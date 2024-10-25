Zorla getirme nedir? Zorla getirme kararı nasıl uygulanır?

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Zorla getirme, bir kişinin mahkeme veya adli mercilere çağrılmasına rağmen davete icabet etmemesi durumunda, kolluk kuvvetleri aracılığıyla zor kullanılarak getirilmesidir. Bu karar, özellikle tanık veya sanık olarak ifade vermesi gereken kişilerin bulunamaması veya çağrıya uymaması halinde uygulanır.

ZORLA GETİRME NEDİR?

Zorla getirme kararı nasıl uygulanır? Karar, mahkeme veya savcılık tarafından alınır ve kolluk kuvvetlerine iletilir. Görevliler, kişinin bulunabileceği yerlere giderek kararı uygular ve ilgili kişiyi zor kullanarak adli makamlara getirir. Bu yöntem, yalnızca zorunlu hallerde uygulanır.