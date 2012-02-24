Biraz da Ã‡in Astrolojisi

YÄ±llarÄ± saymak iÃ§in Ã¼Ã§ sistem kullanÄ±lÄ±r; On GÃ¶ksel Sap, 12 DÃ¼nyasal Dal ve 12 Hayvan. 12 Hayvan Sistemi'nin gerÃ§ek kÃ¶keni hala kesin olarak bilinmemektedir. Bir efsaneye gÃ¶re, bir zamanlar YeÅŸim KralÄ±'nÄ±n canÄ± sÄ±kÄ±lÄ±r, gÃ¶klerde yapacak birÅŸey bulamamaktadÄ±r. DÃ¼nyada olanlarÄ± da gÃ¶rmek istememektedir, artÄ±k her arzuya ve isteÄŸe yardÄ±m etmekten bÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±r. Bir karar verir ve hayvanlarÄ± toplar; o sÄ±rada dÃ¼nyada hayvanlar yaÅŸamamaktadÄ±r. YakÄ±n danÄ±ÅŸmanlarÄ±nÄ± yollayarak, 12 hayvan seÃ§ip getirmelerini ister (en iyi Ã¶rnekler getirilecektir.) DanÄ±ÅŸmanlar Ã¶nce bir fareyi davet ederler ve ona bir kedi getirmesini sÃ¶ylerler ama farenin kÄ±skanÃ§lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle, kedinin davet edilmesini engeller. Sonraki davetlerde, Ã¶kÃ¼z, kaplan, tavÅŸan, ejderha, yÄ±lan, at, keÃ§i, maymun, horoz ve kÃ¶pek Ã§aÄŸrÄ±lÄ±r ve ertesi gÃ¼n sarayda hazÄ±r bulunmalarÄ± istenir. Ertesi gÃ¼n, kralÄ±n Ã¶nÃ¼ne dizildiklerinde onbir hayvanÄ±n bulunduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼r; Kral hemen emreder ve onikinci hayvanÄ±n bulunup, getirilmesini ister. DÃ¼nyaya inen gÃ¶revli, Ã¶nÃ¼ne Ã§Ä±kan bir domuzu aceleyle alÄ±r ve gelir. Domuz, o anda sÄ±rtÄ±nda bir insanÄ± taÅŸÄ±maktadÄ±r. KralÄ±n Ã¶nÃ¼ndeki hayvanlarÄ± Kral, birÅŸey sÃ¶ylemeden izler; Fare, arkasÄ±na dayanmÄ±ÅŸ beklemektedir sonra Ã¶kÃ¼zÃ¼n sÄ±rtÄ±na sÄ±Ã§rar ve flÃ¼t Ã§almaya baÅŸlar. Kral mÃ¼zikten etkilenir ve ilk yeri fareye verir. Ä°kinci yer, dayanÄ±klÄ±lÄ±ÄŸÄ± nedeniyle Ã¶kÃ¼ze, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ yer cesareti yÃ¼zÃ¼nden kaplana verilir. DÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ yer, ejderhanÄ±ndÄ±r, YÄ±lan altÄ±ncÄ± yere, at yedinci yere, keÃ§i sekizinci yere, maymun dokuzuncu yere, horoz onuncu ve kÃ¶pek onbirinci yere verilirler. Kral, doÄŸal olarak onikinci yer iÃ§in en son gelen domuzu uygun gÃ¶rÃ¼r. Ama tÃ¶ren bittikten sonra, davetten yeni haberi olan kedi gelir ve Kral'dan yeniden dÃ¼ÅŸÃ¼nmesini ister ama Kral Ã§ok geÃ§ kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yler. Ã‡in Astroloji Sistemi'ne gÃ¶re, her yÄ±l takvimsel olarak, Yeni Ay'la baÅŸlar ve 12 hayvanÄ±n birisiyle bÃ¼tÃ¼nleÅŸir. Hayvansal Ã¶zellikler veya karakterler o yÄ±lÄ±n Ã¶zellikleridirler. Tabloda doÄŸum yÄ±lÄ±nÄ±za gÃ¶re, siz de doÄŸum yÄ±Ä±lÄ±nÄ±zdaki hayvanÄ± yan sizi simgeleyen hayvanÄ± bulabilirsiniz.Â Â

