Birleşik Krallık’ta 2020-21 akademik yılında eğitiminize başlamak için geç değil!  

Eğitim standartları

Birleşik Krallık’tan alınan dereceler, uluslararası bir standarta sahiptir. Eğitimin yüz yüze veya çevrimiçi verilmesi, eğitimin kalitesini hiçbir şekilde etkilemez. Üniversiteler, öğrencilerine birinci sınıf eğitim vermeyi sürdürmek için Covid-19 ile oluşan değişikliklere uyum sağlamaktadırlar.





Farklı kültürlerden öğrenciler

Çok kültürlü tarihçesi ile farklı toplumlardan gelen öğrencileri barındıran Birleşik Krallık, aynı zamanda öğrencilerin kampüs hayatındaki ihtiyaçlarına destek vermeyi de önceliklendirir. Bu sayede Birleşik Krallık’taki uluslararası öğrenciler kendilerini evlerinde hissederler.

Karma öğrenim

Covid-19 ile ilgili gelişmelere bağlı olarak Birleşik Krallık’taki üniversiteler yüz yüze eğitimini, çevrimiçi teknolojiler ve araçlarla birlikte harmanlayarak veriyor. Öğrenci ister kampüste ister uzaktan eğitim alıyor olsun, çevrimiçi eğitimler sağlanmaya devam ediyor. Yüz yüze dersler, küçük gruplar halinde verilirken geniş kapasiteli sınıfların eğitimleri çevrimiçi olarak devam ediyor. Pratiğe dayalı dersler ise fiziksel mesafe korunarak ve koruyucu ekipmanla güvenli şekilde veriliyor.





Eğitime Ocak ayında başlama imkanı

Birleşik Krallık, 2020-21 akademik yılı için tüm dünyadan başvuruları kabul etmeye devam ediyor. Tüm Birleşik Krallık üniversiteleri, öğrencileri refahı için sıkı çalışıyor ve hükümetin rehberliğini takip ediyor. Eğitiminize Ocak ayında başlayan programlara kayıt yaptırarak devam edebilirsiniz. Henüz başvuru yapmamış öğrenciler, en uygun kursu bulmak için üniversite arama aracını kullanabilir.





Sağlık hizmetleri

Birleşik Krallık'taki ulusal sağlık hizmeti (NHS), güvenli ve modern tedavi sunan dünyanın en gelişmiş sağlık sistemlerinden biridir. Eğitimleri öncesinde yaptırdıkları sağlık sigortası ile tüm uluslararası öğrenciler, klinik doktorlarının gerekli veya acil olduğunu düşündükleri tedavilere ücret ödemeden erişebiliyor. Sistem kapsamında aynı zamanda, ücretsiz olarak Covid-19 ile ilgili tavsiyeler de yer alıyor.

Öğrencilerin sağlığı ve refahı

Birleşik Krallık’ta okuyan uluslararası öğrenciler için bir dizi yeni destek uygulaması hayata geçirildi. Bunlardan bazıları 7/24 yardım hattı, ihtiyacı olan öğrenciler için ücretsiz konaklama, ücretsiz danışmanlık ve manevi destek hizmetlerini içeriyor. Birleşik Krallık üniversiteleri, çok sayıda girişim ile öğrencilerin pandemi döneminde de aktif kalmalarını ve güvenli bir şekilde sosyalleşmeye devam etmelerini destekliyor.







Mezun olduktan sonra çalışma imkanı

Birleşik Krallık mezunları, dünyada en çok istihdam edilen kişiler arasında yer alıyor. Birleşik Krallık’ta eğitim alan öğrenciler, Mezun Rotası ile mezun olduktan sonra iki yıl boyunca (Doktora mezunları üç yıl) burada çalışma ve iş arama imkanına sahip oluyor. Birleşik Krallık hükümetinin, Tier 4 vizesi olan veya bu vizeye başvuracak olan tüm uluslararası öğrencilere sunduğu bu ayrıcalıktan, öğrenciler uzaktan eğitim alsalar bile yararlanabiliyor. 2020-21 akademik yılında çevrimiçi olarak eğitimlerine başlayan öğrencilerin, Birleşik Krallık'a 6 Nisan 2021'den önce gelerek Mezun Rotası’na başvurması gerekiyor.

Vize süreçlerinde kolaylık

Altı aydan uzun sürecek eğitimler için başvurulması gereken Tier-4 vizesi için Birleşik Krallık hükümeti, Covid-19 nedeniyle bu vizeye sahip veya yeni başvuracak öğrencilere bazı imkanlar tanıyor. 2020-21 akademik yılında yeni kayıt yaptıracak uluslararası öğrenciler, uzaktan eğitimle eğitimlerine başlayabiliyor. Bu öğrencilerin Tier-4 vizesine başvuru hakları devam ediyor. Ancak şartlar izin verdiği takdirde, öğrencilerin bir an önce yüz yüze eğitime geçmesi bekleniyor.

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