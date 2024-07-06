Yerleştirme aşaması onay bekliyor ne demek?

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"Yerleştirme aşaması onay bekliyor" ifadesi, genellikle başvuru sürecinde, başvurunuzun değerlendirildiği ve onaylanmayı beklediği anlamına gelir. Bu ifade, başvurunuzun ilgili kurum tarafından incelendiğini ve yerleştirme kararının henüz sonuçlandırılmadığını belirtir.

Bu süreçte, başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya hangi programa yerleştirileceğiniz konusunda bir karar verilmemiştir. Başvurunuz, yetkililer tarafından incelenmekte ve gerekli değerlendirmeler yapılmaktadır.