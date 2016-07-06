Boğa burcu ile seyahate çıkmak

Sanatsal anlamda zengin, doğa güzellikleri ön planda, kafa dinleyebilecekleri veya geniş sanat yelpazesinden faydalanabilecekleri yerlerde mutlu olurlar. Ancak, ister bir dağ köyünde, isterse beş yıldızlı bir otelde tatil yapsınlar mutfak ve yemek yeme eğilimlerinin dört dörtlük karşılanması gerekir. Büyük tabak küçük sunum hiç de bir Boğa burcuna göre değildir. Bir taraftan yöresel lezzetleri tanımak isterken, diğer taraftan doygunluk hissetmeleri şarttır. Yoksa farklı kültürlerin mutfaklarını tanımak isteyen yegane burçlardandır. Bir de, Boğa arkadaşınızı bugün arayıp yarın sizinle tatile çıkmasını beklemeyin. Boğa tatillerini günler öncesinden planlar ve tatil süresince rahat ve güvende hissetmek ister. Güzel müzikler, kaliteli içecekler, lüks mekanlar, spa tatilleri, tarih ve sanat eserlerini gezebilecekleri destinasyonlar veya doğayla içiçe olabileceği güvenli yerler tercihleri arasındadır. Tatil boyunca dinlenmeye önem verir, rahatlamak ister. Dolayısıyla, sabahın erken saatlerinde kalkılıp, bir noktadan diğerine koşturmayı gerektiren bir tatil planladıysanız Boğa burcu arkadaşınızı evinde konforlu kanepesinde rahat rahat uzanırken bırakmanızda fayda var.Hepinize keyifli seyahatler, sağlık ve sevgi ile kalın...