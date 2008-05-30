Boğalar ve İkizler dikkat

31 MAYIS



KOÇ

Fazla alıngan olma meylindesiniz ve masum yaklaşımları bile yanlış değerlendirebilirsiniz. Büyük bir kazanç getirecek olan, ani bir fırsatla karşılaşabilirsiniz. Eğer süregelen bir duygusal ilişki içindeyseniz bugün o ilişkinizle ilgili bir tatsızlık yaşayabilirsiniz.

BOĞA

Yeni başlattığınız her şey sıkıntılı gidebileceği gibi alacağınız bir maldan da hayır görmeniz oldukça zordur. Sizin hakkınızda zannettiğinizden çok daha olumlu düşünceler var. Bugün ciddi konulardan da uzak durmalısınız. Çevrenizdeki bir kadın bazı konuları bilmekte ve uygun şekilde yaklaşırsanız bilgi verecektir.

İKİZLER

Bugün kendinizi aldatma meylindesiniz. Gerek siz ve size hiçbir katkısı olmayan işlerle ilgilenmeniz olasıdır. Size sunulan yardımları nezaketle kabul ettiğiniz takdirde zorluk çektiğiniz şeyleri rahatça halledebilirsiniz. Yeni bir aşk ilişkisi başlatabilir, yeni işe girebilir kısaca her önemli teşebbüsü yapabilirsiniz.

YENGEÇ

Bazı kıskançlık ve düşmanlıklarla karşılaşmanız olasıdır. Farkında olmadığınız sebeplerden dolayı bazı kimseler sizin kötülüğünüzü isteyebilirler. Aşk ve evlilik hayatınızda bir takım güçlüklere göğüs germeniz gerekebilir. Bu durumun düzeltilmesinde aslında iş size düşmüyor. Olumsuzlukları ortadan kaldırmak için karşınızdaki insanın harekete geçmesi gereklidir.

ASLAN

Hayal gücünüz ve hisleriniz çok güçlü. Bugün, her şeye rağmen hayatın daha mutlu olduğunu düşünebilirsiniz. Karşı cins ilişkilerinizde duygularınızı ifade edebilmeniz çok zordur. Sebebi olmayan sinir gerilimleriniz olabilir. İş ve para konularıyla ilgili yeni gelişmeler veya beklenmedik teklifleri bekleyebilirsiniz.

BAŞAK

Kafanızdaki kuruntulardan biran önce kurtulmalısınız. Hiç bir şeyin üzerinde durmayın veya şüphe üzerine parlamayın.İnsanların söz ve vaatlerine inanarak pasif kalmamanız ve derhal harekete geçmeniz gerekmektedir. Karşı cinse güvenmemeniz gereken bir dönemdesiniz. İşinizle ilgili şeyleri ihmal etmeye eğilimlisiniz. Kafa olarak iş konularından uzaksınız.

TERAZİ

Finanssal yönden çok şanslı ve başarılı bir dönemde olsanız bile kendi maddi kapasitenizin üzerine çıkmaktan kaçınmaya gayret edin. Unutmayın fazlası sonuçlarını ağır olarak ödeyeceğiniz bir kumar olabilir. İşyerinizdeki saygınlığınız artmaya devam edecek. Ancak sizden istenen bazı işler biraz canınızı sıkabilir, bu işleri yapmanızın gereksiz ve zaman kaybı olduğunu düşünebilirsiniz.

AKREP

Maddi durumunuzda ise biraz ferahlama olabilir ve ilerisi için güzel olacağını umduğunuz gelişmeler art arda görülebilir. Karşı cins ilişkilerinizde bazı karışıklıklara ve duygusal incinmelere eğilimlisiniz, fakat siz bir erkekseniz, bu konularda daha şanslısınız.

YAY

Aşırı sakarlaşabileceğiniz bir dönemdesiniz.Bir şeyler kırıp dökebilir ya da kendinizi yaralayabilirsiniz. Sevdiğiniz kimselerin güzel sürprizleri size yorgunluğunuzu unutturabilir. Daha gerçekçi olmaya ve işleri zora sıkmamaya dikkat ederseniz imkanlarınızı değerlendirebilirsiniz. Nasıl olsa bir şey kaybetmezsiniz.



