Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

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İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, dün hayatını kaybetti. Yılmaz Ulusoy'un vefatı iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz Ulusoy'un cenazesi 25 Şubat'ta defnedilecek. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

Yılmaz Ulusoy, 1 Ocak 1941 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde, ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır.

2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur. 2012 yılında vefat eden Saffet Ulusoy'un kardeşidir.

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Evli olan Ulusoy, üç çocuk babası olan Yılmaz Ulusoy 23 Şubat 2025'te 84 yaşında hayatını kaybetti.