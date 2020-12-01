Bristol Myers Squibb insan sağlığı için çalışmalarını sürdürüyor

Mücadelemize Celgene ile daha güçlü devam

Değişen kurumsal kimliğinizden bahseder misiniz? Neden kimliğinizi yenileme ihtiyacı duydunuz?

Geçtiğimiz yıl ilaç sektöründe ses getiren bir satın alma gerçekleştirdik. Dünyanın lider biyofarma şirketlerinden biri olma yolunda önemli bir adım niteliği taşıyan bu satın almayla BMS’nin faaliyet alanı büyük ölçüde genişledi. Hematoloji ve immünoloji alanında faaliyet gösteren Celgene ile 2019 yılında gerçekleştirilen birleşme, sektörde son yıllarda gerçekleşen en büyük satın almalar arasında yerini aldı. İki şirketin birleşmesiyle faaliyet gösterdiğimiz alanlarda daha da güçlendik ve yaşadığımız dönüşümü yansıtmak adına kurumsal marka kimliğimizi de yeniledik.

Bu yeniliğin temelinde “hastaların yaşamını bilimle dönüştürme” vizyonumuz yer aldı. Bu vizyonun en önemli yansıması kurumumuz içindeki çalışma kültürünün ‘tutku, ‘aciliyet’, ‘inovasyon, ‘dahiliyet’, ‘dürüstlük’ ve ‘sorumluluk” değerlerinin etrafında örülmesi oldu. Tüm çalışmalarımızı öncülerinden olduğumuz tedavi alanlarında hastaların hayatlarına dokunma, zorlu mücadelelerine yardımcı olma hedefiyle ortaya koyuyoruz. Kurum kimliğimizin yansıması olan logomuzu da bu doğrultuda yeniledik. Yeni logomuzda yer alan el sembolü iyileştirmenin ve bakım sunmanın evrensel bir ifadesi olarak tüm çalışanlarımızın işine kattığı insani dokunuşu yansıtıyor. Yine logomuzda kullandığımız canlı mor renk ise kurumumuzun dinamik yapısını ve kurum kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan işe duyulan tutkuyu yansıtmak amacıyla tercih edildi.





İmmüno-Onkoloji ile kanserde yeni bir sayfa

BMS’in adını son dönemde immüno-onkoloji ile birlikte duyuyoruz. Bu yöntem nedir ve kanser tedavisinde nasıl kullanılır?

Vücudun doğal savunma sistemi olan bağışıklık sistemi bizi enfeksiyonlardan, kanserden ve diğer hastalıklardan korumak amacıyla organlardan, hücrelerden ve çeşitli özel vücut salgılarından oluşuyor. Vücudumuza dışarıdan yabancı bir organizma girdiğinde bağışıklık sistemi bunu tanıyor, saldırıyor ve size zarar vermesini engelliyor. Bu olaya da “immün yanıt (bağışıklık cevabı)” adı veriliyor.

İmmüno-onkolojik tedaviler, bağışıklık sisteminin temel elemanlarının kanser hücrelerine farkındalığını artırarak kanser hücrelerinin yok edilmesine olanak sağlıyor ve iyileşme sürecini destekliyor. Bu tedaviler sayesinde kansere karşı verilen küresel mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Son yıllarda kanser tedavisinde en umut verici sonuçların, kişilerin kendi savunma sistemlerinin farkındalığının artmasını sağlayan immüno-onkoloji çalışmalarından gelmeye başladığını görüyoruz. Dünyada kanser tedavisinde yeni bir çağ açan immüno-onkoloji kavramının öncü firmalarından biri olarak bu alanda etkin bir rol üstleniyoruz. Global’de 40’tan fazla hastalık alanında çalışmalarımız sürüyor. Kimya, biyolojikler ve gen tedavileri üzerinde devam eden çalışmalarımızda en yeni teknoloji ve platformları kullanıyoruz. Bu gelişmelerin kanser tedavisinde yeni bir dönemin kapılarını açtığını düşünüyoruz. Bu sayede birçok kanser hastasının yaşam sürelerinin uzadığını ve hayat kalitelerinin arttığını gözlemliyoruz.

Yeni projesiyle akciğer kanserine karşı farkındalık yaratmayı hedefliyor

Son olarak BMS yaptığı projelerle toplum sağlığına yönelik farkındalık çalışmalarıyla öne çıkıyor. Kasım ayı akciğer kanseri farkındalık ayı nedeniyle hayata geçirdiğiniz projenizden bahseder misiniz?

50’den fazla ülkede faaliyet gösteren Bristol Myers Squibb yalnızca hastalara sunduğu tedavileriyle değil; hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri ve farkındalık çalışmalarıyla da insan yaşamına katkı yapan bir şirket. Bu büyük yapının Türkiye operasyonu olarak biz de 25 yıldır toplumumuz için değer üretmeye, toplum sağlığına katma değer sağlayacak işlere imzamızı atmaya önem gösteriyoruz.

Toplumun kanserle ilgili bilinç düzeyini ölçmek amacıyla bir farkındalık araştırması gerçekleştirmiştik. Yaptığımız araştırmayla Türkiye’de kanserin yaygın bir hastalık olmasına rağmen, kanser farkındalığının yeterli düzeyde olmadığı sonucuyla karşılaştık. Bu araştırmadan yola çıkarak Türk Tıbbi Onkoloji Derneği’nin iş birliğiyle kanser konusundaki bilgileri herkesin anlayacağı yalınlıkta videolar ve görsellerle anlatan, uzman görüşlerinin yer aldığı www.icindeogucvar.com ve sosyal medya platformlarını oluşturduk. Buna ek olarak, çeşitli hasta dernekleriyle farkındalık çalışmaları yürütmeye devam etmekteyiz

BMS olarak her yıl akciğer kanseri farkındalık ayında düzenli kontrollerin ve erken tanının önemine dikkat çekecek çeşitli projeler gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda “Hiç sigara içmemiş”, “5 yıl düzenli sigara içmiş” ve “20 yıl düzenli sigara içmiş” kişilere ait nefes seslerini, özel olarak tasarlanmış bir akciğer standı aracılığıyla belirlenen hastanelerde ziyaretçilere dinletmiş, sigaranın yarattığı zararları anlatmıştık. Aynı zamanda bir animasyon filmi hazırlayıp www.icindeogucvar.com platformumuzdan paylaşmıştık.

Bu yıl ise kendi alanında başarılı bir grafiti sanatçısı ile bir araya geldik. Toplumumuzda akciğer kanserine yönelik bilinci ve farkındalığı artırmak için erken tanının önemini vurgulayan bir grafiti tasarımı üzerinden ilerledik. Projemiz devam ediyor; bu özel tasarım dijital ortamdaki birçok önemli platformda yayınlanıyor ve çalışmamızla ulaştığımız kişileri de kanserle ilgili detaylı bilgilerin yer aldığı www.icindeogucvar.com platformumuza yönlendiriyoruz. Projemizle ilgili şimdiden güzel geri dönüşler almak bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra da toplum sağlığına önemli katkıları sağlayacak güzel ve farkındalığı artıracak işler gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.





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