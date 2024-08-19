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Yeşil pasaport sahipleri, görevden ayrıldıklarında veya emekli olduklarında bu pasaportu kullanmaya devam edebilirler, ancak belirli koşullarda yeşil pasaport hakları sona erebilir. Peki, Yeşil pasaport nedir, normal pasaporttan farkı nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?
NORMAL PASAPORTTAN FARKI NEDİR?
Yeşil pasaportun normal (bordo) pasaporttan farkları şunlardır:
Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport sahipleri, birçok ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edebilir. Bordo pasaporta sahip kişiler ise daha az ülkeye vizesiz seyahat edebilir ve daha fazla ülke için vize almak zorundadır.
Pasaport Harcı: Yeşil pasaport sahipleri, bordo pasaport sahiplerinden farklı olarak pasaport harcı ödemezler. Ancak, defter bedeli ödemeleri gerekir.
Geçerlilik Süresi: Yeşil pasaportlar genellikle daha uzun süreli olarak verilir, ancak sahibinin kamu görevinden emekli olması ya da görevi bırakması durumunda geçerlilik süresi değişebilir.
Kapsam: Yeşil pasaport sadece belirli devlet görevlilerine ve bu kişilerin belirli aile üyelerine verilirken, bordo pasaport her Türk vatandaşının alabileceği genel bir pasaporttur.
YEŞİL PASAPORTU KİMLER ALABİLİR?
Yeşil pasaport, aşağıdaki kriterleri karşılayan kişiler tarafından alınabilir:
Devlet Memurları: 1., 2., ve 3. derece kadrolarda görev yapan devlet memurları ve bu kademelerde emekli olanlar.
Kamu Görevlileri: Devletin belirli kademelerinde görev yapan, sözleşmeli olarak çalışan ya da bu kademelerde emekli olan kamu görevlileri.
Belediye Başkanları: Görevde bulunan ya da emekli olmuş belediye başkanları.
Eski Milletvekilleri ve Bakanlar: Milletvekilliği ve bakanlık yapmış olan kişiler.
Belirli Kamu Kuruluşlarının Üst Düzey Görevlileri: Kamu iktisadi teşebbüslerinde (KİT) görev yapan belirli yöneticiler.
Aile Üyeleri: Yeşil pasaport sahibi kişilerin eşleri, 18 yaşını doldurmamış çocukları ve belirli şartlar altında 25 yaşına kadar çocukları (eğitim gören) yeşil pasaport alabilirler.