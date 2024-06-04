×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

YKS'ye oje ile girilir mi? YKS'ye ojeyle girmek yasak mı?

Güncelleme Tarihi:

#Yks#Yks Oje#Yksye Oje İle Girmek
YKSye oje ile girilir mi YKSye ojeyle girmek yasak mı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 04, 2024 16:37

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ye girecek olan adaylar, son kontrollerini yapmaya başladı. Sınavın ilk oturumu TYT cumartesi günü, ikinci oturumu AYT ise pazar günü tamamlanacak. Sınav günü zorluk yaşamak istemeyen öğrenciler, YKS sıkça sorulan sorular ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyor. Peki, YKS sınavında oje ve su yasak mı? İşte, ÖSYM'nin konu ile ilgili yer verdiği cevaplar....

Haberin Devamı

Üniversite sınavına girmek için evlerinden çıkmadan önce son kontrolleri yapacak olan öğrenciler, sınava girmelerine engel teşkil edecek herhangi bir durumla karşılaşmamak adına her şeyi son kez gözden geçiriyor. Peki, sıkça sorulan sorular arasında yer alan sınavda oje yasak mı ve sınavda su veriliyor mu sorusuna yönelik ÖSYM'nin herhangi bir açıklaması bulunuyor mu? İşte, o detaylar

YKS SINAVINDA OJE YASAK MI?

YKS sınavına oje ile girmek isteyen öğrenciler, ÖSYM'nin bu hususta herhangi bir açıklamasının olup olmadığını araştırıyor. Peki, ÖSYM sınavda su veriyor mu? İşte her iki soru hakkında bazı detaylar

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir. 

Haberin Devamı

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yks#Yks Oje#Yksye Oje İle Girmek

BAKMADAN GEÇME!

YKSye oje ile girilir mi YKSye ojeyle girmek yasak mı

YKS'ye oje ile girilir mi? YKS'ye ojeyle girmek yasak mı?

#Yks
ÖGG 109. DÖNEM SINAV TARİHİ || Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak EGM sınav takvimi

ÖGG 109. DÖNEM SINAV TARİHİ || Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? EGM sınav takvimi!

#EGM Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı
SSK-BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DURUM | Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar Bakan Işıkhan duyurdu

SSK-BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DURUM | Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar? Bakan Işıkhan duyurdu!

#Kurban Bayramı
Atatürke başöğretmen unvanı ne zaman verildi 96. yıl öncesi geri sayım sürüyor İşte Atatürkün başöğretmen unvanını aldığı tarih

Atatürk'e başöğretmen unvanı ne zaman verildi? 96. yıl öncesi geri sayım sürüyor! İşte Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı tarih

#Atatürk
BRICS nedir, üyeleri kimler BRICS ne zaman kuruldu İşte BRICS ülkeleri isimleri

BRICS nedir, üyeleri kimler? BRICS ne zaman kuruldu? İşte BRICS ülkeleri isimleri

#BRICS

EN SON HABERLER

YKSye oje ile girilir mi YKSye ojeyle girmek yasak mı

YKS'ye oje ile girilir mi? YKS'ye ojeyle girmek yasak mı?

#Yks
ÖGG 109. DÖNEM SINAV TARİHİ || Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak EGM sınav takvimi

ÖGG 109. DÖNEM SINAV TARİHİ || Özel güvenlik görevlisi sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? EGM sınav takvimi!

#EGM Özel Güvenlik Görevlisi Sınavı
SSK-BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DURUM | Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar Bakan Işıkhan duyurdu

SSK-BAĞKUR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ SON DURUM | Emekli bayramı ikramiyesi ne zaman, ayın kaçında yatacak, ne kadar? Bakan Işıkhan duyurdu!

#Kurban Bayramı
Atatürke başöğretmen unvanı ne zaman verildi 96. yıl öncesi geri sayım sürüyor İşte Atatürkün başöğretmen unvanını aldığı tarih

Atatürk'e başöğretmen unvanı ne zaman verildi? 96. yıl öncesi geri sayım sürüyor! İşte Atatürk'ün başöğretmen unvanını aldığı tarih

#Atatürk
BRICS nedir, üyeleri kimler BRICS ne zaman kuruldu İşte BRICS ülkeleri isimleri

BRICS nedir, üyeleri kimler? BRICS ne zaman kuruldu? İşte BRICS ülkeleri isimleri

#BRICS