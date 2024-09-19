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Yeni Uşak Valisi kim oldu? Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

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Yeni Uşak Valisi kim oldu Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 10:23

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. İli değişen valilerden biri de Uşak ili oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararnameyle Uşak Valiliği görevine Naci Aktaş atandı. Peki, yeni Uşak Valisi kim? Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte hayatı ve biyografisi...

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Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği"ne atandı. Uşak yeni Valisi Naci Aktaş oldu. Peki, yeni Uşak Valisi Naci Aktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

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NACİ AKTAŞ KİMDİR?

1977 yılında Trabzon’un Araklı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Araklı'da tamamladı. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 1999 yılında mezun oldu. Yüksek Lisansını İngiltere Exeter Üniversitesi’nde Kamu Yönetimi ve Kamu Politikası alanında 2007’de tamamladı. Doktora eğitimini Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalında 2022 yılında tamamlayarak, Yönetim ve Organizasyon alanında Doktor unvanını aldı.

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2000 yılında başladığı kamu hizmetine 2004 yılına kadar Şekerbank T.A.Ş. Teftiş Kurulu Başkanlığında Müfettiş Yardımcısı/Müfettiş olarak devam etti. 2004 yılında 91. Dönem Kaymakam Adayı olarak Mülki İdare Amirliği mesleğine intisap ederek, İçişleri Bakanlığı bünyesinde Ağaçören Kaymakamlığı, Karaçoban Kaymakamlığı, Erzurum Vali Yardımcılığı, İller İdaresi Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü, Müsteşarlık ve Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanlığı ve Seferihisar Kaymakamlığı görevlerinde bulundu.

25.05.2022 tarihinde Etimesgut Kaymakamlığı görevine başlamış olup, evli ve iki kız çocuğu babasıdır.

Cumhurbaşkanlığı’nın 18.09.2024 tarih ve 2024/321 sayılı “Valiler Kararnamesi” ile Uşak İline Vali olarak atandı.

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