÄ±da deÄŸilsiniz. Tabii kararÄ±nÄ±zÄ± bilmeniz ve aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mamanÄ±z ÅŸartÄ±yla. BazÄ± geliÅŸmeler sizi romantik bir yapÄ±ya da sokabilir fakat romantizmde aÅŸÄ±rÄ±ya kaÃ§mayâ€ºn.

YAY

Erkekseniz karÅŸÄ± cins iliÅŸkileri, kadÄ±nsanÄ±z parasal aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± olabilirsiniz. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda bugÃ¼n, erkekseniz parasal, kadÄ±nsanÄ±z duygusal aÃ§Ä±dan da hareket kazanmanÄ±z ve bu alanlarda sÃ¼rpriz olaylar yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Yani ÅŸanslÄ± olduÄŸunuz alanlarÄ±n dÄ±ÅŸÄ±nda da baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Bununla beraber hangi cinsiyetten olursanÄ±z olun, karÅŸÄ±cins iliÅŸkilerinizde sÃ¶zlerinizi kontrol altÄ±nda tutmal zorundasÄ±nÄ±z. Birlikte olduÄŸunuz kimseye iyi duygularla bile yaklaÅŸsanÄ±z farkÄ±nda olmadan kÄ±rÄ±cÄ± tutumlara girebilir, sonra da onun neden bozulduÄŸunu anlamayabilirsiniz. OÄžLAK

Ã–nceden gÃ¶remediÄŸiniz bu dÃ¶nem sizi oldukÃ§a terletecek fakat sonuÃ§ olarak maddi ve manevi Ã¶dÃ¼ller alabileceksiniz. BugÃ¼nÃ¼ ve Ã¶nÃ¼mÃ¼zdeki birkaÃ§ gÃ¼nÃ¼ kendinizi bir hale yola koyarak, Ã¶zellikle buna yoÄŸun ÅŸekilde odaklanarak geÃ§irmeniz tavsiye edilir. Ãœzerinizdeki diÄŸer etkenlerle de birleÅŸince Ay size karÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde ÅŸans veriyor. Ã–zellikle duygusal yakaÅŸÄ±mlarÄ±nÄ±z Ã§ok uygun karÅŸÄ±lÄ±klar gÃ¶rebilir ve bugÃ¼n yeni duygusal heyecanlar yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Kendinizi hazÄ±rlayarak daha verimli olabilirsiniz.

KOVA

BugÃ¼n sizin gÃ¼nÃ¼nÃ¼z deÄŸil. Fakat Ã¼zerinizde ÅŸanslÄ± etkiler de var. Bu gÃ¼zel etkiler Ã¼Ã§-dÃ¶rt sÃ¼rebilir. AnlaÅŸmazlÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼zeltebilir, alÄ±ÅŸveriÅŸlerde karlÄ± Ã§Ä±kabilir ve karÅŸÄ± cinsle daha iyi anlaÅŸabilirsiniz. BazÄ± dostlarÄ±nÄ±z sizi arayabilirler. Birlikte olduÄŸunuz kimse ile inatlaÅŸma iÃ§ine girmeniz olasÄ±dÄ±r. Fakat onunla Ã§ok mutlu bir gÃ¼n de geÃ§irebilirsiniz. Bu sonuÃ§ da tamamen sizin yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ±za baÄŸlÄ± olarak geliÅŸecektir. Alttan almanÄ±z, sorunlarÄ±n bÃ¼yÃ¼mesine engel olabilecektir.

BALIK

Astrolojik etkiler size, insanlara karÅŸÄ± gÃ¼vensizlik hisleri vermekte. HiÃ§bir art niyet olmayan durumlarÄ± bile ÅŸÃ¼pheyle karÅŸÄ±lama eÄŸilimlerindesiniz. Bu tutumdan direk bir zarar gÃ¶rmeseniz bile birÃ§ok konuda kendinizi engelliyorsunuz. Gerilimlerinizi atmaya gayret etmelisiniz. Gerek zihinsel, gerekse bedensel olarak fazla gerilmiÅŸ durumda olabilirsiniz. En azÄ±ndan fiziksel olarak beli bir gevÅŸekliÄŸe ulaÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z. Gerilimleriniz iÃ§in huzuruzlanmanÄ±z gereksiz. Bunlar sadece Astrolojik etkilerden kaynaklanmaktadÄ±r. Ä°yi bir dinlenmeden sonra son derece sakinleÅŸtiÄŸinizi gÃ¶receksiniz.

06

KOÃ‡

BugÃ¼n astrolojik hareketlenmeler size sebepsiz bÄ±kkÄ±nlÄ±klar getirebilir. EÄŸer yalnÄ±z yaÅŸayan bir insansanÄ±z karÅŸÄ± cinsten birisinden bir davet almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bunu bir bahane ile reddetmek yerine ilgilenirseniz Ã¶nceden gÃ¶remediÄŸiniz bazÄ± ÅŸeyleri farkedebilirsiniz. Siz evli bir KoÃ§ iseniz, eÅŸinizle aranÄ±zda maddi konularla ilgili bazÄ± konuÅŸmalar geÃ§ebilir. Onun istekleri ÅŸimdiki hesaplarÄ±nÄ±za uymayabilir. Bunu kendisine akÄ±lcÄ± bir ÅŸekilde izah ederseniz konuyu sona erdirirsiniz.

