Yol hipnozu nedir, ne demek? Yol hipnozu ne zaman başlar, belirtileri nelerdir?

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Yol hipnozu sırasında, sürücü fiziksel olarak uyanık ve araç kullanıyor olsa da, bilinçli dikkat seviyesi düşer ve bazen yolun belirli bölümlerini hatırlamadan geçebilir. Bu durum, özellikle yorgunluk, uykusuzluk veya uzun süreli sürüşten kaynaklanan dikkat eksikliği ile birleştiğinde daha da riskli hale gelir.

Yol hipnozunu önlemek için sık sık mola vermek, sürüş sırasında odaklanmayı artırmak için müzik dinlemek ya da yanınıza bir yol arkadaşı alarak sohbet etmek gibi stratejiler kullanılabilir. Ayrıca, uzun ve monoton yollarda seyahat ederken zaman zaman camları açarak taze hava almak da uyanıklığı artırabilir.