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Zorla getirme nedir? Zorla getirme kararı nasıl uygulanır?

Güncelleme Tarihi:

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Zorla getirme nedir Zorla getirme kararı nasıl uygulanır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2024 12:57

Hukuken zorla getirme, bir kişinin mahkeme veya adli mercilere çağrılmasına rağmen kendi isteğiyle gelmediği durumlarda, kolluk kuvvetleri aracılığıyla zorla getirilmesini ifade eder. Bu uygulama, genellikle tanıkların veya şüphelilerin ifadelerinin alınabilmesi için kullanılır. Zorla getirme kararını, mahkeme ya da savcılık verir ve kolluk birimleri bu kararı uygulamakla yükümlüdür. Bu karar, kişinin ifadesine ulaşmak için diğer yolların tükendiği durumlarda ve hukuki çerçevede alınır. İşte, zorla getirme kararı hakkında detaylı bilgiler

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Zorla getirme, bir kişinin mahkeme veya adli mercilere çağrılmasına rağmen davete icabet etmemesi durumunda, kolluk kuvvetleri aracılığıyla zor kullanılarak getirilmesidir. Bu karar, özellikle tanık veya sanık olarak ifade vermesi gereken kişilerin bulunamaması veya çağrıya uymaması halinde uygulanır.

ZORLA GETİRME NEDİR?

Zorla getirme kararı nasıl uygulanır? Karar, mahkeme veya savcılık tarafından alınır ve kolluk kuvvetlerine iletilir. Görevliler, kişinin bulunabileceği yerlere giderek kararı uygular ve ilgili kişiyi zor kullanarak adli makamlara getirir. Bu yöntem, yalnızca zorunlu hallerde uygulanır.

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Zorla getirme nedir Zorla getirme kararı nasıl uygulanır

Zorla getirme nedir? Zorla getirme kararı nasıl uygulanır?

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