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YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi bilgileri

Güncelleme Tarihi:

#Yökdil#Yökdil/2#Yökdil Sınav Tarihi
YÖKDİL ne zaman YÖKDİL/2 sınav tarihi bilgileri
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2023 10:57

YÖKDİL 2 sınav tarihi araştırılıyor. YÖKDİL sınavı yılda iki defa düzenleniyor. Sınav sonuçları; Yükseköğretim Kurulu ve Kurumları ile geçerliliği kendi mevzuatlarında kabul edilmiş olan diğer kurum ve kuruluşları tarafından aranan yabancı dil koşulunun sağlandığını belgelendirmek amacıyla kullanılıyor. Peki YÖKDİL 2 ne zaman, başvurular hangi tarihte başlayacak?

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YÖKDİL 2 sınav tarihi ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Yılda iki defa düzenlenen sınavın ilk oturumu Mart ayında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler YÖKDİL 2 sınav tarihinde. Peki YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM takvimiyle YÖKDİL 2 başvuru ve sınav tarihi...

YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ikincisi düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav sonuçlarının ise 12 Eylül’de erişime açılması planlanıyor.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapıldı. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.

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#Yökdil#Yökdil/2#Yökdil Sınav Tarihi

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