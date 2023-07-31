YÖKDİL ne zaman? YÖKDİL/2 sınav tarihi bilgileri

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YÖKDİL 2 sınav tarihi ve başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından düzenlenen sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından sorgulanıyor. Yılda iki defa düzenlenen sınavın ilk oturumu Mart ayında gerçekleştirilmişti. Şimdi ise gözler YÖKDİL 2 sınav tarihinde. Peki YÖKDİL 2 sınavı ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM takvimiyle YÖKDİL 2 başvuru ve sınav tarihi...

YÖKDİL 2 NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre ikincisi düzenlenecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı YÖKDİL 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak.



Sınav sonuçlarının ise 12 Eylül’de erişime açılması planlanıyor.

YÖKDİL/2 BAŞVURU TARİHLERİ

YÖKDİL 2 sınav başvuruları 11- 17 Temmuz 2023 tarihlerinde yapıldı. YÖKDİL geç başvuruları ise 25 Temmuz'da sonlanacak.