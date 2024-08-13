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YKS EK TERCİH KOŞULLARI || YKS Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi? İlk tercihte yerleşemeyen ek tercih yapabilir mi?

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#Ek Tercih Şartları#YKS 2023#Ek Tercih Kimler Yapabilir
YKS EK TERCİH KOŞULLARI || YKS Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi İlk tercihte yerleşemeyen ek tercih yapabilir mi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 11:31

YKS tercih sonuçları 2024 açıklandı. YKS ek tercih yapmaya hazırlananlar şartlarını araştırıyor. Ek yerleştirme takvimi henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı ancak adaylar araştırmalarına şimdiden başladı. YKS ek tercih işlemleri, 2024-2025 eğitim öğretim yılı üniversite kayıtları tamamlandıktan sonra başlıyor. Kayıtlar sonucunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK) boş kalan kontenjanları ÖSYM'ye bildiriyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ise boş kontenjanlardan yeni bir kılavuz hazırlayarak ek tercih veya diğer bir adıyla ikinci tercihleri başlatıyor. Peki Yerleşen öğrenci ek tercih yapabilir mi? İlk tercihte yerleşemeyen ek tercih yapabilir mi? İşte, YKS ek tercih koşulları...

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Milyonlarca adayın beklediği YKS yerleştirme sonuçları erişime açıldı. Yerleştirme sonuçlarında istediği üniversite ve bölümü kazanamayan adaylar ise ek tercihleri gündemine aldı. Ek tercih işlemleri, merkezi tercihler de olduğu gibi ÖSYM'nin resmi internet sayfasından gerçekleştirilecek. Tercih listesi hazırlayacak öğrenciler üniversitelerin boş kontenjanları ve kendi puanlarına göre tercih yapacak. Ek yerleştirmede ön lisans ve lisans programlarına merkezi genel yerleştirmedeki en küçük puanların altında aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonucunda  kontenjan  açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alımı yapılmayacaktır. Ek yerleştirme işlemleri belirlenen takvim doğrultusunda ÖSYM tarafından alınacak. Peki YKS ek tercih şartları neler, kimler ek tercih yapabilir? İşte, ÖSYM'nin konuyla ilgili yaptığı açıklama...

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YKS EK TERCİH ŞARTLARI NELER?

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır. Yani ilk tercihte yerleşen ancak kayıt yaptırmayan adaylar ek yerleştirmeden faydalanamayacak.

2024 yılında tercih yapmayan adaylar da ek tercihlerden yararlanamayacak. Ancak tercih yapan ve herhangi bir üniversiteye kayıt hakkı kazanamayan aday ek yerleştirmeden yararlanabilir. 

 EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILIR?

Ek yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan
aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.

Ek yerleştirme tercih ücreti 50,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini
yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihleri geçersiz sayılacak ve yerleştirme işlemine dahil edilmeyecektir.
Yatırılan yerleştirme ücretleri her ne sebeple olursa olsun iade edilmeyecek ve devredilmeyecektir.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek
yerleştirme ücreti alınmayacaktır.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ek Tercih Şartları#YKS 2023#Ek Tercih Kimler Yapabilir

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