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1909 â€“ 1929Â Â Â

22 Ocak 1909 - 09 Åžubat 1910 HOROZ

10 Åžubat 1910 - 29 Ocak 1911 KÃ–PEK

30 Ocak 1911 - 17 Åžubat 1912 DOMUZ

18 Åžubat 1912 - 05 Åžubat 1913 FARE

06 Åžubat 1913 - 25 Ocak 1914 Ã–KÃœZ

26 Ocak 1914 - 13 Åžubat 1915 KAPLAN

14 Åžubat 1915 - 02 Åžubat 1916 TAVÅžAN

03 Åžubat 1916 - 22 Ocak 1917 EJDERHA

23 Ocak 1917 - 10 Åžubat 1918 YILAN

11 Ocak 1918 - 31 Ocak 1919 AT

01 Åžubat 1919 - 19 Åžubat 1920 KEÃ‡Ä°

20 Åžubat 1920 - 07 Åžubat 1921 MAYMUN

08 Åžubat 1921 - 27 Ocak 1922 HOROZ

28 Ocak 1922 - 15 Åžubat 1923 KÃ–PEK

16 Åžubat 1923 - 04 Åžubat 1924 DOMUZ

05 Åžubat 1924 - 24 Ocak 1925 FARE

25 Ocak 1925 - 12 Åžubat 1926 Ã–KÃœZ

13 Åžubat 1926 - 01 Åžubat 1927 KAPLAN

02 Åžubat 1927 - 22 Ocak 1928 TAVÅžAN

23 Ocak 1928 - 09 Åžubat 1929 EJDERHA

1929 â€“ 1949

10 Åžubat 1929 - 29 Ocak 1930 YILAN

30 Ocak 1930 - 16 Åžubat 1931 AT

17 Åžubat 1931 - 05 Åžubat 1932 KEÃ‡Ä°

06 Åžubat 1932 - 25 Ocak 1933 MAYMUN

26 Ocak 1933 - 13 Åžubat 1934 HOROZ

14 Åžubat 1934 - 03 Åžubat 1935 KÃ–PEK

04 Åžubat 1935 - 23 Ocak 1936 DOMUZ

24 Ocak 1936 - 10 Åžubat 1937 FARE

11 Åžubat 1937 - 30 Ocak 1938 Ã–KÃœZ

31 Ocak 1938 â€“ 18 Åžubat 1939 KAPLAN

19 Åžubat 1939 - 07 Åžubat 1940 TAVÅžAN

08 Åžubat 1940 - 26 Ocak 1941 EJDERHA

27 Ocak 1941 - 14 Åžubat 1942 YILAN

15 Åžubat 1942 - 04 Åžubat 1943 AT

05 Åžubat 1943 - 24 Ocak 1944 KEÃ‡Ä°

25 Ocak 1944 - 12 Åžubat 1945 MAYMUN

13 Åžubat 1945 - 01 Åžubat 1946 HOROZ

02 Åžubat 1946 - 21 Ocak 1947 KÃ–PEK

22 Ocak 1947 - 09 Åžubat 1948 DOMUZ

10 Åžubat 1948 - 28 Ocak 1949 FARE



1949 â€“ 1969

29 Ocak 1949 - 16 Åžubat 1950 Ã–KÃœZ

17 Åžubat 1950 - 05 Åžubat 1951 KAPLAN

06 Åžubat 1951 - 26 Ocak 1952 TAVÅžAN

27 Ocak 1952 - 13 Åžubat 1953 EJDERHA

14 Åžubat 1953 - 02 Åžubat 1954 YILAN

03 Åžubat 1954 - 23 Ocak 1955 AT

24 Ocak 1955 - 11 Åžubat 1956 KEÃ‡Ä°

12 Åžubat 1956 - 30 Ocak 1957 MAYMUN

31 Ocak 1957 - 17 Åžubat 1958 HOROZ

18 Åžubat 1958 - 07 Åžubat 1959 KÃ–PEK

08 Åžubat 1959 - 27 Ocak 1960 DOMUZ

28 Ocak 1960 - 14 Åžubat 1961 FARE

15 Åžubat 1961 - 04 Åžubat 1962 Ã–KÃœZ

05 Åžubat 1962 - 24 Ocak 1963 KAPLAN

25 Ocak 1963 - 12 Åžubat 1964 TAVÅžAN

13 Åžubat 1964 - 01 Åžubat 1965 EJDERHA

02 Åžubat 1965 - 20 Ocak 1966 YILAN

21 Ocak 1966 - 08 Åžubat 1967 AT

09 Åžubat 1967 - 29 Ocak 1968 KEÃ‡Ä°

30 Ocak 1968 - 16 Åžubat 1969 MAYMUN