BOÄžA

BugÃ¼n Ã¼zerinizde herhangi bir olumlu ya da olumsuz etki yok. EÄŸer bazÄ± ÅŸeyleri kendinize dert etmez de gÃ¼nÃ¼ yaÅŸamaya gayret ederseniz hoÅŸ vakit geÃ§irebilirsiniz. Bunun yerine kafanÄ±zÄ± taktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z konularÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼r ve kendinizi kuruntulara kaptÄ±rÄ±rsanÄ±z gÃ¼nÃ¼ ziyan etmiÅŸ olursunuz. Hareketsizlikten kaynaklanan bir uyuÅŸukluk iÃ§inde olmanÄ±z da mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Spor yaparak veya hareketli bir aktiviteyle bunu Ã¼zerinizden atÄ±n.

Ä°KÄ°ZLER

Maddi sorunlar iÃ§in yeni Ã§Ã¶zÃ¼mler bulabilir ve harcamalarÄ±nÄ±zÄ±, kendi isteklerinizden kÄ±sÄ±tlama yapmadan dengeleyebileceksiniz. BugÃ¼n ayrÄ±ca alÄ±ÅŸ veriÅŸ yapmaya uygunsunuz. Hem eviniz, hem kendiniz iÃ§in bazÄ± ÅŸeyler almanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu arada Ã§oktandÄ±r istediÄŸiniz fakat almakta tereddÃ¼t ettiÄŸiniz birÅŸeyi de dayanamayÄ±p alabilirsiniz. Uzakta bulunan bir dostunuzu ziyarete gitmeniz ya da onun size gelmesi veya haberleÅŸmeniz de olasÄ±dÄ±r. Bu gibi durumlar size ayrÄ±ca moral verecektir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizde Ã¶nemli bir yumuÅŸama var.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kan kimselere ya da sizi kÄ±zdÄ±rabilecek konuÅŸmalar yapan kimselere gerekli cevaplarÄ± vermeyi daha sonraya bÄ±rakmanÄ±zda fayda var. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda, bugÃ¼n iÃ§in uzak sayÄ±labilecek bir yerlere gitmek gibi planlarÄ±nÄ±z varsa, ertelemelisiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ bugÃ¼n yolculuk durumlarÄ± sizin iÃ§in iyi deÄŸildir. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinde bazÄ± karÄ±ÅŸÄ±klÄ±klar yaratmaya, birlikte olduÄŸunuz kimsenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± tahrik etmeye uygunsunuz ki, bunu yaparsanÄ±z zararÄ±nÄ± yine siz Ã§ekersiniz.

ASLAN

BugÃ¼n yeni baÅŸlangÄ±Ã§lar iÃ§in uygun bir gÃ¼n. Ã‡evrenizdeki olaylar sizi fazlasÄ±yla duygulandÄ±rabilir. Ä°nsanlarÄ±n acÄ±larÄ±na karÅŸÄ± hassassÄ±nÄ±z. Bir sÃ¼redir Ã¼zerinizde etkili olan duygularÄ±nÄ±zdaki artÄ±ÅŸ ve aktiviteniz bugÃ¼n de sÃ¼rmektedir fakat bugÃ¼n Ã§ok daha dengeli durumdasÄ±nÄ±z ve eÄŸer yalnÄ±zsanÄ±z olumlu beraberlikler kurabilmek iÃ§in gereken ÅŸansa sahipsiniz. Uzak bir yere davet edilmeniz de olasÄ±dÄ±r. Hatta bu davet iki-Ã¼Ã§ gÃ¼nÃ¼ de kapsayabilir. Ã–nce kararsÄ±z kalabilirsiniz fakat kabul ettiÄŸiniz takdirde son derece eÄŸlenebileceÄŸinizden ÅŸÃ¼pheniz olmasÄ±n.

BAÅžAK

BugÃ¼n kendinize bakmanÄ±z gerekiyor. Hatta herhangi bir ÅŸikayetiniz yoksa bile bunu yapmalÄ±sÄ±nÄ±z. AÄŸÄ±r yiyeceklerden ve iÃ§kiden uzak durmalÄ±, vÃ¼cudunuzu yÄ±pratmamalÄ±sÄ±nÄ±z. BugÃ¼n ayrÄ±ca harcamalarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶lÃ§Ã¼lÃ¼ tutmaya Ã§aÄ±ÅŸmanÄ±z gerekiyor. Ä°Ã§inizden gelen aÅŸÄ±rÄ± masraf yapma tepkilerini kontrol altÄ±nda tutamazsanÄ±z oldukÃ§a fazla masraf yapabilirsiniz. Fakat bunu yaparsanÄ±z tabii oldukÃ§a da eÄŸlenip, mutlu olabilirsiniz. Sadece, karar verirken ilerisini de dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi Ã¶neriyorum.

TERAZÄ°

BugÃ¼n parayla ilgili bazÄ± yeni imkanlarÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±ndan da haberdar olabilir ve bu doÄŸrultuda bazÄ± planlar yapmaya baÅŸlayabilirsiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileri aÃ§Ä±sÄ±ndan baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶neme giriyorsunuz fakat bu konudaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z kendi gayretlerinizle orantÄ±lÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cinsle olan iliÅŸki ve baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±z arkadaÅŸlÄ±k ve romantizm seviyesindedir. Bu aÃ§Ä±dan yaklaÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z kimseler Ã¼zerinde son derece baÅŸarÄ±lÄ± olabilirsiniz. Daha derin istekleri belli etmeniz ters tepebilir.

