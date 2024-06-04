YKS gözetmen ve görevli ücreti 2024! YKS sınav görevli ücretleri bu yıl ne kadar oldu? İşte, merak edilen o liste

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Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) bu hafta sonu gerçekleştirilecek. Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) Haziran ayında Türkiye genelinde ve Lefkoşa’da toplam 300'e yakın sınav merkezinde düzenlenecek. 4 milyona yakın adayın katılım göstermesinin beklendiği TYT, 8 Haziran Cumartesi günü saat 10.15 itibarıyla tüm sınav merkezlerinde başlayacak ve adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Yaklaşık 1 milyon kişinin görev alacağı sınavda adaylara Türkçeden 40, sosyal bilimlerden 20, temel matematikte 40 ve fen bilimlerinde 20 soru sorulacak. Süre toplam 165 dakika olacak. YKS sınav görevli/ gözetmen ücreti ne kadar, kaç TL?

YKS SINAV GÖREVLİ ÜCRETİ NE KADAR?

Aşağıdaki hesaplanan rakamlar MEB tarafından yapılacak sınavlarda ödenecek tutarlardır. Ancak değişkenlik gösterebilmektedir;

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

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Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL

YKS SINAV GÖREVLİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan açıklamada akademisyen, öğretmen ve kamu çalışanları tarafından yapılacak tercihlerden, kriterlere uygun personeli, Görevli İşlemleri Sistemi (GİS) üzerinden sınav görevlisi olarak belirlediklerini, bu görev için isteyenlerin GİS üzerinden tercihte bulunabilecekleri belirtildi.