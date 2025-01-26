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Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik 31 Mart seçimlerinde belediye başkanı olmuştu. Türkiye'nin en genç Belediye Başkanı Zeynep Çelik AK Parti'ye katıldı. Çelik AK Parti Çanakkale 8. Olağan İl Kongresi'nde partiye katılımını duyurdu. Zeynep Çelik'in rozetini Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin taktı. Peki, Zeynep Çelik kimdir, kaç yaşında, nereli? Kalkım Belediye Başkanı Zeynep Çelik hangi partiden? İşte merak edilenler...
ZEYNEP ÇELİK BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?
Zeynep Çelik 22 yaşındadır. 31 Mart seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Zeynep Çelik Türkiye'nin en genç belediye başkanı olmuştur. Zeynep Çelik Kalkım Beldesi'nin Belediye Başkanı'dır. Zeynep Çelik, Çanakkale'nin Yenice ilçesinde tanınmış iş insanlarından Mehmet Çelik'in kızıdır. Bağımsız partiden seçilen Zeynep Çelik AK Parti'ye geçti. Zeynep Çelik, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Çanakkale’nin Yenice ilçesinin Kalkım Beldesinden yüzde 47.91 oy alarak Türkiye’nin en genç belediye başkanı seçilmiştir.