AKREP

EÄŸer deÄŸiÅŸik birÅŸeyler yapmak isterseniz bugÃ¼n Ã¶nÃ¼nÃ¼zde sayÄ±lamayacak kadar fazla fÄ±rsat var fakat imkan bulursanÄ±z gÃ¼nÃ¼ hiÃ§birÅŸey yapmadan tembel tembel geÃ§irmeyi de tercih etmeniz olasÄ±dÄ±r. EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z duygusal iliÅŸkilerinizde beklemediÄŸiniz bir sÄ±kÄ±ntÄ± gerÃ§ekleÅŸebilir. Birlikte olduÄŸunuz erkek Ã¶nceden hesapta olmayan bahanelerle bir planÄ±nÄ±zdan tek yanlÄ± olarak vazgeÃ§ebilir. Ama eÄŸer erkekseniz, birlikte olduÄŸunuz kadÄ±na karÅŸÄ± kayÄ±tsÄ±z tutumlara girmeniz ve erkekÃ§e eÄŸlenceleri tercih etmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

YAY

GÃ¶kcisimlerinin burcunuzla yumuÅŸak aÃ§Ä±lar meydana getirecek ÅŸekildeki hareketlenmeleri, sizi,Â olumsuzluklardan kurtulmanÄ±za imkan verecek etkiler altÄ±nda bÄ±rakacak. Ä°nsanlarla daha iyi anlaÅŸabilecek durumdasÄ±nÄ±z. Bu yÃ¼zden, eÄŸer isterseniz bazÄ± anlaÅŸmazlÄ±klarÄ± da ortadan kaldÄ±rabilirsiniz. Ailenizle birlikte, evle ilgili bir konuyla ilgilenebilirsiniz. Bu durum gerÃ§ekleÅŸirse tabii diÄŸer ÅŸeylerle ilgilenmek iÃ§in yeterli zamana sahip olamazsÄ±nÄ±z fakat ailenizle ilgili konularla ilgilenmekten de mutlu olacaksÄ±nÄ±z. AkÅŸam saatlerinde, daha Ã¶nceleri canÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kmÄ±ÅŸ olan birisine gereken cevabÄ± verme imkanÄ±nÄ± bulacaksÄ±nÄ±z ve bu sizi rahatlatacak.

OÄžLAK

BugÃ¼n dikkatli olmanÄ±z gereken bir gÃ¼n. EÄŸer mÃ¼mkÃ¼nse alÄ±ÅŸ veriÅŸlerinizi gÃ¼nÃ¼n ilk yarÄ±sÄ±nda bitirmeniz daha verimli olabilir. Bunu yapamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde alÄ±ÅŸveriÅŸe Ã§Ä±karken yanÄ±nÄ±za dikkatli bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ± alabilirsiniz. Duygusal olarak kÃ¶tÃ¼mser bir yapÄ±ya girmeniz ve herÅŸeyi olumsuz yanÄ±ndan ele almanÄ±z, Ã§evrenize kÃ¼smeniz ve iÃ§inize kapanmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. Bu gibi duygulara kapÄ±lÄ±rsanÄ±z, bununla mÃ¼cadele etmeniz gerektiÄŸini unutmayÄ±n. Ä°Ã§ine kapanÄ±klÄ±k sadece can sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±zÄ± arttÄ±rmaktan baÅŸka birÅŸeye yaramaz. BugÃ¼n insanlarla bir arada olmaya ihtiyacÄ±nÄ±z var.

KOVA

BugÃ¼n yumuÅŸak aÃ§Ä±lar size duygusal zenginlik veriyor. Duygusal iliÅŸkilerinizde de yumuÅŸak ve mutlu etkiler altÄ±ndasÄ±nÄ±z. Sizi sÄ±kan ve yardÄ±ma gerek duyduÄŸunuz ÅŸeyler varsa onlardan kurtulmanÄ±za ya beraber olduÄŸunuz kimse ya da aileniz beklenmedik ÅŸekilde yardÄ±mcÄ± olabilirler. Bu durum sizi son derece rahatlatacak ve moralinizi gÃ¼Ã§lendirecektir. EÄŸer yalnÄ±z bir insansanÄ±z bir arkadaÅŸÄ±nÄ±z vasÄ±tasÄ±yla karÅŸÄ± cinsten birisi ile tanÄ±ÅŸmanÄ±z olasÄ±dÄ±r. Bu kimse hakkÄ±nda hemen karara varmamalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

BugÃ¼n Ã¼zerinizde zihinsel yorgunluk olabilir. Bu yÃ¼zden bugÃ¼n zihinsel aktivite isteyen iÅŸlerden ve fiziksel yorgunluklardan uzak durmalÄ±sÄ±nÄ±z. AslÄ±nda en iyisi gÃ¼nÃ¼n tamamÄ±nÄ± dinlenmeye ayÄ±rabilmenizdir. Bir Ã§ok aÃ§Ä±dan ÅŸansÄ±nÄ±z aÃ§Ä±k. DostlarÄ±nÄ±zla birlikte olmanÄ±z ya da sinema gibi bir eÄŸlence yerinde bulunmanÄ±z da olasÄ±dÄ±r. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkileriniz sakin ve mutluluk vericidir. EÄŸer yalnÄ±z bir BalÄ±k iseniz, yeni bir arkadaÅŸlÄ±k kurabilmek iÃ§in gereken fÄ±rsatlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz fakat konuya fazla asÄ±lmaya gerek gÃ¶rmeyip, insiyatifi karÅŸÄ± tarafa bÄ±rakma eÄŸiliminde de olabilirsiniz.

