Boğa, Başak ve Oğlakları güzel günler bekliyor!



Bu sayede maddi, manevi, kişisel veya ruhsal anlamda ilerlememiz kolaylaşabilir. Yeni Ay’ın Boğa’da olması, parasal konular, masraflar, alacak verecek meseleleri, toprağa, istikrara, güvenliğe veya gayrimenkul başlıklı konulara yönelik yeniliklerin ön plana çıkacağı bir süreci akla getiriyor. Kişisel zevkler, sahip olduğumuz değerler, sanat, doğa, toprakla ilgili konular veya sevdiklerimizle ilgili başlıklarda somut ve kalıcı adımlar atmak isteyebiliriz, ama bu kadar çok gezegenin geri harekette olduğunu düşünürsek yeni başlangıçlar yapmak için Haziran sonunu beklemek daha doğru olacaktır. Mayıs doğumlu Boğa’lar başta olmak üzere, Ocak doğumlu Oğlak ve Eylül doğumlu Başak burçları için fırsatlara ve çeşitli olanaklara açık, olumlu ve keyifli günler. Ancak, her burç olumlu gelişmelerden nasibini alıyor olacak merak etmeyin. İyi değerlendirmemiz gereken bir süreçteyiz. Hepinize keyifli günler, sağlık ve sevgi ile kalın…