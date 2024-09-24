Yurt Time Spor projesi sonuçları ne zaman açıklanır? KYK Yurt Time Spor Projesi nedir, nereden başvurulur?

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Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki yurtlarda düzenlenen Yurt-Time Spor Projesine başvuru E-Devlet üzerinden yapılıyor. Proje ile öğrenciler, kaldıkları yurdun işleyişine katkıda bulunurken spor hayatına da dokunuşlarda bulunabilmektedir.

YURT TİME SPOR PROJESİNE BAŞVURMAK İÇİN TIKLAYINIZ

YURT TİME BAŞVURUSU NE ZAMAN?

Yurt Time Spor projesi için başvurular, yurt yerleştirmelerinin tamamlanmasıyla birlikte başlıyor. Bu da Ekim sonu ya da Kasım ayına denk gelebiliyor.

YURT TİME SPOR PROJESİ NEDİR?

e-Devlet üzerinden alınan başvurularda öğrenci seçimleri, akademik başarı göz önünde bulundurularak yazılım üzerinden tamamen şeffaf bir şekilde yapılıyor. Proje kapsamında gençler; kütüphane, genç ofis, eğitim asistanlığı gibi yirmi altı farklı çalışma alanında görev alabiliyor.

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Günlük iki, haftalık sekiz saat görev alarak harçlıklarını çıkaran gençler, ayrıca göreve başlamadan önce beş dakikalık spor egzersizleri yaparak sporu yaşam felsefesi hâline getiriyor.

Bugüne kadar Yurt-Time Spor Projesi’ne katılan dokuz bin genç üzerinde yapılan saha araştırmalarında gençler, projenin kendilerine günlük spor yapma alışkanlığı, kamuda görev alma tecrübesi ve sorumluluk bilinci kazandırdığını, bütçelerini yönetme konusunda katkıda bulunduğunu ifade ederek projeden memnuniyetlerini ifade ediyor.

YURT TİME SPOR BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye, resmi kayıtlı olarak GSB yurtlarında barınan birinci sınıfın ikinci dönem ve üstü sınıflarda eğitim gören öğrenciler başvurabilecek.

YURT TİME SPOR PROJESİ BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Projeye başvurularda değerlendirme sürecinin yaklaşık 2 haftayı bulması bekleniyor. Konuya ilişkin resmi açıklamalar için GSB’nin resmi sosyal medya hesapları takip edilebilir.