OĞLAK

Bugün bazı toplantılara katılmanız, bir kutlamada bulunmanız ya da sevdiğiniz bir kimseyle, belki de karşı cinsten birisi ile baş başa bir yerlere gitmeniz olasıdır. Eğer bazı şeyleri kendinize dert etmez de günü yaşamaya gayret ederseniz son derece hoş vakit geçirebilirsiniz. Bunun yerine kafanızı taktığınız konuları düşünür ve kendinizi kuruntulara kaptırırsanız günü ziyan etmiş olursunuz.

KOVA

Maddi sorunlar için yeni çözümler bulabilir ve harcamalarınızı, kendi isteklerinizden kısıtlama yapmadan dengeleyebileceksiniz. Bugün ayrıca alışveriş yapmaya uygunsunuz. Hem eviniz, hem kendiniz için bazı şeyler almanız olasıdır. Bu arada çoktandır istediğiniz fakat almakta tereddüt ettiğiniz bir şeyi de dayanamayıp alabilirsiniz.

BALIK

Önemli masraflar yapmanızı gerektirecek şeyler olabilir. Bütçenizi denkleştirmekte zorluk çekeceksiniz. Siz bir kadınsanız karşı cins ilişkilerinizin size gittikçe daha yavan gelmeye başladığını hissedebilirsiniz. Aslında sadece bir psikolojik yorgunluğunuz var yoksa iş, aşk, şansa bağlı her şeyde başarılı olmamanız için bir sebep yok. Sinir gerilimlerinizi kontrol altında tutmaya çalışmalı ve her şeye alınmamaya gayret etmelisiniz.

01 HAZİRAN

KOÇ

Bugün çevrenizdeki bazı kişiler canınızı sıkıp, gün boyu keyfinizin kaçmasına sebep olabilir. Sizin başarılarınızı çekemeyen kimseler de, bu kişilere katılıp, aleyhinizde olmadık şeyler söyleyebilirler. Özellikle bir kişinin küstahça davranışı sizi iyice sinirlendirebilir. Ona hakkettiği dersi vermek sizin elinizde ancak ne yaparsanız yapın sakin davranmayı unutmayın. Ayrıca dost gözükerek iyi niyetinizi suistimal etmeye çalışan birisi de üzülmenize sebep olabilir. Sizin için en iyi tutum bu kişiyi derhal çevrenizden uzaklaştırmaktır. Siz evli bir koçsanız almayı düşündüğünüz önemli kararları eşinizle birlikte almalı ve onun görüşlerini de değerlendirmelisiniz. Eşinizin ya da birlikte olduğunuz kimsenin sorunlarıyla ilgilenmeniz ve ona yalnız olmadığını hissettirmeniz de son derece yerinde bir davranış olabilir. Eğer bazı yasal sorunlarınız ya da mahkeme veya benzeri durumlarınız varsa, bunlar kapanmış gibi görünseler bile bugün tekrar gündeme gelerek, sizi sıkıntıya sokabilir.

BOĞA

Bugün enerjinizi olumlu yönde kullanabileceğiniz bir gündesiniz. Bir davette veya bir grupta bulunan insanlarla tanışma olasılığınız yüksek. Sevgi hisleriniz artabilir ve duygularınız dengelenebilir. Değişik ortamlarda bulunabilir ilginç insanlarla tanışabilirsiniz. Size yakın biriye görüş alışverişinde bulunabilir ve yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bugün aşk hayatınızda bazı gelişmeler olabilir. Bu konularda oldukça şanslısınız. Eğer yalnızsanız beğendiğiniz biriyle karşılaşabilir ve şimdiye kadar yaşadıklarınızdan daha farklı bir ilişki geliştirebilirsiniz. Eğer evli bir boğaysanız ailenizle ilşkilerinizi yeniden gözden geçirin. Son günlerde onları çok fazla ihmal ettiniz. Para konusunda dostlarınızın desteğiyle sıkıntılarınızı kolayca atlatacaksınız. Elinize geçen parayı har vurup harman savurmayın ve tasarruf yapmaya özen gösterin. Sonra çok sıkıntı çekersiniz.

