Yusuf Akkaş kimdir? Köfteci Yusuf Akkaş nereli, kaç yaşında?

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Yusuf Akkaş, Köfteci Yusuf markasının kurucusu ve sahibi olarak tanınmaktadır. 1996 yılında açtığı ilk dükkan ile başlayan girişimi, bugün Türkiye genelinde büyüyerek geniş bir restoran zincirine dönüşmüştür. Peki, Yusuf Akkaş kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detaylı biyografi bilgileri.

YUSUF AKKAŞ KİMDİR?

Yusuf Akkaş, 1960 yılında Bursa’nın Kızılhisar köyünde dünyaya gelmiştir. Genç yaşlarda ticarete atılan Akkaş, 1996 yılında İznik’te açtığı küçük köfte dükkanı ile sektöre giriş yapmıştır. İşletmeciliği ve köfte sektörüne olan ilgisi sayesinde kısa sürede başarı elde etmiş, markasını Türkiye genelinde tanınan bir zincir haline getirmiştir.

YUSUF AKKAŞ KARİYERİ

Yusuf Akkaş, 1996 yılında İznik’te açtığı ilk köfte dükkanı ile girişimcilik kariyerine adım atmıştır. Kısa sürede işletmesini büyüterek Türkiye’nin birçok şehrinde şubeler açmış ve Köfteci Yusuf markasını geniş kitlelere tanıtmıştır. Markası, köfte dışında döner, burger ve kahvaltı gibi çeşitli ürünlerle de faaliyet göstermektedir.