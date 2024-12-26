Yeniden değerleme oranı nedir, ne anlama gelir? Yeniden değerleme oranı nasıl belirlenir?

Oluşturulma Tarihi: Aralık 26, 2024 09:34
Yeniden değerleme oranı, ekonomik koşullara bağlı olarak, belirli vergilerin, harçların ve ceza tutarlarının yıllık olarak güncellenmesi için kullanılan bir ekonomik ölçüttür. Bu oran, her yıl Vergi Usul Kanunu’na göre belirlenir ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Üretici Fiyat Endeksi’ndeki (ÜFE) 12 aylık ortalama artış oranı esas alınarak hesaplanır. İşte, Yeniden değerleme oranı hakkında detaylı bilgiler
Yeniden değerleme oranı, özellikle şu alanlarda uygulanır:
- Vergiler ve Harçlar: Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport harçları ve diğer çeşitli vergiler bu oran doğrultusunda artırılır.
- Para Cezaları: Trafik cezaları, idari para cezaları gibi kamuya ödenen cezalarda artış sağlar.
- Vergi Taban ve Tavanları: Bazı gelir vergisi dilimleri gibi vergi oranlarının belirlenmesinde dikkate alınır.
- Amortisman ve Değerleme: Şirketlerin varlıklarının yeniden değerlenmesi ve amortisman oranlarının düzenlenmesinde temel alınır.
2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43 olarak açıklanmışsa, o yıl içinde geçerli olan tüm vergiler, harçlar ve ceza tutarları bu oranda artırılarak uygulanır.
YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL BELİRLENİR?
Yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ÜFE verilerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu oranı her yıl kasım ayında Resmi Gazete’de ilan eder. Bu oran, bir sonraki yılın ocak ayından itibaren geçerli olur.