1969 â€“ 1989

17 Åžubat 1969 - 05 Åžubat 1970 HOROZ

06 Åžubat 1970 - 26 Ocak 1971 AT

27 Ocak 1971 - 14 Åžubat 1972 DOMUZ

15 Åžubat 1972 - 02 Åžubat 1973 FARE

03 Åžubat 1973 - 22 Ocak 1974 Ã–KÃœZ

23 Ocak 1974 - 10 Åžubat 1975 KAPLAN

11 Åžubat 1975 - 30 Ocak 1976 TAVÅžAN

31 Ocak 1976 - 17 Åžubat 1977 EJDERHA

18 Åžubat 1977 - 06 Åžubat 1978 YILAN

07 Åžubat 1978 - 27 Ocak 1979 YILAN

28 Ocak 1979 - 15 Åžubat 1980 KEÃ‡Ä°

16 Åžubat 1980 - 04 Åžubat 1981 MAYMUN

05 Åžubat 1981 - 24 Ocak 1982 HOROZ

25 Ocak 1982 - 12 Åžubat 1983 AT

13 Åžubat 1983 - 01 Åžubat 1984 DOMUZ

02 Åžubat 1984 - 19 Åžubat 1985 FARE

20 Åžubat 1985 - 08 Åžubat 1986 Ã–KÃœZ

09 Åžubat 1986 - 28 Ocak 1987 KAPLAN

29 Ocak 1987 - 16 Åžubat 1988 TAVÅžAN

17 Åžubat 1988 - 05 Åžubat 1989 EJDERHA



1989 â€“ 2009

06 Åžubat 1989 - 26 Ocak 1990 YILAN

27 Ocak 1990 - 14 Åžubat 1991 YILAN

15 Åžubat 1991 - 03 Åžubat 1992 KEÃ‡Ä°

04 Åžubat 1992 - 22 Ocak 1993 MAYMUN

23 Ocak 1993 - 09 Åžubat 1994 HOROZ

10 Åžubat 1994 - 30 Ocak 1995 AT

31 Ocak 1995 - 18 Åžubat 1996 DOMUZ

19 Åžubat 1996 - 06 Åžubat 1997 FARE

07 Åžubat 1997 - 27 Ocak 1998 Ã–KÃœZ

28 Ocak 1998 - 15 Åžubat 1999 KAPLAN

16 Åžubat 1999 - 04 Åžubat 2000 TAVÅžAN

05 Åžubat 2000 - 23 Ocak 2001 EJDERHA

24 Ocak 2001 - 11 Åžubat 2002 YILAN

12 Åžubat 2002 - 31 Ocak 2003 YILAN

01 Åžubat 2003 - 21 Ocak 2004 KEÃ‡Ä°

22 Ocak 2004 - 08 Åžubat 2005 MAYMUN

09 Åžubat 2005 - 28 Ocak 2006 HOROZ

29 Ocak 2006 - 17 Åžubat 2007 AT

18 Åžubat 2007 - 06 Åžubat 2008 DOMUZ

07 Åžubat 2008 - 25 Ocak 2009 FARE

2010-2015

26 Ocak 2009 - 13 Åžubat 2010Â Ã–KÃœZ

14 Åžubat 2010 - 02 Åžubat 2011Â KAPLAN

03 Åžubat 2011 - 22 Ocak 2012Â TAVÅžAN

23 Ocak 2012 - 09 Åžubat 2013 EJDERHAÂ Â

10 Åžubat 2013 - 30 Ocak 2014Â YILANÂ

31 Ocak 2014 - 18 Åžubat 2015 AT

Ã‡in astrolojisinde 60 yÄ±llÄ±k dÃ¶nemler, iki farklÄ± ÅŸekilde kullanÄ±lÄ±r. Birincisi on gÃ¶ksel kÃ¶ktÃ¼r, AÄŸaÃ§, AteÅŸ, Toprak, Metal ve Su ve bu elementlerin Yan ve Yang karakterleri vardÄ±r. Ä°kinci dÃ¶nemsellik ise Zodyak yani hayvanlarla simgelenen burÃ§lardÄ±r yanlÄ±z Vietnam'da tavÅŸan yerine kedi kullanÄ±lÄ±r. Bu bileÅŸim, daima Yang AÄŸaÃ§ Fare ile baÅŸlar, Yin Su Domuz ile sona erer. Ejderha daima Yang, YÄ±lan daima Yin'dir, iÃ§inde bulunduÄŸumuz 60 yÄ±llÄ±k dÃ¶nem 1984'de baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±r. Ay/GÃ¼neÅŸ takvimi denen bu takvim ÅŸÃ¶yledir...