07

KOÃ‡

YakÄ±n bir dostunuzun yardÄ±mlarÄ± sayesinde iÃ§inde bulunduÄŸunuz zor bir durumdan kurtulmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Bu yardÄ±m, maddiÂ ya da manevi bir destek olabilir. Duygusal iliÅŸkileriniz aÃ§Ä±sÄ±ndan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k bazÄ± faydalÄ± planlarÄ±nÄ±z olabilir. Ancak eÄŸer yeni bir iliÅŸkiye girmeyiÂ ya da Ã§evrenizdeki insanlardan fikir danÄ±ÅŸmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorsanÄ±z bu insanlarÄ±n gerÃ§ekten tanÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ve samimiyetine gÃ¼vendiÄŸiniz kiÅŸiler olmasÄ±na dikkat etmelisiniz. Bu konularda baÅŸkalarÄ±nÄ±n fikirlerine aldÄ±rmayÄ±n.

BOÄžA

Kendinize yeterince zaman ayÄ±ramamaktan dolayÄ± kafanÄ±z oldukÃ§aÂ yorgun dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸ. SorunlarÄ±nÄ±z Ã§Ã¶zÃ¼msÃ¼z deÄŸil. SÃ¼rekli destek aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir bÃ¼yÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zÃ¼n sÃ¶zleri sayesinde moral kazanacak, geleceÄŸe daha gÃ¼venle bakabileceksiniz. Bu aralar gireceÄŸiniz bir iliÅŸkiÂ ister uzun, ister kÄ±sa sÃ¼reli olsun,Â sizi Ã§okÂ mutlu edebilir ve bu kiÅŸiyle gÃ¼zel anlar yaÅŸabilirsiniz. Bu tÃ¼r karÅŸÄ± cins iliÅŸkileri, flÃ¶rt seviyesinde bile kalsalar size gÃ¼nlÃ¼k sorunlarÄ± ve kafanÄ±zÄ± yoran diÄŸer konularÄ± unutturabilir.

Ä°KÄ°ZLER

Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸemediÄŸiniz ve haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kiÅŸilerden alacaÄŸÄ±nÄ±z pek hoÅŸ olmayan, cansÄ±kÄ±cÄ± haberler nedeniyle Ã¼zÃ¼lebilirsiniz. Ancak bu haberlerin asÄ±lsÄ±z ve doÄŸru olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶ylemeliyiz. Her duyduÄŸunuza inanma eÄŸiliminde olmanÄ±z yÃ¼zÃ¼nden Ã§oÄŸu ÅŸeyde yanÄ±labilirsiniz. Ã–nemli kimselerin veya yakÄ±n dostlarÄ±nÄ±zdan yardÄ±m alabilirsiniz. Ä°ÅŸ yerinizde sizin iÃ§in Ã¶nemli olabilecek bir konumda olan kiÅŸilerle konuÅŸurken dikkatli olmanÄ±z gerekmektedir. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki kiÅŸi tarafÄ±ndan yanlÄ±ÅŸ anlaÅŸÄ±labilir hoÅŸ olmayan durumlarla karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz.

YENGEÃ‡

DÄ±ÅŸardan bakÄ±nca komik veya Ã¶nemsiz gÃ¶rÃ¼nen fakat sizin iÃ§in Ã¼zÃ¼cÃ¼ olabilecek bazÄ± ÅŸeylerle uÄŸraÅŸmak zorunda kalabilirsiniz. Bu konularda insanlardan anlayÄ±ÅŸ beklemeniz yersiz Ã§Ã¼nkÃ¼ iÃ§inde yaÅŸamadan anlamalarÄ± zordur. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda genel olarak ÅŸanslÄ± bir gÃ¼nÃ¼nÃ¼zdesiniz. KarÅŸÄ± cins iliÅŸkilerinizle ilgili bir tercih yapmak zorunda kalabilirsiniz. Yeni imkanlar size Ã§ok Ã§ekici bile gÃ¶rÃ¼nseler Ã§ekimser kalmanÄ±zda fayda var Ã§Ã¼nkÃ¼ iÅŸin devamÄ±, baÅŸta gÃ¶rÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ gibi gelmeyebilir ve piÅŸman olabilirsiniz. Bu gibi durumlarda kararÄ± daha ileriye bÄ±rakmalÄ±sÄ±nÄ±z.

ASLAN

EÄŸer kadÄ±nsanÄ±z bugÃ¼n bir erkeÄŸin sizi yoÄŸun ÅŸekilde dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ve yanÄ±nÄ±zda olmak istediÄŸiniÂ bilmelisiniz. Yeni tanÄ±ÅŸmÄ±ÅŸ sayÄ±labileceÄŸiniz biri sizi, size belli ettiÄŸinden Ã§ok daha fazla beÄŸeniyor. Erkekseniz, bugÃ¼n hiÃ§bir konuda ÅŸansÄ±nÄ±za gÃ¼venmemelisiniz. HiÃ§bir anlam ifade etmeyen ve geÃ§miÅŸte kalmasÄ± gereken ÅŸeyleri fazla dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye ve konuya asÄ±lmaya eÄŸiliminiz var. AslÄ±nda dÃ¼ÅŸÃ¼nmenizi gerektiren birÅŸey yok. BitmiÅŸ ÅŸeylere boÅŸ verip, Ã¶nÃ¼nÃ¼zdeki yeni ufuklara bakÄ±p, imkanlarÄ± deÄŸerlindirme gayretinde olmalÄ±sÄ±nÄ±z. Aile bÃ¼yÃ¼klerinizden birini aramanÄ±z gerekebilir. SÃ¶z konusu kimsenin size ihtiyacÄ± olabilir.

