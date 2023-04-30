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Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı!

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Yarın Hava Nasıl Olacak
Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile uyarı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2023 23:11

Son dakika hava durumu tahminleri, Meteoroloji'nin değerlendirmeleri ile belli oldu. Hava sıcaklıkları artmaya başlarken yeni hafta için uyarı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre yarın İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Peki, yeni haftada hava nasıl olacak? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir ve il il 1 Mayıs hava durumu değerlendirmeleri.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu

EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu

Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile uyarı

EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

K.MARAŞ 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile uyarı

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İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu

KONYA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu

SİVAS 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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KASTAMONU 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile uyarı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

IĞDIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı Meteorolojiden İstanbul ve birçok ile uyarı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

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