0 ile biten yÄ±llar Yang Metal

1 ile biten yÄ±llar Yin Metal

2 ile biten yÄ±llar Yang Su

3 ile biten yÄ±llar Yin Su

4 ile biten yÄ±llar Yang AÄŸaÃ§

5 ile biten yÄ±llar Yin AÄŸaÃ§

6 ile biten yÄ±llar Yang AteÅŸ

7 ile biten yÄ±llar Yin AteÅŸ

8 ile biten yÄ±llar Yang Toprak

9 ile biten yÄ±llar Yin Toprak

NOT: Bir Ã‡in yÄ±lÄ±, sonraki yÄ±lÄ±n ilk Yeni Ay'Ä±nda sona erer. Bu nedenle, Ocak ve Åžubat aylarÄ±nda doÄŸduysanÄ±z, hayvanÄ±nÄ±zÄ± seÃ§erken dikkat etmelisiniz. BurÃ§larÄ±n aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ± kÄ±saca ÅŸÃ¶yledir...



Fare: Zeki, bÃ¼yÃ¼leyici ve iÃ§tendir, sevdiÄŸine cÃ¶merttir. Sosyal uyum yeteneÄŸi yÃ¼ksektir ve toplumun her dÃ¼zeyine uyum saÄŸlar. Fareler baÅŸarÄ±lÄ± iÅŸ insanlarÄ±dÄ±rlar ama bazen Ã§ok hÄ±rslÄ± olurlar ve gÃ¼ce susarlar. FÄ±rsatÃ§Ä±lÄ±klarÄ± dikkat Ã§eker.Â Â

ÃœnlÃ¼ fareler: Alan Alda, Ursula Andress, Lauren Bacall, Shakespeare, Mozart, Winston Churchill, George Washington ve Truman Capote.

Ã–kÃ¼z: Lider olarak doÄŸarlar, hastalanÄ±ncaya kadar Ã§alÄ±ÅŸmayÄ± severler. BaÅŸkalarÄ±ndan esinlenmek onlara gÃ¼ven verir, bÃ¶ylece gÃ¼ven ve gÃ¼Ã§ elde ederler. Sessiz ama Ã§ok dayanÄ±klÄ±dÄ±r, kolay kolay sarsÄ±lmaz. Yeni doÄŸmuÅŸ bir civciv gibi nereye gideceÄŸini pek bilmez, tavrÄ± daha Ã§ok neden-sonuÃ§ iliÅŸkisini iyi anlamasÄ±na baÄŸlÄ±dÄ±r. Sabit fikirlidir ve geriye dÃ¶nÃ¼ÅŸten hiÃ§ hoÅŸlanmaz.Â Â Â

ÃœnlÃ¼ Ã¶kÃ¼zler: Warren Beatty, Jack Nicholson, Napoleon, Vincent Van Gough, Walt Disney, Clark Gable, Richard Nixon.

Kaplan: Kaplanlar manyetik ve Ã§ekicidirler. AYno zamanda da duyarlÄ±, hassas olduklarÄ± iÃ§in bÃ¼yÃ¼k aÅŸklar yaÅŸabilme yetileri vardÄ±r. Ã‡ok saygÄ±lÄ± ve nazik gÃ¶rÃ¼nmelerine karÅŸÄ±n, dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerinin doÄŸru olduÄŸuna inandÄ±klarÄ±nda Ã§ok inatÃ§Ä±dÄ±rlar. GeÃ§erli kurallara ve dÃ¼zeneÂ pek aldÄ±rmazlar ama ÅŸanslarÄ± ve doÄŸal yÃ¶netme gÃ¼dÃ¼leri sayesinde baÅŸlarÄ± derde girmez.

ÃœnlÃ¼ kaplanlar: Stevie Wonder, Jodie Foster, Marco Polo, Ä°skoÃ§ya KraliÃ§esi Mary, Dwight D. Eisenhower, Marilyn Monroe.