BAÅžAK

Temkinli olmanÄ±z gerekiyor. Ã‡evrenizdekiler gÃ¼vendiÄŸiniz kimseler bile olsalar, bugÃ¼n onlara sÄ±rlarÄ±nÄ±zÄ± aÃ§maktan kaÃ§Ä±nÄ±n. Erkek iseniz arkadaÅŸ iliÅŸkilerinizden farklÄ± bir zarar gÃ¶rebilirsiniz. TutumlarÄ± sizi sinirlendirebilir veya bazÄ± isteklerinizi geri Ã§evirebilirler. KafanÄ±zÄ±n karÅŸÄ± cinsten birisi ile fazla meÅŸgul olmasÄ± yÃ¼zÃ¼nden kendi konularÄ±nÄ±zla ilgilenemiyorsunuz. YapmanÄ±z gereken ÅŸey biran Ã¶nce bu konuda kafanÄ±zÄ± rahatlatmak ve herÅŸeyi aÃ§Ä±k aÃ§Ä±k ortaya dÃ¶kmektir. Bundan piÅŸman olmayacaksÄ±nÄ±z.

TERAZÄ°

BugÃ¼n yapacaÄŸÄ±nÄ±z en kÃ¶tÃ¼ ÅŸey, sert tepki gÃ¶stererek varolan sorunu kestirip atmaktÄ±r. AslÄ±nda size karÅŸÄ± deÄŸiller ve alÄ±nmanÄ±z gereksizdir. Fazla gayret gÃ¶stermeniz gereken bir iÅŸi Ã§evrenizin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ±nÄ± uyandÄ±rabilecek kadar parlak bir ÅŸekilde bitirebilirsiniz. Evet yorgunluk fazla olabilir fakat iÅŸin sonunda alacaÄŸÄ±nÄ±z tatmin size herÅŸeyi unutturacaktÄ±r. Tembellik eÄŸilimlerinizle mÃ¼cadele etmelisiniz. Fazla kendinize gÃ¼venmeyin. En gÃ¼vendiÄŸiniz durumlarda bile tÃ¶kezleyebilirsiniz. Ã‡evrede sizin hata yapmanÄ±zÄ± dÃ¶rt gÃ¶zle bekleyenler var ve bunun iÃ§in ellerinden geleni yapÄ±yorlar. BugÃ¼n ayrÄ±ca dedikodulardan zarar gÃ¶rmeniz mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r.

AKREP

BirÂ toplantÄ±da oldukÃ§a Ã§ekici ve hoÅŸ karÅŸÄ± cinsten birisiyle tanÄ±ÅŸabilirsiniz. EÄŸer biraz giriÅŸken olabilirseniz bu kiÅŸiyle yeni bir iliÅŸkiye girebilirsiniz Ã§Ã¼nkÃ¼ aynÄ± ÅŸeyleri o da sizin iÃ§in dÃ¼ÅŸÃ¼necektir. Sizin iÃ§in Ã¶nemli sayÄ±labilecek ve tavsiyelerine deÄŸer verdiÄŸiniz kiÅŸilerin sÃ¶zlerini muhakkak dinlemelisiniz. Aksi vaya Ä±srarcÄ± bir tutum iÃ§ine girmeniz zararlÄ± Ã§Ä±kmanÄ±za veya Ã¼zÃ¼lmenize, hatta iÃ§inde bulunduÄŸunuz dÃ¼zenin bozulmasÄ±na neden olabilir. KÄ±saca, bugÃ¼n hiÃ§ bir konuda Ä±srarcÄ± olmamalÄ±, mantÄ±klÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri kabul etmelisiniz.

YAY

GeleceÄŸe dÃ¶nÃ¼k kaygÄ±larÄ±nÄ±z nedeniyle huzurunuzu kaÃ§Ä±rÄ±yorsunuz. TÃ¼m bunlarÄ± bir tarafa bÄ±rakÄ±p dinlenmeli ve bugÃ¼nÃ¼n tadÄ±nÄ± Ã§Ä±karmaya bakmalÄ±sÄ±nÄ±z. Problemleri dÃ¼ÅŸÃ¼nmenin tek baÅŸÄ±na Ã§Ã¶zÃ¼m getirmeyeceÄŸini bilmelisiniz. Ä°ÅŸinizde size olumlu geliÅŸmeler saÄŸlayabilecek gÃ¼zel fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. Para aÃ§Ä±sÄ±ndan olumlu bir gÃ¼n geÃ§ireceksiniz. HoÅŸlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir kiÅŸiyle aynÄ± ortamda bulunmak ve bu kiÅŸiyle dialoÄŸa girmek durumuna kalabilirsiniz. SÃ¶zkonusu kimsenin size karÅŸÄ± iÄŸneleyici sÃ¶zler sarfetmesi olasÄ±dÄ±r. Bunlara karÅŸÄ± zekice davranmanÄ±z gerekiyor.

