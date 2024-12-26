Yeniden değerleme oranı nedir, ne anlama gelir? Yeniden değerleme oranı nasıl belirlenir?

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Yeniden değerleme oranı, özellikle şu alanlarda uygulanır:

Vergiler ve Harçlar: Motorlu Taşıtlar Vergisi, pasaport harçları ve diğer çeşitli vergiler bu oran doğrultusunda artırılır. Para Cezaları: Trafik cezaları, idari para cezaları gibi kamuya ödenen cezalarda artış sağlar. Vergi Taban ve Tavanları: Bazı gelir vergisi dilimleri gibi vergi oranlarının belirlenmesinde dikkate alınır. Amortisman ve Değerleme: Şirketlerin varlıklarının yeniden değerlenmesi ve amortisman oranlarının düzenlenmesinde temel alınır.

2025 yılı için yeniden değerleme oranı yüzde 43 olarak açıklanmışsa, o yıl içinde geçerli olan tüm vergiler, harçlar ve ceza tutarları bu oranda artırılarak uygulanır.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NASIL BELİRLENİR?

Yeniden değerleme oranı, TÜİK'in açıkladığı 12 aylık ÜFE verilerinin ortalaması alınarak hesaplanır. Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu oranı her yıl kasım ayında Resmi Gazete’de ilan eder. Bu oran, bir sonraki yılın ocak ayından itibaren geçerli olur.