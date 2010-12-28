Boğa burcunu 2011'de neler bekliyor

21 NİSAN GÜNEŞ BURCUNUZDA... 7-10 MAYIS-GÜNEŞ/VENÜS



Aşk yaşamınızda heveslerinize hakim olamıyorsunuz, duygulara aldırmaksızın zevk alma isteğiniz yoğunlaşacak. Genel ilişkilerinizde uyumsuzluklar gözlenebilir, üzerinde çok durmayın. Kuvvetli politik, felsefi veya ruhsal eğilimler görülecektir. Yabancı bir ülkede yaşama fırsatı çıkabilir.



ASTRO REÇETE: Yeterince entellektüel görünün, iyi niyetli ve dürüst olun.

9-12 MAYIS-GÜNEŞ/NEPTÜN



Etkilenmeye açıksınız fakat bu süreçte hayalkırıklığına uğrayabilirsiniz. Başarısız ve ulaşılmaz planlar yapmayın, bu tür çabalar sizi geçmişte yeterince üzdüler. Yine bazı düşünceleriniz biraz hayallerle süslü bu yüzden yanılma oranınız fazlalaşabilir, kendinizi kandırmayın. Uyuşturucu ilaçlardan kaçının. Genelde çabuk kandırılabilir ve dolandırılabilirsiniz.

12 MAYIS MARS BOĞA BURCU’NDA



Mars Boğa Burcu’na samimiyet getirir ama inat da verecektir. Öfke ve kızgınlık yavaş uyanır, çabuk tepki verilmez ama parladığında kontrolu çok zorlaşır. Mars genelde Boğa’ya finansal bir akım getirecek ve kazanç da sağlayacaktır yeter ki yeterince çalışılsın ama daha önemlisi harcamaların kazançla iyi dengelenmesi olacaktır. Bu dönemde sabırlısınız, sanatsal ilgi veya becerileriniz iyi ayrıca fiziksel olarak güçlü veya dayanıklısınız.



ASTRO REÇETE: Yapılan işlerin mutlaka bir amacı olmalı.

13-17 MAYIS-GÜNEŞ/JÜPİTER



Davranışlarınıza dikkat edin, iddialarınız yüzünden sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Genelde olaylara karşı gevşeklik göstereceğiniz bir dönem. Yanlış beslenmeden dolayı rahatsızlanabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: Gereksiz masraflara girmeyin. Hukuki olaylarda anlaşmazlıklar gözlenebilir.

15 MAYIS-GÜNEŞ/NEPTÜN



Daha önce yaşanmış olan yani 9-12 Mayıs’taki astro oluşumun devamı. Ama bu kez 8. Astro evdeki bu etki biraz da sağlık konularını ilgilendiriyor yani içinde bazı uyarılar var gibi. O etkileri yine okuyun.

16 MAYIS MERKÜR BOĞA BURCU’NDA



Merkür Boğa’da sarsılmaz bir mentalite verir ve pratiklik getirir. Ama sabit fikirlilik de artacaktır. Başkalarını düşünmek ve daha esnek olmak gerekir. Huzursuzlukların dengelenmesi daha kolaylaşacaktır. Kolay kolay fikirlerinizden ve kararlarınızdan vazgeçmezsiniz. Düşünce tarzınız planlı ama tutucudur.

16 MAYIS VENÜS BOĞA BURCU’NDA



Ve işte Venüs kendi burcunda, burada Boğa’yı hemen ateşleyecek ve yoğun şefkat ve sevgi duyguları göndermeye başlayacaktır. Dikkat edilmesi gereken şey yanısıra da sevilen kişiye “benim” diye bakma eğilimidir. Onu baskı altına almamak ve boğmamak gerekir. Kıskançlık olacaktır ama görecelidir. Yine Venüsyen etki, lüks ve zenginlik arzusunu körükleyecek, yeme içme zevki artacak kısacası fiziki zevklere düşkünlük yoğunlaşacaktır. Dikkat edin, kilo almak için Venüs etkisi çok uygun olabilir. Maddi kazanç oluşacaktır fakat refah arzusu yoğun zevkler dengeyi bozabilir.



ASTRO REÇETE: İyi bir dönem ama her konuda kendinizi kesin kontrol edin.

27-31 MAYIS-MARS/URANÜS



Başarı için çok uygun hatta mükemmel bir dönem. Ayrıca özgürlük ve bağımsızlık dürtünüz artacak. Çoğu zaman çabuk karar verebilir ve değişiklikler yapabilirsiniz. Etkilerin içinde en önemlisi veya dikkat çekici olanı bu iki gün içinde kendinizi çok fazla özgür hissetmeniz olacak. Daha önceleri çok doğal gelen bazı konularda, kendinizi baskı altında gibi hissedebilirsiniz ama bu duygunuz gerçek olmayacaktır, bu nedenle bu geçici etkiye kanmamalısınız. Şaşırtıcı sürprizler olabilir.

2-6 HAZİRAN-MARS/VENÜS



Kısa ama etkili bir bir beş günlük astro etki. Sık sık memnuniyetsiz olabilirsiniz çünkü olayların kolay yönlerine kaçıyorsunuz. Yakın çevrenizdeki kadınlarla tartışmalar ve ayrılıklar görülebilir. Dikkatinizi iyi topladığınız anlarda yoğun bir enerjiye sahip olabilirsiniz.



ASTRO REÇETE: En iyisi bu süreçte birşey yapmayın...

