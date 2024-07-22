Yerleştirmeye esas nakil başvurusu nedir, ne demek?

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LGS (Liselere Geçiş Sistemi) yerleştirmeye esas nakil başvurusu, öğrencilerin merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yerleştikleri okulları değiştirme talebinde bulunmalarıdır. Nakil başvuruları, öğrencilere tercih ettikleri ve puanlarının yettiği okullara yerleşme fırsatı sunar. Bu başvurular belirli dönemlerde yapılır ve yerleştirme sürecinde boş kontenjanlar göz önünde bulundurularak değerlendirilir. Öğrenciler ve veliler, belirlenen tarihlerde e-Okul sistemi üzerinden nakil başvurularını gerçekleştirebilirler.