Yeni hafta hava durumu tahminleri yayınlandı... Yarın (1 Mayıs) hava nasıl olacak, yağmur var mı? Meteoroloji'den İstanbul ve birçok ile uyarı!

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu (Gaziantep ve Kilis dışında), İstanbul, Isparta, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Sinop ve Sivas çevreleri ile Akdeniz’in Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile İstanbul çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA 6°C, 22°C
Parçalı bulutlu
EDİRNE 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 11°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 10°C, 23°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 2°C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 10°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 12°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA 7°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ile Toroslar kesiminin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 12°C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 10°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
K.MARAŞ 8°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR 4°C, 18°C
Parçalı bulutlu
KONYA 3°C, 16°C
Parçalı bulutlu
SİVAS 2°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU 1°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK 7°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 6°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazartesi) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 6°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 1°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
IĞDIR 9°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA 5°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 3°C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Gaziantep ve Kilis dışında) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 5°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 7°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 9°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı