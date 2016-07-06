MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Astroloji Haberleri
ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Boğa burcu ile seyahate çıkmak

    Boğa burcu ile seyahate çıkmak

    Niobe Aslı Temel
    06.07.2016 - 10:30 | Son Güncelleme:

    Estetik, artistik, sanat ve aşk gezegeni Venüs'ün sakin ve fiziksel zevklere düşkün çocukları Boğalar, tatil anlayışlarında yönetici gezegenlerinin özelliklerini ön planda tutarlar.

    Sanatsal anlamda zengin, doğa güzellikleri ön planda, kafa dinleyebilecekleri veya geniş sanat yelpazesinden faydalanabilecekleri yerlerde mutlu olurlar. Ancak, ister bir dağ köyünde, isterse beş yıldızlı bir otelde tatil yapsınlar mutfak ve yemek yeme eğilimlerinin dört dörtlük karşılanması gerekir. Büyük tabak küçük sunum hiç de bir Boğa burcuna göre değildir. Bir taraftan yöresel lezzetleri tanımak isterken, diğer taraftan doygunluk hissetmeleri şarttır. Yoksa farklı kültürlerin mutfaklarını tanımak isteyen yegane burçlardandır. Bir de, Boğa arkadaşınızı bugün arayıp yarın sizinle tatile çıkmasını beklemeyin. Boğa tatillerini günler öncesinden planlar ve tatil süresince rahat ve güvende hissetmek ister. Güzel müzikler, kaliteli içecekler, lüks mekanlar, spa tatilleri, tarih ve sanat eserlerini gezebilecekleri destinasyonlar veya doğayla içiçe olabileceği güvenli yerler tercihleri arasındadır. Tatil boyunca dinlenmeye önem verir, rahatlamak ister. Dolayısıyla, sabahın erken saatlerinde kalkılıp, bir noktadan diğerine koşturmayı gerektiren bir tatil planladıysanız Boğa burcu arkadaşınızı evinde konforlu kanepesinde rahat rahat uzanırken bırakmanızda fayda var.Hepinize keyifli seyahatler, sağlık ve sevgi ile kalın...

     

    Etiketler: astroloji , aslı temel , niobe

      EN ÇOK OKUNAN HABERLER

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2020 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

        Sayfa Başı

        © Copyright 2020
        Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.