İKİZLER

Bugün, karşı cins ilişkilerinizde sizden kaynaklanan bir dalgalanma yaşayabilirsiniz. Yeni karşılaştığınız birisine ani bir beğeni duymanız ve süregelen ilişkinizin gözünüzden düşmesi mümkündür. Eğer dikkatsiz davranırsanız sonucun ne olacağını pek kestiremezsiniz. Hem istediğinizi, hem de birlikte olduğunuz kimseyi kaybedebilirsiniz. Her ne kadar süregelen ilişkinizi kurtarmanız ve durumu tatlıya bağlamanız fazla zor değise de durup dururken güvensizlik uyandırmış olursunuz ki, bu da ilerde karşınıza önemli bir eksiklik olarak çıkabilir. Eğer çalışan bir ikizlerseniz iş arkadaşlarınızla iyi anlaşmalı ve uyumlu işbirliğinde bulunmalısınız. İlgilendiğiniz her konunun ayrıntılarına inmelisiniz. Bu sayede yaptığınız şeylerde hem rahat eder, hem de başarılı olursunuz. Bu noktalara dikkat etmediğiniz takdirdeyse sorunlarla karşılaşmanız olasıdır. Bugün sizden biraz yaşlı olan ya da önemli bir konumda bulunan bir dostunuzdan yararlanmanız ya da ondan bir yardım görmeniz olasıdır. Bu kimse size hem akıl verebilir, hem destek olabilir. Bu sayede de bazı şeylerde sonuca kısa yoldan ulaşmanız mümkün olabilir.

YENGEÇ

Bugün duygusal açıdan oldukça hassas ve alıngan yapıdasınız. Çevrenizde sizinle ilgisi olmayan konuşma ya da tavırları bile üzerinize alarak üzülmeniz ya da moralinizi bozmanız mümkündür. Biraz vurdumduymaz olmaya gayret ederseniz dengenizi daha iyi koruyabilirsiniz. Heyecan veya öfke gibi duygularınıza teslim olmanız sizi yanılgılara ve sonradan düzeltilmesi mümkün olmayan hatalara sürükleyebilir. Bu nedenle kararları karşınızdakilere bırakmanız ve ona göre tepki göstermeye çalışmanız da olumlu olabilir. Bugün ayrıca yaratıcılık ve hayal gücü isteyen bir işte başarılı olmanız mümkündür. Önemli konularınızı güvendiğiniz birisine açmanız ve ondan fikir almanız verimli olabilir. Eğer siz evli bir yengeçseniz eşinizden de destek alabilirsiniz. Önerileri konunuzla ilgisi olmayan saçma şeyler bile olsalar en azından sizin fikir üretmenize katkıda bulunarak yardımcı olurlar.

ASLAN

Bugün uzun süredir arzuladığınız ya da değer verdiğiniz bazı şeyleri çok az gayret sarfederek elde edebilirsiniz. Tecrübeli bir dostunuzun vereceği fikirler de sizin için son derece yararlı olabilir. Bugün dost ve yakınlarınızdan fayda görmeye uygunsunuz. Bir konuda karar verdiğiniz zaman karşınızda kimse duramaz. Eviniz ve ailenizle ilgili bazı konular aniden önemli hale gelebilirler. Aileniz içinde bazı sorunlar ve fikir ayrılıkları olabilir. Bu sorunlara birlikte çözüm aramak daha uygun olabilir. Karşılaşabileceğiniz sorunların parayla ilgili olanları en kolay halledilecek olanlarıdır. Ailenizden birisinin özel sorunlarıyla ilgili şeylerle karşılaşırsanız duygusuz davranmaktan kaçınmalısınız. Anlayış göstermeniz gereklidir. Bu sayede ailenin bütünlüğünü koruyabileceksiniz. Evinizle ilgili onarım, yenileme, süsleme gibi şeyler için harcama yapmanız da gerekebilir. Harcamanın dışında bu gibi işlerle ilgilenmeniz, zaman ayırmanız da gerekebilir.