TavÅŸan: Mecburcu ve sosyaldÄ±rlar. Daima affedici, hoÅŸ ve zariftirler. Buna karÅŸÄ±n, sÄ±r saklama konusunda tutarsÄ±zlÄ±klar gÃ¶sterirler. TavÅŸanlarÄ±n aÅŸÄ±rÄ± duyarlÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼zeyselliÄŸe dÃ¶nÃ¼ÅŸebilir. Tutucu doÄŸalarÄ± nedeniyle, kuÅŸkuculuklarÄ± ve tedbirli olma tutkularÄ± Ã¶zellikle iÅŸ yaÅŸamÄ±nda bir avantj olarak ortaya Ã§Ä±kar.

ÃœnlÃ¼ tavÅŸanlar: Mike Myers, Helen Hunt, Wesley Snipes, Rudolph Nureyev, Confucius, Orson Welles, Einstein.

Ejderha Ejderhalar. yaÅŸam ve coÅŸku doludurlar, toplum iÃ§inde Ã§abuk sivrilirler ve tanÄ±nÄ±rlar. KonuÅŸmadan Ã¶nce dÃ¼ÅŸÃ¼nmeyi ve baÅŸkalarÄ±nÄ± yargÄ±lamayÄ± severler. SaygÄ±deÄŸerdirler ve bÃ¶yle gÃ¶rÃ¼nmekten hoÅŸlanÄ±rlar, yÃ¼ksek kalitede olmalarÄ± onlarÄ±n negatif yÃ¶nlerini Ã¶rter. BaÅŸarÄ±larÄ± iÃ§ duyularÄ±ndan gelir, zekalarÄ± Allah vergisidir, cÃ¶mertliklerinin sÄ±nÄ±rÄ± olmaz.

ÃœnlÃ¼ ejderhalar;Â Lenny Kravitz, Liam Neeson, Keanu Reeves, Joan of Arc, Pearl Buck, Sigmund Freud.

YÄ±lan: YÄ±lanlar cazibeli ve ÅŸÄ±ktÄ±rlar. Ä°Ã§gÃ¼dÃ¼leriyle yÃ¶n bulurlar, Ã§ok derin dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼rler, aldatÄ±cÄ±dÄ±rlar. Filozofik yapÄ±larÄ± nedeniyle, yÄ±llar geÃ§tikÃ§e bilgeleÅŸirler. Buna karÅŸÄ±n, kindar ve intikamcÄ±dÄ±rlar ve kontrol ettikleri veya sahip olduklarÄ± alanda Ã§ok etkindirler.Â

ÃœnlÃ¼ yÄ±lanlar: John F. Kennedy, Katarina Witt, Brad Pitt, Charles Darwin, Edgar Allen Poe, Abraham Lincoln.

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At: Ã–zgÃ¼r ve ruhsal yÃ¶nden doÄŸal olarak baÄŸÄ±msÄ±zdÄ±r. At Burcu'nda doÄŸanlar doÄŸrudan doÄŸruya sosyal konumlarÄ±nda yÃ¼kselerek yer alÄ±rlar. Ã–te yandan At'lar, egoist, isyankar ve saldÄ±rÄ±ya eÄŸilimlidirler. Hele bir de sonuÃ§lar, istedikleri gibi olmadÄ±ÄŸÄ±nda...SerÃ¼venci doÄŸalarÄ± nedeniyle uyarÄ±cÄ±dÄ±rlar ve yaÅŸamÄ±n tÃ¼m yÃ¶nlerini yaÅŸamak yoluyla deneyim ararlar.

ÃœnlÃ¼ atlar: Clint Eastwood, Sinead O'Conner, Denzel Washington, Rembrandt, Chopin, Davy Crockett, Teddy Roosevelt.

KeÃ§i: Bir artist, zerafet simgesi ve yaratÄ±cÄ±dÄ±r. KeÃ§i insanlarÄ± terbiyeli ve Ã§ekicidirler. Buna karÅŸÄ±n kÃ¶tÃ¼mserlikleri ile tanÄ±nÄ±rlar ve kÃ¼Ã§Ã¼k maddi olanaklarla yetinirler. Genellikle tatminsizdirler, Ã§oÄŸu zaman baÅŸkalararÄ±na saygÄ±sÄ±z gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼rler ama sezgisel zamanlamalarÄ± mÃ¼kemmeldir. DoÄŸalarÄ± sevecen ve dengelidir; bu denge unsuru sayesinde, onlara kÄ±zanlar ve kinlenenler neden kÄ±zdÄ±klarÄ±nÄ± kÄ±sa zaman iÃ§inde unuturlar.

