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Yerel yerleştirme nedir, ne demek? Yerel yerleştirme zorunlu mu?

Güncelleme Tarihi:

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Yerel yerleştirme nedir, ne demek Yerel yerleştirme zorunlu mu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 22, 2024 17:31

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre yerel yerleştirme, Ortaöğretim kayıt alanları dikkate alınarak, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam- devamsızlık kriterleri ile okullara yapılan yerleştirmeyi ifade etmektedir. Peki, yerel yerleştirme ile alan okullar hangileridir? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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Yerel yerleştirme LGS sonuçları sonrası gündemde yer almaya başladı. LGS tercih sürecinde yerel yerleştirme ile ilgili konular araştırılıyor. Yerel yerleştirme ile alan okullar terimi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı kılavuz içerisinde yer alması nedeniyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Yerel yerleştirme ne demek ve yerel yerleştirme ile alan okullar hangileri sorusuna yanıt arayan pek çok kişi, internet üzerinden bu konunun detaylarını araştırıyor. Peki, MEB bilgilerine göre yerel yerleştirme ne demek ? İşte, o detaylar

YEREL YERLEŞTİRME İLE ALAN OKULLAR NELERDİR?

Yerel Yerleştirme, okulların türü, kontenjanı ve bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam devamsızlık gibi kriterler göz önünde bulundurularak yapılacaktır. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara yerleştirme işlemi, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince belirlenen kontenjanlara göre yapılacaktır. Yerleştirme işlemleri, okulun bağlı bulunduğu Genel Müdürlük ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinin sorumluluğunda Bakanlıkça yürütülecektir.

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Yerel yerleştirme tercih ekranında okullar;

Yeşil renk, “Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Mavi renk, “Komşu Kayıt Alanında” öğrenci için ikamet adresine göre Komşu Kayıt Alanında yer alan okulları belirtir.
Kırmızı renk, “Diğer” ise öğrenci için ikamet adresine göre bulunduğu Kayıt Alanında ve Komşu Kayıt Alanında olmayan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında bulunan okulları belirtir.

Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullara tercihte bulunan ve ilk yerleştirmede tercihine yerleşen öğrencilerin, yerleştirmeye esas nakil tercih dönemlerinde Kayıt Alanından okul ve farklı tür tercih etme zorunluluğu bulunmayacaktır.

 

 

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