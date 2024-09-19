Yeni Isparta Valisi kim oldu? Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

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Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği"ne atandı. Isparta'nın yeni Valisi Abdullah Erin oldu. Peki, Isparta Valisi Abdullah Erin kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

ABDULLAH ERİN KİMDİR?

1969 yılında Mardin’de dünyaya gelen Abdullah Erin, 1986 yılında Midyat Lisesi’nden ve 1991 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden derece ile mezun oldu.

1992’de Kaymakamlık sınavını kazandı. Bir yılı İngiltere’de dil eğitimini içeren Kaymakam adaylığı sürecini dönem ikincisi olarak tamamladı. Mülki İdare Amirliği mesleğinde, birçok il ve ilçede kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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2001 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından Yüksek Lisans yapmak üzere gönderildiği İngiltere Nottingham Üniversitesi Sosyoloji ve Sosyal Politika Fakültesi’ndeki eğitimini ‘Üstün Başarı’ derecesi ile tamamlayarak kaymakamlık görevine döndü. 2005 yılından itibaren 4 yıl süreyle Mülkiye Başmüfettişi olarak görev yaptı.

2009 yılında Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) Kurucu Genel Sekreteri olarak çalıştı ve bu süreçte Mardin başta olmak üzere bölge illerinde önemli projelerin hayata geçirilmesini sağladı.

2013-2016 yılları arasında İçişleri Bakan Danışmanlığı görevinde bulunan Abdullah Erin, 2016-2017 yıllarında Adıyaman Valisi ve 2017-2022 yılları arasında Şanlıurfa Valisi olarak görev yaptı. Valilik görevi süresince toplumun her kesimiyle derin bağlar kurarak bölge halkının büyük sevgi ve saygısını kazandı.

Meslek hayatı boyunca ABD, İngiltere, İsveç, Danimarka, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suriye ve Irak gibi birçok ülkedeki çeşitli üniversite ve STK’ların Sosyal ve ekonomik politikalar, kamu yönetiminin yeniden yapılanması, insan hakları, kalkınma, yoksulluk, planlama gibi alanlarda düzenledikleri özel kurs ve seminerlere katıldı.

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Cumhurbaşkanlığı’nın 18.09.2024 tarih ve 2024/321 sayılı “Valiler Kararnamesi” ile Isparta İline Vali olarak atandı.

Erin; iyi derecede Kürtçe, Arapça ve İngilizce bilmekte olup, evli ve 3 çocuk babasıdır.