Yeni haftanın hava durumu tahminleri il il yayınlandı... Yarın (12 Ağustos) hava nasıl olacak? Meteoroloji'den 3 ile son dakika sağanak uyarısı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Pazartesi) beklenen yağışların Rize ve Artvin kıyıları ile Trabzon'un doğu çevrelerinde yer yer kuvvetli alacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Marmara’nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
EDİRNE 21°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 24°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 21°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ 23°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, bölgenin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
AFYONKARAHİSAR 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 25°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 26°C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 26°C, 34°C
Az bulutlu
ISPARTA 20°C, 33°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI 16°C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR 16°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA 19°C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 15°C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE 19°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP 23°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK 19°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzeyli yönlerden kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
AMASYA 17°C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN 18°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 23°C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 23°C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yarın (Pazartesi) yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 12°C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde il merkezi kısa süreli, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS 11°C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 17°C, 34°C
Az bulutlu
VAN 14°C, 28°C
Parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu kuzey ve doğu kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 24°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA 28°C, 39°C
Az bulutlu ve açık