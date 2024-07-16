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YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor? Yükseköğretim Program Atlası erişim sorunu 16 Temmuz 2024!

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YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor Yükseköğretim Program Atlası erişim sorunu 16 Temmuz 2024
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2024 10:47

Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) öğrencilere yönelik hizmeti olan YÖK ATLAS sitesinde bazı problemler yaşanıyor. 16 Temmuz Salı günü ÖSYM tarafından YKS sonuçlarının ilan edilmesinin ardından adaylar geçmiş yılların taban puanlarını sorgulama için YÖK ATLAS sitesine girmek istedi. YÖK ATLAS, öğrencilerin üniversite ve bölüm seçimlerinde rehberlik eden bir platform olarak biliniyor. Peki, 16 Temmuz YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?

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YKS sonuçları ÖSYM tarafından erişime açıldı. 3 milyondan fazla kişinin başvuru yaptığı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla beraber adaylar YÖK ATLAS sitesini ziyaret ediyor. Adaylar, sınav sonuçlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Peki, 16 Temmuz YÖK ATLAS sitesi çöktü mü, neden açılmıyor?

16 TEMMUZ YÖK ATLAS SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN AÇILMIYOR?

ÖSYM tarafından 16 Temmuz 2024 tarihinde YKS sonuçları açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar Yükseköğretim Program Atlası yani YÖK ATLAS sitesine akın etti. Yaşanan yoğunluktan dolayı bazı adaylar siteye erişimde güçlük yaşadı. Daha sonra ise YÖK ATLAS sitesi tekrardan normale döndü.

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