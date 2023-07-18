Haberin Devamı

YKS sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresi adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. Üniversite sınavına katılan adaylar ÖSYM sonuç açıklaması ekranına odaklandı. YKS TYT, AYT, YDT puanlarının belli olmasının ardından tercih süreci de başlayacak. Lisans ve ön lisans programlarında eğitimine devam edecek adaylar YKS taban puanları ve başarı sıralamalarına odaklandı. Peki YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? YKS 2023 TYT, AYT, YDT taban puanları 20 Temmuz'dan önce açıklanır mı? İşte ÖSYM sonuç açıklama sistemi...

YKS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları ÖSYM tarafından sabah saat 08.00'den itibaren erişime açılmıştı. Bu sene 2023 YKS sonuçları 20 Temmuz Perşembe günü erişime açılacak. Sonuçların sistemde yoğunluk oluşturmaması için sabah erken saatlerde duyurulması bekleniyor.

Haberin Devamı

ÖSYM AİS ekranına giren adaylar 'Sonuçlarım' sekmesinde hata ile karşılaşıyor. Sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor. ÖSYM'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

ÖSYM SONUÇ SORGULAMA EKRANI

YKS 2023 sonuçları ÖSYM'nin sonuç açıklama sistem 'sonuc.osym.gov.tr' adresinden açıklanacak. Adaylar TC kimlik no ve şifreleri ile TYT, AYT ve YDT puanlarını görüntüleyebilecek.

YKS 2023 SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇLAR BASILI VEYA MAİL YOLUYLA ADAYLARA BİLDİRİLMEYECEK

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin

https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki

duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.

ÖSYM SONUÇ EKRANINDA YER ALACAK BİLGİLER

Testlerdeki doğru ve yanlış cevap sayısı

- TYT puanı ve başarı sırası

- varsa AYT ile YDT puanları ve başarı sıraları

- Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP)

- Yerleştirme puanları ve başarı sıraları

Haberin Devamı

YKS sonuçları SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

#yks2023 Açıklanmaz artık sitede beklemeyin boşuna :) Çarşamba gelir.

Açıklansın artık da iki arada bi derede kalan kitapları geri dönüşüme mi vericez dolaba geri mi koyucaz karar vereliiimm #yarin #yks2023 #ösym

Bugün olmadı ama yarın olsun artık #yks2023

Bence 20 Temmuz'da açıklanacak #yks2023

Arkadaşlar boşuna beklemeyin sonuçlar erken açıklanmayacak #yks2023

Perşembe günü sabahtan açıklanabilir. Sistemde yoğunluk olmaması için #yks2023

Sisteme erişimi durdurdular sonuçların eli kulağında #yks2023

Sınava girerken böyle heyecanlanmadım #yks2023