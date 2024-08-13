YKS EK TERCİH KOŞULLARI || YKS Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi? İlk tercihte yerleşemeyen ek tercih yapabilir mi?

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Milyonlarca adayın beklediği YKS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarında istediği üniversite ve bölümü kazanamayan adaylar ise ek tercihleri gündemine aldı. Ek tercih işlemleri, merkezi tercihler de olduğu gibi ÖSYM'nin resmi internet sayfasından gerçekleştirilecek. Tercih listesi hazırlayacak öğrenciler üniversitelerin boş kontenjanları ve kendi puanlarına göre tercih yapacak. Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanların altında aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonucunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alımı yapılmayacaktır. Ek yerleştirme işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM tarafından alınacak. Peki YKS ek tercih şartları neler, kimler ek tercih yapabilir? İşte, ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama...

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YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir.

EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan

aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini

yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.

Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek

yerleştirme ücreti alınmayacaktır.