5 HAZİRAN JÜPİTER BOĞA BURCU’NDA



Venüs Boğa’dayken bir de Jüpiter gelirse astro bahçede genelde güller açar. Yeme içme, konfor ve lüks düşkünlükleri iyice artacaktır. Çok daha yaşama arzunuz zirve yapacaktır. Gelen para çoğu zaman buralara akacak, elde kalmayacaktır ama zaten bunu iyi biliyorsunuz, değil mi? Zenginliği dağıtacak daha doğrusu paylaşmayı daha çok isteyeceksiniz. Daha içten ve samimisiniz, mizah anlayışınız ve duygunuz mükemmel. Geleneksel tavırları tercih edeceksiniz.



ASTRO REÇETE: Fiziksel zevklerin artışı biraz sezgileri köreltebilir, dikkat edin derim...

15 HAZİRAN-JÜPİTER/PLUTO



Sosyal ve politik ortamlar için uygun bir dönem tek sorun biraz daha katılık getirmesi olabilir. Boğa’nın alışılmış organize olma yeteneğine bu etki altında akıcı bir kapasite eklenecektir yani yeni başlangıçlar isteyeceksiniz. Öte yandan bu etki bazen evlilik ve iş yaşamında bağımsızlık arzusunu da tetikleyebilir.

24 HAZİRAN/13 TEMMUZ-JÜPİTER/GÜNEŞ



Çok inatçı ve iddiacı olacağınız bir süreç. Bunun yanında kaprisli tutumlarınız olacaktır ve bu yüzden ihtilaflara düşebilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin, gereken perhizleri muhakkak yapın. Çalışmadan rahat yaşama isteği bu dönemde ortaya çıkacak ve size bazı sorunlar yaratacaktır, genelde zor bir devre.



ASTRO REÇETE: Başarısızlık ve kanuni sorunlar sizi yıldırmasın...

14 TEMMUZ-JÜPİTER/ASC



Evlilik veya evliler için zor ve sorunlu bir dönem, çok sürmeyecek ama varolan sorunları su üstüne çıkaracaktır, ayrılıklar yaşanabilir. Ayrıca çevrenizden veya çok eskiden tanıdığınız birisi ya da düşünsel olarak uyuşmadığınız kişilerle sürtüşmeler ve tartışmalar yaşayacaksınız.

15 AĞUSTOS-JÜPİTER/MC



Uyumlu ve ruhsal ilişkiler geliştirmek arzusunda olacaksınız. Ayrıca neşeli olmak eskisine nazaran sizin için daha kolay olacaktır. Yaşamınız pozitif bir şekilde değişebilir, işte veya çevrenizde ya da sosyal konumunuzda yeni bir pozisyona erişeceksiniz. Sevgide ve aşk mutluluk var, sorunlar bitiyor.Bundan sonraki yaşamınız hakkında başarı hislerine kapılabilirsiniz



ASTRO REÇETE: Organizasyonsuzluk ve ihmalcilikten kaçının, işleri sonraya bırakmayın.

31 AĞUSTOS-26 ARALIK ARASINDA JÜPİTER RETRO. 10 EYLÜL/15 EKİM-JÜPİTER/ASC



Yaratıcılığınız, zevkleriniz ve duygularınız ile ilgili bir oluşum. ‹yi ilişkiler geliştirmek için iyi bir devre, yeni kişilerle veya uzun süreli ilişkiler kurabileceğiniz kimselerle tanışabilir, başarı ve itibar kazanabilirsiniz. İyi bir çevre ya da iyi bir ikametgah edinmeniz için güzel bir fırsat doğabilir. Genel olarak bilgilenme ve öğrenme arzunuz bu dönemde daha yoğun olacaktır. Tepkilerinizde daha ılımlı olacağınız bir devredesiniz. Yaratıcılık dürtüleriniz iyi.



ASTRO REÇETE: Bazen yanlız yaşama özlemi duyacaksınız ama geçici olacaktır.

15 EYLÜL-JÜPİTER/PLUTO



Düşündürücü bir astro oluşum, gözden kaçırılmamalı. Uzun vadeli fanatik çabalara girebilirsiniz, ille de başarılı olma isteğiniz güçlenecek. Hukuki veya sosyal sorunlar bu dönemde düzelecektir. 15 Haziran etkisinin tekrarı, neler olduğunu anımsayın.

17 EKİM-9 KASIM-JÜPİTER/GÜNEŞ



Bu da 24 Haziran etkisinin tekrarı. Çok inatçı ve iddiacı olacağınız bir süreç. Bunun yanında kaprisli tutumlarınız olacaktır ve bu yüzden ihtilaflara düşebilirsiniz. Beslenmenize dikkat edin, gereken perhizleri muhakkak yapın. Çalışmadan rahat yaşama isteği bu dönemde ortaya çıkacak ve size bazı sorunlar yaratacaktır, genelde zor bir devre. Ayrıca aile sorumlulukları artacak.

14 ARALIK-JÜPİTER/GÜNEŞ



Öncelikle sağlık yönünden iyi bir devre, buna mutlu olabilirsiniz. Kronik sorunlar hafifleyecek. Bu tarihten yıl sonuna kadar mal edinmek için gayret gösterebilirsiniz zaten hırslarınız ön plana çıkacak. Ekip çalışmalarına rahatça katılabilirsiniz çünkü rahat ve size fazla problem olmayan ilişkiler kuracaksınız. Bu önemli çünkü çevrenizden veya yakınınızdaki birisi ile birleşme isteğiniz mutluluk ile sonuçlanabilir (evlenmek gibi). Öte yandan işvereniniz veya resmi ilişkilerinizde olumlu gelişmeler olacaktır. Genel bir mutlusunuz. Ayrıca yaratıcılığınıza sınır tanımadığınız bir dönemdesiniz.



ASTRO REÇETE: Yakınlarınıza samimi ikazlarınız bazen düşüncesizce olabilir. Buna çok önem verin ve dikkat edin.