ÃœnlÃ¼ keÃ§iler: Mel Gibson, Pamela Anderson Lee, Nicole Kidman, Michelangelo, Rudolph Valentino, Mark Twain, Orville Wright.

Maymun: Maymunlar zeki ve gÃ¶zlemcidirler. Hep genÃ§ kalÄ±rlar, kiÅŸilikleri hipnozite edicidir. Daima herkes tarafÄ±ndan sevilirler, kuÅŸkuculuklarÄ± yÃ¼zÃ¼nden aÅŸÄ±rÄ± titizdirler; hele karar verirlerken.. AmaÃ§larÄ±ndan uzaklaÅŸtÄ±klarÄ±nda, olgun olmayan Ã§ocukÃ§a davranÄ±ÅŸlarda bulunurlar, isteklerini elde edinceye kadar her yolu denerler ve aldatÄ±rlar.

ÃœnlÃ¼ maymunlar: Tom Hanks, Timothy Leary, Danny DeVito, Julius Caesar, Leonardo da Vinci, Harry S. Truman, Elizabeth Taylor.

Horoz: Ã‡alÄ±ÅŸkan, kurnaz, beceriklidirler ve karar verirken herÅŸeyi Ã¶ÄŸrenmek isterler. Ã‡ok konuÅŸurlar ve dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini anlatmayÄ± severler. Kendilerini Ã¶verler ve bu yÃ¼zden de bazen kendini beÄŸenmiÅŸ olarak tanÄ±mlanÄ±rlar. Modadan, stil deÄŸiÅŸtirmekten hoÅŸlanÄ±rlar ve mÃ¼sriftirler. BaÅŸkalarÄ±na karÅŸÄ± Ã§ok cÃ¶mert davrandÄ±klarÄ±ndan sevilirler ve aranÄ±rlar.Â

ÃœnlÃ¼ horozlar: Jason Priestly, Jonathan Taylor Thomas, Will Smith, Rudyard Kipling, Caruso, Groucho Marx, Peter Ustinov.

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KÃ¶pek: Ä°nanÃ§lÄ±dÄ±rlar, kendilerini adarlar ve asla vazgeÃ§mezler. DÃ¼rÃ¼stlÃ¼k, gÃ¼venilirlik onlar iÃ§in Ã¶nemlidir ve Ã¶yledirler, sevdikleri zaman bu Ã¶zellikleri daha Ã§ok ortaya Ã§Ä±kar. Ama aÅŸÄ±rÄ± meraklÄ±lÄ±klarÄ± yÃ¼zÃ¼nden rahatsÄ±z edici olabilirler, hatalarÄ± bulmaktan hÅŸlanÄ±rlar. Cesaretleri onlarÄ± en zor iÅŸleri yapmalarÄ±nÄ± kolaylaÅŸtÄ±rÄ±r.

ÃœnlÃ¼ kÃ¶pekler: David Bowie, Naomi Campbell, JudyGarland, Socrates, George Gershwin, Benjamin Franklin, Herbert Hoover, David Niven.

Domuz: Domuzlar mÃ¼kemmel arkadaÅŸ ve ortak olurlar. GÃ¼Ã§lÃ¼ zekalarÄ± vardÄ±r ve zor amaÃ§lara yÃ¶nelmeye ihtiyaÃ§ duyarlar ve bunu sergilemekten de hoÅŸlanÄ±rlar. HoÅŸ gÃ¶rÃ¼leri Ã¼nlÃ¼dÃ¼r, iÃ§ten ve dÃ¼rÃ¼sttÃ¼rler. Naiflikleri ve Ã§ok duygusal olmalarÄ± nedeniyle, baÅŸlarÄ± sÄ±k derde girer. Zor dÃ¶nemlerde ve gÃ¼venilmez sonuÃ§larda, domuzlarÄ±n yardÄ±mÄ±nÄ± almak yararlÄ± ve gerekli bir yoldur.

ÃœnlÃ¼ domuzlar: Danny Glover, Arnold Schwarzenegger, Woody Allen, Albert Schweitzer, Ernest Hemingway.

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