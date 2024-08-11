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Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile son dakika sağanak uyarısı!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak
Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden 3 ile son dakika sağanak uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 11, 2024 22:28

Son dakika hava durumu tahminleri il il Meteoroloji tarafından yayınlandı. Ülke genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinde devam ederken, yeni hafta için sağanak uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre Ordu çevreleri ile Giresun ve Trabzon'un batısında sağanak yağış etkili olacak. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurdun iç, batı ve güney kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde, doğusunda normalleri civarında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Peki, yarın hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 12 Ağustos hava durumu raporu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) beklenen yağışların Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli alacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

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EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden 3 ile son dakika sağanak uyarısı

EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu

ISPARTA 20°C, 33°C
Az bulutlu

Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden 3 ile son dakika sağanak uyarısı

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 23°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden 3 ile son dakika sağanak uyarısı

TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi kısa süreli, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu

VAN 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak Meteorolojiden 3 ile son dakika sağanak uyarısı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yeni Haftada Hava Nasıl Olacak

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