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Birazcık hareket her şeye iyi gelir: 4 adımda sporu hayatınıza dâhil edin

24.06.2020 - 13:38 | Son Güncelleme:

Hepimiz spor dolu bir hayatı hayal ediyoruz. Kimi zaman ara sıra; bazen de rutin şekilde yapsak da hayatına hiçbir zaman sporu dâhil etmemiş insanlar da bulunuyor. Bu içerik temelde birazcık hareketin, hayatınızı daha keyifli kılacağını size gösterme amacı taşıyor. Hazırsanız adımları birlikte takip edip, hayatınıza kısa sürede sporu dâhil etmenin yollarına birlikte bakalım.

Birazcık hareket her şeye iyi gelir: 4 adımda sporu hayatınıza dâhil edin

Zinciri bozmayın

Yeni bir alışkanlığı kazanmanın en kolay yollarından biri zincir prensibidir. Her günü zincirin bir halkası olarak değerlendirin ve zincirin halkalarını eksik bırakmamaya çalışın. Kolay ve kalıcı bir alışkanlık kazanmanın yollarından biri olan bu prensibi spor alanında da uygulayabilirsiniz. Sporu ağır şekilde değil daimi ve rutin hâlde yapmak ve bunu günler üzerinden uzun bir zincirin halkaları olarak düşünmek hayatınızı kolaylaştıracaktır.

Birazcık hareket her şeye iyi gelir: 4 adımda sporu hayatınıza dâhil edin

Spor sadece vücut geliştirme değildir

Çoğu kişinin spor denilince aklına ilk olarak vücut geliştirme gelir. Fakat spor; sadece vücut geliştirme demek değildir! Spor artık doğa yürüyüşü, yoga gibi alternatif tercihleriyle de bütünlüklü bir alışkanlık olarak hayatımıza dâhil oluyor. Sahilde ya da yürüyüş yolunuzda yapacağınız günlük koşuların sadece fiziksel olarak değil ruhen de size iyi geleceği açık.

Birazcık hareket her şeye iyi gelir: 4 adımda sporu hayatınıza dâhil edin

Spor için düzgün beslenme şart

Sporu hayatımıza dâhil etmek istiyorsak mutlaka beslenme düzenimize dikkat etmeliyiz. Spor; her şeyi yiyebilirim demek için yapılmamalı; doğrudan bütünlüklü iyi alışkanlıklarla desteklenmelidir. Bu nedenle günlük spor alışkanlıklarınızı dengeli öğünlerle takviye etmeniz daha da önem kazanıyor.

Birazcık hareket her şeye iyi gelir: 4 adımda sporu hayatınıza dâhil edin

Rahat ve yönlü bir ayakkabı tercih edin

Spor güzel; fakat ekipman? Doğru ekipmanla doğru sporu yapmanız daha mümkün. Aksi halde istenmeyen sakatlıklar ve konforsuz zamanlar geçirmeniz; alışkanlığınızı bitirmenize sebep olabilir. Bu nedenle her türlü spor faaliyetine uyumlu ayakkabıları tercih etmeniz sporu hayatınıza dâhil etmede takviye edici bir güç sunuyor.

 

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