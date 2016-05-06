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ASTROLOJİ
    Haberler >Astroloji >Boğa, Başak ve Oğlakları güzel günler bekliyor!

    Boğa, Başak ve Oğlakları güzel günler bekliyor!

    Hürriyet Haber
    06.05.2016 - 09:08 | Son Güncelleme:

    Bugün Boğa burcunda meydana gelecek Yeni Ay(+/- 15 gün), kısıtlandığımız veya köşeye sıkıştığımız konuların üstesinden gelmemizi sağlayacak olanakları önümüze taşıyabilir veya görmemizi sağlayabilir.


    Bu sayede maddi, manevi, kişisel veya ruhsal anlamda ilerlememiz kolaylaşabilir. Yeni Ay’ın Boğa’da olması, parasal konular, masraflar, alacak verecek meseleleri, toprağa, istikrara, güvenliğe veya gayrimenkul başlıklı konulara yönelik yeniliklerin ön plana çıkacağı bir süreci akla getiriyor. Kişisel zevkler, sahip olduğumuz değerler, sanat, doğa, toprakla ilgili konular veya sevdiklerimizle ilgili başlıklarda somut ve kalıcı adımlar atmak isteyebiliriz, ama bu kadar çok gezegenin geri harekette olduğunu düşünürsek yeni başlangıçlar yapmak için Haziran sonunu beklemek daha doğru olacaktır. Mayıs doğumlu Boğa’lar başta olmak üzere, Ocak doğumlu Oğlak ve Eylül doğumlu Başak burçları için fırsatlara ve çeşitli olanaklara açık, olumlu ve keyifli günler. Ancak, her burç olumlu gelişmelerden nasibini alıyor olacak merak etmeyin. İyi değerlendirmemiz gereken bir süreçteyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…

    Etiketler: niobe , astroloji , aslı temel

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