×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Yılmaz Ulusoy#İş İnsanı#Ulusoy Holding
Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2025 13:26

Yılmaz Ulusoy öldü mü araştırmaları günün aranan başlıkları arasında yer alıyor. Yılmaz Ulusoy'un cenazesi, 25 Şubat'ta Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedilecek. Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

Haberin Devamı

İş İnsanı Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Ulusoy, dün hayatını kaybetti. Yılmaz Ulusoy'un vefatı iş dünyasını ve sevenlerini yasa boğdu. Yılmaz Ulusoy'un cenazesi 25 Şubat'ta defnedilecek. Peki, Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

YILMAZ ULUSOY KİMDİR?

Yılmaz Ulusoy, 1 Ocak 1941 tarihinde Trabzon’un Of ilçesinde, ailenin dokuzuncu çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Yılmaz Ulusoy Holding Yönetim Kurulu Başkanı'dır. Lise eğitiminin ardından Ulusoy Holding'de çalışmaya başlamış, 1968 ve 1971 yılları arasında Samsunspor kulübünde başkanlık yapmıştır.

2008 yılında Ulusoy Holding'den ayrılan Yılmaz Ulusoy, kendini adını taşıyan Yılmaz Ulusoy Holding'i kurmuştur. 2012 yılında vefat eden Saffet Ulusoy'un kardeşidir.

Haberin Devamı

Evli olan Ulusoy, üç çocuk babası olan Yılmaz Ulusoy 23 Şubat 2025'te 84 yaşında hayatını kaybetti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılmaz Ulusoy#İş İnsanı#Ulusoy Holding

BAKMADAN GEÇME!

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

#Yılmaz Ulusoy
27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler indirimli 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101e geliyor

27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler indirimli? 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Katalog
Süper Ligin bitmesine kaç hafta kaldı, ne zaman bitiyor Trendyol Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi

Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı, ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi!

#Ligin Bitmesine Kaç Hafta Kaldı
Oruç tutmayanlar ne kadar para vermeli Ramazanda 1 günlük oruç fidyesi (kefareti) 2025 ne kadar, kaç TL

Oruç tutmayanlar ne kadar para vermeli? Ramazan'da 1 günlük oruç fidyesi (kefareti) 2025 ne kadar, kaç TL?

#1 Günlük Oruç Kefareti
KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (24 ŞUBAT) || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta

KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (24 ŞUBAT) || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta?

#Kabine Toplantısı

EN SON HABERLER

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

Yılmaz Ulusoy kimdir, kaç yaşında ve neden öldü? İş İnsanı Yılmaz Ulusoy hayatı ve biyografisi

#Yılmaz Ulusoy
27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler indirimli 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101e geliyor

27 ŞUBAT A101 BU HAFTA AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || A101'e bu hafta neler geliyor, hangi ürünler indirimli? 88 tuşlu dijital piyano ve koltuk/halı yıkama makinesi A101'e geliyor!

#A101 Aktüel Katalog
Süper Ligin bitmesine kaç hafta kaldı, ne zaman bitiyor Trendyol Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi

Süper Lig'in bitmesine kaç hafta kaldı, ne zaman bitiyor? Trendyol Süper Lig 2024-2025 bitiş tarihi!

#Ligin Bitmesine Kaç Hafta Kaldı
Oruç tutmayanlar ne kadar para vermeli Ramazanda 1 günlük oruç fidyesi (kefareti) 2025 ne kadar, kaç TL

Oruç tutmayanlar ne kadar para vermeli? Ramazan'da 1 günlük oruç fidyesi (kefareti) 2025 ne kadar, kaç TL?

#1 Günlük Oruç Kefareti
KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (24 ŞUBAT) || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta

KABİNE TOPLANTISI SAATİ VE KONULARI (24 ŞUBAT) || Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman, saat kaçta?

#Kabine Toplantısı