OÄžLAK

Parasal aÃ§Ä±dan kendinize yeni imkanlar yaratabileceÄŸiniz fÄ±rsatlar yakalayabilirsiniz. Bu fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendirdiÄŸiniz takdirde hoÅŸ kazanÃ§lar elde edebilirsiniz. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±zla ilgili bir probleminiz olabilir. BugÃ¼n bu problemin Ã¼zerine eÄŸildiÄŸiniz takdirde sÄ±kÄ±ntÄ±nÄ±zdan kurtulacaksÄ±nÄ±z. Ä°stemeden sarfettiÄŸiniz sÃ¶zler nedeniyle Ã§evrenizdeki insanlarÄ±n tepkilerini Ã¼zerinize Ã§ekebilirsiniz. Ã–zellikle kendinizeÂ ya da yakÄ±nlarÄ±nÄ±za ait sÄ±rlarÄ±nÄ±z varsa bunlarÄ± aÄŸzÄ±nÄ±zdan kaÃ§Ä±rmamanÄ±z gerekiyor. Dikkatli olmalÄ±sÄ±nÄ±z.

KOVA

BugÃ¼n, yapacaÄŸÄ±nÄ±z harcamalarÄ±nÄ±za dikkat etmelisiniz. YakÄ±n akrabalarÄ±nÄ±zÄ±n bazÄ± problemleri nedeniyle biraz baÅŸÄ±nÄ±z aÄŸrÄ±yabilir. EÄŸer olaylarÄ±n daha da bÃ¼yÃ¼mesini istemiyorsanÄ±z Ã§ekimser kalÄ±p konularÄ±n fazla iÃ§ine girmemelisiniz. Ne de olsa sorunlarÄ±n asÄ±l kaynaÄŸÄ± olan kiÅŸi siz deÄŸilsiniz. Sadece dinleyici konumunda olmanÄ±z yeterli olabilir. BugÃ¼n arkadaÅŸ Ã§evrenizden sevdiÄŸiniz bir kimsenin Ã¶nemli bir olayÄ± olabilir. Onu unutmamaya Ã§alÄ±ÅŸmalÄ±sÄ±nÄ±z.

BALIK

OldukÃ§a uyumlu ve sakin olmanÄ±zÄ± saÄŸlayacak olumlu astrolojik etkiler altÄ±nda bulunuyorsunuz. Bu durum sizin iÃ§in hoÅŸ mutlu anlar geÃ§ireceÄŸiniz anlamÄ±na gelmekte. Ã‡evrenizde bulunan yakÄ±n olduÄŸunuz dostlarÄ±nÄ±zdan duyacaÄŸÄ±nÄ±z Ã¶vgÃ¼ dolu sÃ¶zler sayesinde moraliniz bir hayli yÃ¼ksek olacak. Duygusal aÃ§Ä±dan coÅŸkulu olduÄŸunuz bir anda ani bir karÄ±ÅŸÄ±klÄ±k veya gerginlikle karÅŸÄ±laÅŸabilirsiniz. EÅŸinizle veya yakÄ±nlarÄ±nÄ±zla aranÄ±zda kÃ¼Ã§Ã¼k bir tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±kabilir. EÅŸinizle veya birlikte olduÄŸunuz kiÅŸiyle birbirinize karÅŸÄ± olan sevginizde gerÃ§ek duygularÄ±nÄ±zÄ± ortaya koyamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in sorunlar yaÅŸayabilirsiniz. Biraz daha ÅŸeffaf olun.

08

KOÃ‡

Ä°leriye dÃ¶nÃ¼k planlarÄ±nÄ±zÄ± Ã§evrenizde bulunan insanlarla paylaÅŸmanÄ±z ya da size ait Ã¶zel iÅŸlerinizden bu kiÅŸilere bahsetmeniz onlarÄ±n kÄ±skanÃ§lÄ±k duygularÄ±nÄ± harekete geÃ§irebilir. Bu nedenle yolunda giden iÅŸlerinizin bir anda olumsuzlaÅŸmasÄ±na neden olabilirsiniz. AÄŸzÄ±nÄ±zÄ± sÄ±kÄ± tutup kendinizden pek bahsetmemeniz yerinde bir davranÄ±ÅŸ olur. DiÄŸer dostlarÄ±nÄ±zla iliÅŸkileriniz gayet eÄŸlenceli ve iyi gitmekte. Ancak bu aralar bu kiÅŸilerin Ã¶zel veya iÅŸ hayatÄ±nÄ±zla ilgili tavsiyelerine uymaya kalktÄ±ÄŸÄ±nÄ±z takdirde zararlÄ± Ã§Ä±kabileceÄŸinizi sÃ¶ylemeliyim.

BOÄžA

IliÅŸkilerinize yenilikler getirecek ciddi ve Ã¶nemli kararlar alabilirsiniz. KatÄ±lldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z toplantÄ±larda herkesin gÃ¶zÃ¼ Ã¼zerinizde olacak. Buna karÅŸÄ±lÄ±k, bu olumluluklardan istifade edebilmek iÃ§in bazÄ± ÅŸeylere dikkat etmeniz de gerekiyor. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yapÄ± olarak stresli bir dÃ¶nemdesiniz. OlaylarÄ± olumlu aÃ§Ä±dan gÃ¶rmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rsanÄ±z bu dÃ¶nemi daha az sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekerek, daha az problemle atlatabilirsiniz. SabÄ±rlÄ± ve direnÃ§li olmanÄ±z gerekmektedir. OrtaÄŸÄ±nÄ±z veya eÅŸinizle beraber ileride bÃ¼yÃ¼k kazanÃ§lar getirecek iÅŸlere girebilirsiniz.