BAŞAK

Bugün geleceğe yönelik planlar yapmak için uygun bir zamandasınız. İşyerinizde yaratıcı fikirleriniz beğenilebilir ve problemlere çözümler bulabilirsiniz. Sizi oyalayabilecek, neşelendirebilecek ve hoş vakit geçirmenize sebep olabilecek olaylarla karşılaşabilirsiniz Bugün çevrenizdeki önemli bir olay için masrafa girmeniz gerekebilir. Yakın bir dostunuz, iş arkadaşınız ya da komşunuz nişanlanabilir, evlenebilir veya benzeri bir olayı olabilir. Bu durum da masrafa girmenize sebep olabilir. Bu durumlarla karşılaşsanız da karşılaşmasanızda her durumda paranızı hesaplı kullanmak zorundasınız. Çünkü ailenizden birisi, eşiniz ya da sevgiliniz kendi yaptığı bazı harcamalar yüzünden maddi sıkıntıya girebilir. Bu gibi durumlarda sizden yardım istemesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla tedarikli olmanızdan zarar gelmez. Duygusal açıdan istikrarlı bir dönem. Şu sıralar tanışacağınız yeni insanlarla kalıcı dostluklar kurmanız mümkün. Sağlığınızı ihmal etmemelisiniz.

TERAZİ

Bugün her konuda kararlılık ve istikrar gösterebileceğiniz bir gün. Kendinize ve arkadaşlarınıza zaman ayırmak için fırsat yaratabilirsiniz. Grup çalışmaları ve organizasyonlarda başarılı olabilir, yaratıcı fikirlerinizle dikkat çekebilirsiniz. Olumlu düşünmeniz ve duygularınızı doğru yönlendirmeniz gereken bir gündesiniz.. Alacağınız davetleri de sizin için çok zor olmayacaksa kabul etmelisiniz. Aynı şekilde kısa mesafede bulunan bir yerden sevindirici haberler alabilir ve bu haberler üzerine harekete geçmek gereği duyabilirsiniz. Yeni karşılaşacağınız bazı olaylar hayatınızı olumlu şekilde etkileyebilirler. Sevdiğiniz bir kimsenin, bir düşüncesinden ya da tutumundan huzursuz olarak onu değiştirmek için birşeyler yapmak ya da söylemek gereği duyabilirsiniz. Ancak şimdilik buna teşebbüs etmezseniz daha iyi olur. Onun düşüncelerini etkilemeniz bu aralar mümkün değil. Kendi haline bırakıp, olduğu gibi kabul etmelisiniz.

AKREP

Bugün önemli fikirlerinizi yabancı kimselere açmaktan kaçınmalısınız. Hatta düşüncelerinizi tamamen gizlemeniz daha yararlı olabilir. Çünkü sizin fikirleriniz, o kişiler tarafından alınıp uygulamaya konulabilir ve büyük bir fırsatı elinizden kaçırabilirsiniz. Bu dönemde yeni işbirlikleri veya ortaklıklardan kaçınmanız, mümkün olduğunca tek başınıza davranmalısınız. İş arkadaşlarınızla, ortağınızla veya eşinizle olan fikir ayrılıklarında kendi fikirlerinizin tutarlı olduğundan emin olabilirsiniz. Bununla beraber onları yumuşaklıkla idare edip, kendi fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmalı, asla kabaca kesip atmamalısınız. Israrcı olmanıza da gerek yok çünkü kısa sürede nasıl olsa sizin haklı olduğunuzu anlayacaklardır. Bugün bir hediye veya hiç ummadığınız birşey alabilir ya da önemli bir kazanç sağlayabilirsiniz. Biraz uzakça bir yerde bulunan ve değer verdiğiniz biri sizi görmeye gelebilir. Onunla görüşmek sizi de sevindirecektir. Eğer yalnız bir akrepseniz karşı cins ilişkileri için şanslı bir dönemde olduğunuzu bilmeli ve durumdan istifade etmelisiniz.

