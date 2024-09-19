×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERBilgi Haberleri

Yeni Şırnak Valisi kim oldu? Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi

Güncelleme Tarihi:

#Yeni Şırnak Valisi#Şırnak Valisi#Birol Ekinci
Yeni Şırnak Valisi kim oldu Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2024 09:32

Valiler Kararnamesi ile 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Bu isimler arasında Şırnak Valisi Cevdet Atay da yer aldı. Cevdet Atay'ın yerine ise yeni Şırnak Valisi Birol Ekinci oldu. Peki, Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Birol Ekinci hayatı ve biyografisi

Haberin Devamı

Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Birol Ekinci ise yeni Şırnak Valisi olarak atandı.

Yeni Şırnak Valisi kim oldu Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli Hayatı ve biyografisi

Birol Ekinci sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle Şırnak ilimize Vali olarak atanmış bulunmaktayım. Şahsımı bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya saygı ve şükranlarımı arz ediyorum." ifadelerine yer verdi. Şırnak Valisi Birol Ekici kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Haberin Devamı

BİROL EKİNCİ KİMDİR?

1969 yılında Antalya ili Kaş ilçesinde doğdu. 1989 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun oldu.

Kamu görevine Sayıştay’da denetçi yardımcısı olarak başladı. Daha sonra Çobanlar, Nurhak, Keles ve Kâhta İlçelerinde Kaymakamlık; İçişleri Bakanlığında personel şube müdürlüğü, mülkiye başmüfettişliği; Başbakanlıkta idareyi geliştirme başkanlığı, Antalya İl Özel İdaresinde genel sekreterlik, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında strateji geliştirme başkanlığı, bakanlık müşavirliği, müsteşar yardımcılığı; Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Belediyeler Birliğinde genel sekreterlik görevlerinde bulundu.

Maliye Teorisi alanında Yüksek Lisans, Kentleşme ve Çevre Sorunları dalında Doktora Diplomasına sahip olup Kamu Yönetimi Alanında Doçentlik Unvanı bulunmaktadır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

12.05.2022 tarih ve 31833 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atandı.

Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre Birol Ekinci Şırnak Valisi olarak atandı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yeni Şırnak Valisi#Şırnak Valisi#Birol Ekinci

BAKMADAN GEÇME!

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir KPSS B Grubu kadroları neler

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir? KPSS B Grubu kadroları neler?

#KPSS Ön Lisans
SATIŞTA 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101de bu hafta neler var A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor

SATIŞTA! 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101'de bu hafta neler var? A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor!

#A101
19 Eylül ne günü Bugün Gaziler Günü mü 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

19 Eylül ne günü? Bugün Gaziler Günü mü? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü
Burdur Valisi kim oldu Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli Burdura atanan ilk kadın vali oldu

Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu!

#Burdur Valisi
Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

#Öğretmen Mülakat Sonuçları

EN SON HABERLER

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir KPSS B Grubu kadroları neler

KPSS ÖNLİSANS TABAN VE ATAMA PUANLARI LİSTESİ 2024 || Ön lisans KPSS 50,55,60,65,70,75 ve 80 puanla nereye atanır, hangi kuruma girilir? KPSS B Grubu kadroları neler?

#KPSS Ön Lisans
SATIŞTA 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101de bu hafta neler var A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor

SATIŞTA! 19 EYLÜL A101 KATALOĞU 2024 - İNDİRİMLİ ÜRÜNLER🛒📌 || A101'de bu hafta neler var? A101 Çekme Karavan, 180 cc Off-Road Benzinli ATV getiriyor!

#A101
19 Eylül ne günü Bugün Gaziler Günü mü 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

19 Eylül ne günü? Bugün Gaziler Günü mü? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları ve sözleri

#Gaziler Günü
Burdur Valisi kim oldu Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli Burdura atanan ilk kadın vali oldu

Burdur Valisi kim oldu? Yeni Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burdur'a atanan ilk kadın vali oldu!

#Burdur Valisi
Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

Öğretmenlik mülakat sonuçları 19 Eylül 2024 | 20 bin öğretmen ataması ne zaman? Öğretmen mülakat sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bakan Tekin sonuçlar için net konuştu

#Öğretmen Mülakat Sonuçları