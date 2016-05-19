Rahmetli anneannem yıllar önce 76 yaşındaydı, ülkemiz yine şehit haberleriyle gözyaşlarına boğulmuştu. Anneannem kendi terminolojisiyle aynen şeyle demişti ‘’ Biz burada oturup duruyoruz. Neden bu ana kuzularını alıyorsun?’’ . Yine canımız fena halde yanıyor. Atatürk’ün Samsun’a çıktığı gün olan bir 19 Mayıs sabahında, bu 19 Mayıs sabahında, Samsun da yaşadığı rivayet edilen Amazon kadınlarını, cepheye cephane taşıyan Kurtuluş Savaşı kadınlarını hatırlıyorum. Bir kadın olarak her şeyin dışında kalmak zoruma gidiyor. Ancak, ‘’ Allah bütün güvenlik güçlerimizi korusun, temiz, cesur ve inanmış kalplerine kuvvet versin, tüm kötülerden ve kötülüklerden uzak tutsun. Acılı ailelerine sabır, ülkemize güç kuvvet aşılasın’’ diyebiliyorum sadece. Hepsi bu. Birbirimizi koruyup kollayalım, devir dayanışma ve güvenlik devri. Bunca canımız ciğerimiz biz tartışalım, birbirimize laf yetiştirelim diye ölmüyor. Sakın unutmayın! Sakın!



Günün astrolojik atmosferi:



Duyarlılığın ve duygusallığın arttığı bir gündeyiz ben de kendimi tutamadım daha fazla. Bugüne ait fazla bir şey söylenemez belki, ama genel anlamda ilişkiler, iş birlikleri ve ortaklıklar açısından gergin enerjiler, mücadele ve rekabet ortamları, saldırgan tutumlar, anlaşmazlıklar ve kıskançlıklar türünde başlıklarla uğraşabileceğimiz iki haftalık süreçteyiz. Ani tepkilerden kaçınmamızda ve ani olaylara yönelik tedbirler almamızda fayda var. Hepinize huzurlu günler, sağlık ve sevgi ile kalın…