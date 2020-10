Bir Fincan Kahvenin 82 Yıllık Hatırı Var

Türkiye’nin en sevilen kahve markası Nescafé’nin en önemli vizyonu her zaman, herkese nitelikli, kaliteli ve doğal kahveyi ulaşılabilir kılmak oldu. Bu amaçla farklı keyif anları ve farklı damak tatları için çekirdekten fincana aşkla, emekle, uzmanlıkla ürettiğimiz Nescafé’yi Türkiye’de her yıl yaklaşık 60 milyon kişiyle buluşturuyoruz.



“SAYGIYLA ÜRETİLİR”



Meşakkatli bir yolculuğun sonunda fincanla buluşturduğumuz Nescafé, bundan 82 yıl önce ürüne olan saygı ile iyi bir amaç için doğdu. Büyük Buhran döneminde depolarda biriken kahvenin geri kazandırılarak kurtarılması hedefiyle geliştirilen üretim süreci sonucunda tamamen doğal, kaliteli ve saf çözünebilir kahve olan Nescafé elde edildi. Biz de bir iyilik hareketinden doğan bu güzel mirasa sahip çıkarak kahvenin iyi tarımı ile her zaman var olması için çabalamaya devam ediyoruz. Kahve yarınlara uzansın, gelecek nesiller de kahve keyfi yaşamayı sürdürebilsin diye “Saygıyla üretilir” diyoruz.



Bu söylemimiz Nescafé Plan içerisindeki somut eylemlerimizle kısa sürede hayat buldu. Üreticileri desteklemek ve verimi artırmak üzere 220 milyon yeni fide diktik ve 600 bin çiftçiye eğitim verdik. Kahveden geri kalan posaları ise bir enerji zenginliği olarak görüp yarattığımız değer zinciri ile fabrikamızda yakıt olarak kullanmaya başladık. Sürdürülebilirlik kapsamında attığımız bu adımların daha şimdiden olumlu sonuçlarını görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Doğaya saygı temeline dayanan özenli çalışmalarımızı kahvenin geçtiği tüm aşamalarda da uyguluyoruz. Fincanlarımızı dolduran kaliteli ve doğal kahve için kahve meyvelerini özenle topluyoruz. Kurutup kavurduğumuz ve öğütüp pişirdiğimiz kahveyi tekrar kurutuyor; sadece su ile temas ettirerek yüzde 100 doğal Nescafé’ye dönüştürüyoruz. Keyifle yudumlanan nefis kahvemizi, son olarak farklı içim alışkanlıkları için çeşitlendiriyoruz.



NESCAFÉ Planı



NESCAFÉ, kahveyi sürdürülebilir kaynaklardan saygı ile üreten ilk ve en büyük markadır.



2010 yılında, 80 yılı aşkın küresel kahve bilgisini bir üst aşamaya taşıyan marka; amacının tüm kahvelerinin sorumlu bir şekilde bardaklara geldiğinden emin olmak olduğunu belirtiyor.



Çiftçilere, topluluklara ve yaşadığımız gezegene yardımcı olan NESCAFÉ Planı’nın amaçları:

Vietnamlı çiftçilerin %80'i kayıt tutarak çiftliklerini yönetiyor.

Meksika'da 29,2 milyon bitki dağıtıldı ve bu da verimliliği %81 arttırdı.

45 milyon yaprak pas toleranslı bitki örtüsü sayesinde Kolombiya'da 5 milyon dolarlık ek çiftlik geliri sağlandı.

Ziraat mühendisleri ile 600.000 çiftçiye eğitim verdik.

220 milyon yeni kahve fidesi diktik.

Yarattığımız değer zinciriyle 1 milyon kişiye dokunduk.

Her 2 NESCAFÉ fincanından 1’i sürdürülebilir kahve tarımından üretiliyor.

NESCAFÉ 80 yıllık kahve uzmanlığının getirdiği sorumlulukla kahveyi saygıyla üretmeye devam edecek.



YENİ HİKAYELERE EŞLİK EDECEK TARİFLER

Nescafé Gold, Classic; mocha, latte, sütlü köpüklü, fındıklı alternatifleriyle Nescafé 3ü1 Arada; soğuk severler için Nescafé Xpress... Şimdi ise yeni sohbetlere, hikayelere eşlik edecek tariflerle kişiye özel deneyimler zamanı.



Kahveseverlerin kendi yaratıcılıklarını katarak farklı tatlar elde etmek istemelerini memnuniyetle izliyoruz. İlklerin markası olarak bu keşif tutkusuna biz de katkıda bulunmak istiyor; Dünya Kahve Günümüzü Nescafé Gold ile hazırlanabilen birbirinden leziz, sıcak ve soğuk kahve tariflerimizle kutluyoruz. 82 yıldır saygıyla ürettiğimiz kahvenin günü kutlu olsun!



NESCAFÉ® DALGONA TARİFİ

Malzemeler:

2 tatlı kaşığı NESCAFÉ® Gold

2 tatlı kaşığı toz şeker

2 tatlı kaşığı sıcak su

Süt

Önce NESCAFÉ® Gold’u sıcak su ve toz şekerle karıştırın. Altın sarısı rengine ve yoğun kıvamına ulaşan kahve köpüğünü sıcak veya soğuk sütünüzün üzerine ekleyin.



NESCAFÉ® AFFOGATO TARİFİ



Malzemeler:



6 gr NESCAFÉ® Gold (2 tepeleme tatlı kaşığı)

90 ml sıcak su

Vanilyalı dondurma

Kurabiye parçaları

Bir servis kasesine 1 veya 2 kaşık vanilyalı dondurma ekleyin. NESCAFÉ Gold ile sıcak suyu karıştırıp double shot elde edin. Son olarak sıcak kahveyi dondurmanın üzerine dökün ve kurabiye parçalarıyla süsleyin.