Ä°KÄ°ZLER

Maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ± bir gÃ¼ndesiniz. GÃ¶rÃ¼nÃ¼rde sizin iÃ§in pek Ã¶nemli olmayan bir kiÅŸinin desteÄŸini almanÄ±z sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±zÄ±n hafiflemesini saÄŸlayabilir. Bu da size peÅŸin hÃ¼kÃ¼mlÃ¼ davranarak sÃ¶z konusu kimseye gereken deÄŸeri vermemenizin bir hata olduÄŸunu anlatacaktÄ±r. SaÄŸlÄ±nÄ±zla ilgili bazÄ± problemleriniz olabilir. SevdiÄŸiniz kiÅŸilerden destek alacak probleminizden en kÄ±sa sÃ¼rede kurtulmayÄ± baÅŸaracaksÄ±nÄ±z. Uzun sÃ¼redir gÃ¶rÃ¼ÅŸmediÄŸiniz uzak bir akrabanÄ±z uzun sÃ¼reli bir ziyarette bulunabilir.

YENGEÃ‡

BugÃ¼n Ã¶nceden dÃ¼ÅŸÃ¼nmediÄŸiniz hatta aslÄ±nda pek istemediÄŸiniz bazÄ± ÅŸeyleri yapmak zorunda kalabilirsiniz. Hesapta olmayan tesadÃ¼fler veya karÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z aksilikler planlarÄ±nÄ±zÄ± tamamen deÄŸiÅŸtirmenize sebep olabilirler. BugÃ¼n iÃ§in kimseye sÃ¶z vermemelisiniz. KarÅŸÄ±laÅŸacaÄŸÄ±nÄ±z olaylar sÃ¶zÃ¼nÃ¼zÃ¼ tutamamanÄ±za sebep olabilirler. Ã–zellikle de yeni tanÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z kimselere karÅŸÄ± yalancÄ± durumuna dÃ¼ÅŸmek istemiyorsanÄ±z buna dikkat etmelisiniz. BugÃ¼n alÄ±ÅŸveriÅŸten de uzak durmanÄ±z yerinde olur Ã§Ã¼nkÃ¼ yanâ€ºlabilirsiniz.

ASLAN

BugÃ¼n maddi aÃ§Ä±dan ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. Ä°ÅŸ ve para konularÄ±nÄ±z Ã§ok daha hÄ±zlÄ± ve verimli ilerleyebilir. Bunlardan baÅŸka bazÄ± gÃ¼zel hediyeler alabilir. NeÅŸeli toplantÄ±larda bulunabilirsiniz. KÄ±sa ve ani kararlarla Ã§Ä±kÄ±lmÄ±ÅŸ yolculuklar dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z kadar eÄŸlenceli sonuÃ§lanmayabilir. Ufak tefek de olsa aksaklÄ±klara dikkat etmelisiniz.. SaÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±za biraz daha Ã¶zen gÃ¶stermelisiniz. KÃ¼Ã§Ã¼k sorunlar bir anda beklenmedik bir ÅŸekilde bÃ¼yÃ¼yebilir ve bu durumda ihmal edilemez.

BAÅžAK

Fazla kÃ¶tÃ¼mser olmaya meyilli olduÄŸunuz bir gÃ¼ndesiniz. HerÅŸey size sÄ±kÄ±ntÄ± verebilir, olumsuz gÃ¶zÃ¼kebilir. Bu durum gÃ¼nlÃ¼k ve geÃ§ici bir ÅŸey. Zihinsel yorgunluÄŸunuz ve bilinÃ§altÄ± endiÅŸelerinizden kaynaklanÄ±yor. Daha sonra herÅŸeye farklÄ± bakacaksÄ±nÄ±z. AteÅŸle ilgili ÅŸeylerden gelebilecek tehlikelere aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Evinizde ocak ve benzeri ÅŸeyleri iyi kontrol etmelisiniz ayrÄ±ca siz bir kadÄ±nsanÄ±z, sÄ±cak tava tencere gibi ÅŸeylere dokunurken dikkatsizlik etmemelisiniz. BugÃ¼n uzun sÃ¼redir haber alamadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zdan haber alabilirsiniz.

TERAZÄ°

BoÅŸuna kendinizin ve yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ±nÂ keyfini kaÃ§Ä±rmayÄ±n. Aksilikler karÅŸÄ±sÄ±nda baÄŸÄ±rÄ±p, Ã§aÄŸÄ±rÄ±p, yakÄ±nlarÄ±nÄ±zÄ± kÄ±rabilecek kadar gerilimlisiniz. Sosyal iliÅŸkilerinizde de dÃ¼ÅŸÃ¼ncesiz davranÄ±ÅŸlara meyillisiniz. KalabalÄ±k bir ortamda, hakkÄ±nÄ±zda hiÃ§ de iyi olmayan ÅŸeyler dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lmesine sebep olabilirsiniz. Size normal gelen ÅŸeylerin Ã§evreniz tarafÄ±ndan nasÄ±l karÅŸÄ±lanacaÄŸÄ±nÄ± da dÃ¼ÅŸÃ¼nmelisiniz. MasraflarÄ±nÄ±zda gerekli ve gereksiz aÅŸÄ±rÄ± artÄ±ÅŸlar olabilir.