YAY

Bugün karşınıza birçok fırsatın çıkacağı bir gündesiniz. Özellikle günün sonlarına doğru çok daha şanslı ve neşeli durumda olabilirsiniz. Fazla bir gayret göstermeden ve uzun uzun uğraşmadan bazı kazançlarınız olabilir veya farklı yerlerden birkaç parça para alabilirsiniz. Bunun dışında, hoşunuza gidecek olan güzel haber ya da hediyeler de alabilirsiniz. Yaşça sizden büyük ve güvenilir birisi de maddi durumunuzun güçlenmesine katkıda bulanacak şeyler yapabilir. Bütün bu güzel şeylere karşılık günlük işlerinizde bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Sizi çekemeyen ya da bazı tutumlarınızı yanlış anlayarak size kızan birisi ortalığı karıştırabilir. Sakin davranmalı ve duygularınıza kapılmadan konuşmalısınız. Eğer siz de sinirlenir ve asabi tutumlara girerseniz sizden yana olan, sizi haklı gören kimseleri de kendinizden uzaklaştırırsınız. Bugün ayrıca birisi sizden para ya da maddi değeri olan birşey isteyebilir. Bu durumda kendi durumunuzu tartmalı sizi sıkıntıya sokmayacak kadar fedakarlık etmelisiniz.

OĞLAK

Bugün duygusal hayatınızın ön planda olacağı bir gündesiniz. Eğer siz yalnız bir oğlaksanız yeni aşk ilişkileri geliştirmeye uygunsunuz ve uzun vadeli ilişkiler kurabilirsiniz. Ve süregelen bir beraberliğiniz varsa onunla çok daha iyi anlaşabilir ve uyumlu bir gün geçirebilirsiniz. İlişkinizi daha ciddi boyutlara taşımayı bile planlamanız olasıdır. Kadınsanız birlikte olduğunuz erkeğin bazı önemli sorunları olabilir ve bu yüzden sizin yanınızdayken suskun olabilir. Onun size karşı tavır aldığını düşünebilirsiniz. Aslında o sadece kendi sorunları yüzünden bu durumdadır ve sizden yakınlık beklemektedir. Bu durumlarda fazla üzerine gidip, onu sıkmadan sorunlarını anlaya çalışmalı ve duygusal yakınlığınızla onu teselli etmelisiniz. Hangi cinsiyetten olursanız olun eğer evli bir insansanız eşinizle birlikte bazı önemli şeyler yapmanız olasıdır. Bugün ayrıca yeni çıkabilecek işlerle ya da iş teklifleriyle karşılaşabilir ve faydalı başlangıçlar yapabilirsiniz.

KOVA

Bugün iş hayatınızda yeni olanaklar ve sorumluluklarla karşılaşabileceğiniz bir gündesiniz. İşinizde, üstünüz konumunda olan bazı kimselerin desteğini ve beğenilerini kazanarak önemli ilerlemeler yapabilirsiniz. Kendi gayretinizin ve çalışmalarınızın sonucu da iyi olacaktır. Emeğinizin karşılığını görmeye uygun bir gündesiniz. Eğer çalışıyorsanız maddi olarak bağımlı olduğunuz kimselerle olan ilişkileriniz son deece uyumludur ve bu şekilde bazı paralar ya da hediyeler alabilirsiniz. Her durumda, işveren, yönetici, öğretmen ya da anne, baba gibi, sizin üzerinizde otorite sahibi olan kimselerin takdirini kazanmanız olasıdır. Bugünün gelişmeleri kendinize olan güveninizin artmasına da sebep olacaklardır. Sizi düşündüren bazı sorunlardan kurtulmanız da mümkündür. Aşk ve sosyal ilişkileriniz için de şanslı bir gününüzdesiniz. Dost çevrenizle bir arada bulunabilir, yalnızsanız karşı cinsten çekici kimselerle tanışabilirsiniz.