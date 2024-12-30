Yılbaşında hava nasıl olacak? Yarın (31 Aralık) yağmur ve kar yağacak mı? Meteoroloji il il son dakika hava durumu tahminlerini yayınladı!

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Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara ve Ege'nin doğusu, Doğu Akdeniz kıyıları, İç Anadolu'nun güney ve batısı ile Sivas çevreleri, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Tokat çevreleri, Doğu Anadolu'nun batısı Adıyaman, Şanlıurfa ve Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve batısının yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

YILBAŞINDA HAVA NASIL?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, AA muhabirine, yurt genelindeki hava durumuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Çelik, bugün itibarıyla yağışların etkisini kaybettiğini, sadece Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleriyle Mersin ve Karaman çevrelerinde kısa süreli bir yağışın görülebileceğini söyledi.

Yarın yurt genelinde yağışsız ve parçalı bulutlu hava beklendiğini vurgulayan Çelik, "Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik yok. Mevsim normalleri civarında yurt genelinde seyretmeye devam edecek." dedi.

Çelik, özellikle iç ve doğu bölgelerde havanın mevsim normalinde, soğuk seyrettiğine işaret ederek, yarın gece İç Anadolu'daki en düşük sıcaklıkların sıfırın altında 1-2 derece, Doğu Anadolu'da sıfırın altında 10 ila 15 derece, Karadeniz ve Marmara genelinde 3-4 derece, güney kıyılarında ise 8-10 derece civarında seyredeceğini bildirdi.

Ankara, İstanbul ve İzmir için yaptıkları son değerlendirmeye de değinen Çelik, "3 büyükşehirde de hem ayın 31'inde hem de 1 Ocak'ta yağış beklentimiz yok. Hava genellikle parçalı ve az bulutlu olacak." ifadelerini kullandı.

- Hafta sonu yağış bekleniyor

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Çelik, yeni yılın ilk hafta sonu olan 4-5 Ocak'a ilişkin de açıklamada bulundu.

Türkiye'nin cumartesi günü için batı bölgelerden başlayarak yeni bir yağışlı sistemin etkisi altına gireceğini belirten Çelik, Doğu bölgesi hariç, pazar günü tüm yurtta yağış beklendiğini sözlerine ekledi.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğusunun bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ÇANAKKALE 2°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE -1°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

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EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR -1°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz kıyılarının aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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ADANA 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney kesimleri sağanak yağışlı

ANTALYA 9°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

HATAY 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kıyı kesimleri sağanak yağışlı

MERSİN 9°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Ankara'nın güney ve doğu, Konya'nın kuzey ve batı çevreleri ile Kırıkkale'nin yağmur ve karla karışık yağmurlu, Sivas çevrelerinin kar yağışlı, yarın (Salı) Karaman ile Niğde'nin batı ve güney kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

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ANKARA 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde güney ve doğu kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 1°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde kuzey ve batı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmurlu

SİVAS 1°C, 4°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU 0°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 6°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK 4°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA 3°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 6°C, 10°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TOKAT 3°C, 8°C

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

TRABZON 8°C, 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde bölgenin batısının yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM -9°C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -12°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN -3°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin çevreleri ile Diyarbakır'ın güney ve batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 1°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam güney ve batısı yağmur ve sağanak yağışlı

GAZİANTEP 4°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 2°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 7°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam yağmur ve sağanak yağışlı