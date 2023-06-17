YKS'ye araba anahtarı ile girilir mi, sınav giriş belgesi katlanabilir mi?

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YKS sınavına araba anahtarı ile girilmesi veya sınav giriş belgesinin katlanması gibi detaylar sınavın uygulama kurallarına göre değerlendiriliyor. Buna göre sınava araba anahtarı ile gelmeden ve sınav giriş belgesini katlamadan önce şu detaylara dikkat edilmesi gerekmektedir;

YKS SINAVINA ARABA ANAHTARI İLE GİRİLİR Mİ?

YKS'ye araba anahtarı ile girmek yasaktır. ÖSYM yönergelerine göre anahtarlık, her türlü araç anahtarı sınava girerken kontrole tabi tutulan araçlar arasında yer almaktadır.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ KATLANABİLİR Mİ?

YKS sınav giriş belgesini katlamakta herhangi bir sorun yoktur. Ancak dikkat edilmesi gereken nokta, belge üzerindeki detayların deforme olmamasına özen göstermektir. Dolayısıyla belge üzerindeki resim ve sınav giriş bilgileri zarar görmemek kaydıyla giriş belgesi katlanabilir.