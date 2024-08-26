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Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? Gözler İBB'den gelecek açıklamada! Yuvamız İstanbul başvuru sonuç sorgulama

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#Yuvamız İstanbul#Başvuru#Sonuçlar
Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı Gözler İBBden gelecek açıklamada Yuvamız İstanbul başvuru sonuç sorgulama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 26, 2024 15:29

İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri başvuru sonuçları 3-6 yaş arasındaki çocukların için başvuruda bulunan veliler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki, 2024 Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı? Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte merak edilen detaylar...

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Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İBB'nin 3 - 6 yaş arası çocuklar için başlattığı okul öncesi eğitim programıma bu yıl başvuruda bulunan veliler merakla başta belirtilen sorunun cevabını araştırıyor. Merak edenler için ayrıntıları haberimizde derledik. İşte İBB Yuvamız İstanbul başvuru sonuçlarıyla ilgili detaylar...

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Hemen belirtelim ki Yuvamız İstanbul başvuru sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçların açıklanmasıyla ilgili İBB'den bir açıklama gelmesi halinde detayları sizlerle paylaşacağız.

YUVAMIZ İSTANBUL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

 

İstanbul’da ikamet eden 3-6 yaş arasında yer alan her çocuk için başvuru yapabileceğiniz İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezleri’ne yuvamiz.ibb.istanbul adresi üzerinden ön başvuru yapabilirsiniz.

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Ön başvuru işlemi yapıldıktan sonra kesin kayıt için onay alan çocukların ebeveynleri tarafından kesin kayıt işleminin belirtilen süreler içerisinde yapılması gerekmektedir. Kayıt işlemlerini tamamlamayan çocukların yerine yedek öğrencilerden kayıta kabul yapılır. Kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için duyurular, başvuru yapılan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nden açıklanacaktır.

Sitede başvuru yaparken ebeveynin iş yeri veya ikamet adresinin bulunduğu ilçeye göre seçim yapılması gerekmektedir. Kayıtlar yıllık olarak alınmaktadır. Çocukla ilgili bir belirleyici durum varsa (şehit, gazi çocuğu, ayrı ebeveyn, engellilik durumu gibi) ön kayıt sırasında beyan edilmesi gerekir çünkü bu beyanlar puantaj sisteminde değerlendirmeye alınacaktır. Aynı zamanda başvuru sırasında gelir ve yaşam koşullarına ait bilgilerin beyanı da değerlendirmede önem teşkil etmektedir. Kesin kayıt sırasında bu beyanları kanıtlar belgelere de ihtiyaç duyulacaktır.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Online olarak yapılan ön kayıt başvuru sonuçları değerlendirilir ve kesin kayıt hakkı kazanan çocuklar için istenen belgeleri tamamlayarak başvurulan İBB Yuvamız İstanbul Çocuk Etkinlik Merkezi’nde kesin kayıt yapılması gerekir.
Kesin kayıt sırasında aşağıdaki belgelerin yer alması gerekmektedir:

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• Ön kayıt sırasında beyan edilen bilgilerin doğruluğunu destekleyen tüm belgeler
• Çocuk, ve yasal vasi olan kişinin kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
• Çocuk ve yasal vasi olan kişinin ikametgah belgesi
• Çocuğa ait 4 adet vesikalık fotoğraf
• Çocuğun aşı belgeleri, varsa çocuğun engel durumunu veya kronik hastalığını gösteren rapor
• Çocuğa ait sağlık raporu
• Çocuğun velayet belgesi (anne-baba ayrıysa)
• Çocuk koruyucu ailedeyse, Koruyucu Aile Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
• Çocuğun yasal temsilcisi varsa, vasi ya da kayyım atamasının ilgili mahkeme tarafından yapıldığı kesinleşmiş kararın aslı ve fotokopisi
• Şehit veya gazi birinci derece yakın varsa bu durumları ispatlar belgenin aslı ve fotokopisi
• Çocuk evlat edinilmişse, Evlat Edinme Sözleşmesi’nin aslı ve fotokopisi
• Birinci derece akrabalar arasında İBB personeli varsa, personel olduğunu gösterir belge
• Gelir durumunu gösterir belgeler
• Kirada oturuluyorsa kira kontratı

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