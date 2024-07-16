YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yükseköğretim Program Atlası erişim sorunu 16 Temmuz 2024!

Haberin Devamı

YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 3 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar YÖK ATLAS sitesini ziyaret ediyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 16 Temmuz YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?

16 TEMMUZ YÖK ATLAS SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Yükseköğretim Program Atlası yani YÖK ATLAS sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı bazı adaylar siteye erişimde güçlük yaşadı. Daha sonra ise YÖK ATLAS sitesi tekrardan normale döndü.