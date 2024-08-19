Yeşil pasaport sahipleri, görevden ayrıldıklarında veya emekli olduklarında bu pasaportu kullanmaya devam edebilirler, ancak belirli koşullarda yeşil pasaport hakları sona erebilir. Peki, Yeşil pasaport nedir, normal pasaporttan farkı nedir? Yeşil pasaportu kimler alabilir?

NORMAL PASAPORTTAN FARKI NEDİR?

Yeşil pasaportun normal (bordo) pasaporttan farkları şunlardır:

Vizesiz Seyahat: Yeşil pasaport sahipleri, birçok ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak seyahat edebilir. Bordo pasaporta sahip kişiler ise daha az ülkeye vizesiz seyahat edebilir ve daha fazla ülke için vize almak zorundadır.

Pasaport Harcı: Yeşil pasaport sahipleri, bordo pasaport sahiplerinden farklı olarak pasaport harcı ödemezler. Ancak, defter bedeli ödemeleri gerekir.

Geçerlilik Süresi: Yeşil pasaportlar genellikle daha uzun süreli olarak verilir, ancak sahibinin kamu görevinden emekli olması ya da görevi bırakması durumunda geçerlilik süresi değişebilir.