AKREP

Size yardÄ±mcÄ± olmak isteyen veya sadece Ã¶yle gÃ¶rÃ¼nen birisi gerÃ§ekte engelleyici olabilir. Bu insan gerÃ§ek iyi niyete sahip olsa bile en azÄ±ndan beceriksizliÄŸi yÃ¼zÃ¼nden iÅŸlerinizi bozabilir. Ã‡evrenizde farkÄ±nda olduÄŸunuz ya da varlÄ±klarÄ±ndan haberdar olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z bazÄ± rakiplerinizin olmasÄ±da muhtemeldirr. Bu kimseler bazÄ± konularda sizinle bÃ¼yÃ¼k bir rekabete girebilirler ve buna son derece canÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±labilir. MÃ¼cadele etme azmindesiniz ancak gÃ¼Ã§lerin eÅŸit olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± da bilmelisiniz. HerÅŸeye raÄŸmen zor da olsa karÅŸÄ±nÄ±zdaki kimselerle baÅŸa Ã§Ä±kabilirsiniz.

YAY

Size verilen sÃ¶zlerin tutulmamasÄ± yÃ¼zÃ¼nden canÄ±nÄ±z sÄ±kÄ±labilir. YalnÄ±z kalabilirsiniz veya siz yalnÄ±z kalmayÄ± tercih edebilirsiniz. BazÄ± uÄŸraÅŸlarÄ±nÄ±z boÅŸa gidebilir. BugÃ¼n, emek verdiÄŸiniz ÅŸeyleri noktalamak iÃ§in acele etmemelisiniz. Bir toplantÄ±da ya da arkadaÅŸlar arasÄ±ndaki konuÅŸmada sizi yanlÄ±ÅŸ yÃ¶nlendirmeleri ve karamsar kararlar almanÄ±za sebep olmalarÄ± mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. Bir hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± yaÅŸamanÄ±z olasÄ±dÄ±r. BulunduÄŸunuz yer veya konumdan hoÅŸnut olmayarak uzaklaÅŸabilirsiniz. GÃ¼nÃ¼nÃ¼z tatminsiz ve kÃ¶tÃ¼ baÅŸlayabilir fakat sonunda durumu kendi istediÄŸiniz yÃ¶ne Ã§evirebileceksiniz.

OÄžLAK

HerÅŸey altÃ¼st olmuÅŸ gibi gÃ¶rÃ¼nse de gÃ¼nÃ¼n sonu neÅŸeli gelecektir. BugÃ¼n ayrÄ±ca bir arkadaÅŸÄ±nÄ±zÄ±n etkisiyle vereceÄŸiniz kararlar iÅŸlerinizi ya da ilgili olduÄŸunuz konularÄ±nÄ±z tamamlamadan bÄ±rakmanÄ±za sebep olabilir. Siz herÅŸeyi hallolmuÅŸ zannedebilirsiniz fakat bazÄ± ÅŸeylerin eksik kalmasÄ± ihtimali olduÄŸunu aklÄ±nÄ±zdan Ã§Ä±kartmayÄ±n.. EÄŸer erkek bir oÄŸlaksanÄ±z son derece hoÅŸ ve kalÄ±cÄ± bir aÅŸk iliÅŸkisi baÅŸlatmanÄ±z mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r. EÄŸer siz bir oÄŸlak kadÄ±nÄ±ysanÄ±z duygusal iliÅŸkilerden yana ÅŸanslÄ±sÄ±nÄ±z. AyrÄ±ca Ã¶nemli bir karar da verebilirsiniz. BugÃ¼n Ã¶zgÃ¼r davranma meyilindesiniz.

KOVA

BugÃ¼n birileri para akÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± zorlayacak etki yapabilir veya siz gÃ¶steriÅŸ veya yardÄ±m iÃ§in para sarfedebilirsiniz.YapacaÄŸÄ±nÄ±z ÅŸey her ne olursa olsun iyidir ancak sonunda maddi sÄ±kÄ±ntÄ± Ã§ekmeniz de kaÃ§Ä±nÄ±lmazdÄ±r. Durumu deÄŸerlendirin ve Ã§ok Ã¶nemliyse harcamadan kaÃ§Ä±nmayÄ±n. BugÃ¼n sizin iÃ§in yeniden yapÄ±lanma, dinlenme ve mutluluk gÃ¼nÃ¼ olabilir. Bir hediye alabilirsiniz. Sakin bir ortamda sevdiÄŸiniz insanlarla birlikte olabilirsiniz ve bÃ¼yÃ¼k takdirler toplayabilirsiniz. ÅžansÄ±nÄ±zda ani bir iyiye dÃ¶nÃ¼ÅŸ var.

BALIK

UfakÂ gerilimleri bÃ¼yÃ¼tÃ¼rseniz problemler yaÅŸayabilirsiniz. Onlara gerÃ§ekleÅŸtirme ihtimaliniz olmayan sÃ¶zler vermekten kaÃ§Ä±nmalÄ±sÄ±nÄ±z. Evinizle ilgili gireceÄŸiniz birtakÄ±m masraflar nedeniyle parasal aÃ§Ä±dan sÄ±kÄ±ntÄ±ya dÃ¼ÅŸebilir, zor durumda kalabilirsiniz. Duygusal aÃ§Ä±dan da yeni geliÅŸmelereÂ aÃ§Ä±ksÄ±nÄ±z. Birlikte olduÄŸunuz biri varsa onunla aranÄ±zda Ã¶nemli bir kÄ±rgÄ±nlÄ±k ve hatta ayrÄ±lÄ±k olabilir. EÄŸer sÃ¼rekli bir duygusal iliÅŸkiniz yoksa bugÃ¼n sizden oldukÃ§a yaÅŸlÄ± bir kimseyle duygusal yakÄ±nlaÅŸma iÃ§ine girebilirsiniz. Bu kimse sosyal Ã§evrenizden Ã¶nemli konumda olan birisi olabilir.