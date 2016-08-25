Boyumuzu aşan işlere kalkışmayalım

Gizli tehlikeler ortaya çıkabilir(örneğin ben, Pazartesi günü oldukça büyük simsiyah bir Akreple karşılaştım evde, ben onu bulmadan o beni bulmaz umarım diye endişeliyim), riskli durumlarla karşı karşıya kalabiliriz, rekabetçi, meydan okuyan, liderliği elinde tutmak isteyen veya saldırgan kişiler, acele veya yanlış adımlar atmamıza neden olabilirler. Karşı tarafı da dinleyerek ilerlemenin faydası olacaktır. Hızlı hareketler ufak tefek kazalara neden olabilir.



Kemikler ve dişlerle ilgili sorunlara, maddi zorluklara açığız. İhmal, önemsememe veya tembellik edilen konular büyük problemlere neden olabilir. Örn: Gecikecekseniz haber vermelisiniz veya ben mutlaka o akrebi bulmalıyım v.b. (Detaylar önemliydi ve Pazartesi makalemizde mevcuttu, okumanızı öneririm Niobe’ce). Aynı zamanda, yanıltıcı kişilere ve yanılsamalara bağlı büyük adımlar atmamaya çok dikkat edelim. Altından kalkamayacağımız işlere girişme ihtimalimiz yüksek.