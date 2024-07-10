Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Murat Zorluoğlu siyasi kariyeri ve görevleri!

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Atama kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan atama kararlarına göre; Diyarbakır Valiliği'ne Vali-Mülkiye Başmüfettişi Murat Zorluoğlu atandı. Söz konusu atamalar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 35'inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4 üncü maddeleri gereğince yapıldı. Yeni Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu geçmiş görevleri, kariyeri ve biyografisi de bu sebeple araştırılmaya başlandı.

YENİ DİYARBAKIR VALİSİ MURAT ZORLUOĞLU KİMDİR, ASLEN NERELİ, HANGİ İLLERDE GÖREV ALDI?

1971 yılında Ankara/Haymana'da doğdu. İlkokulu memleketi olan Trabzon- Çaykara-Kumlu Köyü İlkokulunda, ortaokulu Trabzon İmam Hatip Lisesinde, liseyi Trabzon Lisesi ve İstanbul- Hayrullah Kefoğlu Lisesinde, yükseköğrenimini ise 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde tamamladı.

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Mülki idare amirliği mesleğine 1994 yılında Trabzon kaymakam adayı olarak başladı. Kaymakam adaylığına müteakip 1997–1999 yıllarında Mersin Gülnar Kaymakamlığı; 1999–2003 yıllarında Bingöl Genç Kaymakamlığı; 2003-2008 yıllarında Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Şube Müdürlüğü ve 2008-2012 yıllarında ise aynı yerde Dış İlişkiler ve Projeler Daire Başkanlığı, İnceleme ve Soruşturma Daire Başkanlığı ve Mevzuat ve Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı görevlerini yürüttü.

Bu görevlerinin yanı sıra, 2005-2012 yılları arasında Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresinde (YBYK) Türkiye Heyetinin Milli Sekreteri ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Demokrasi Yönlendirme Komitesinde (CDLR) Türkiye adına üye olarak görev yaptı.

15.09.2012 tarihli ve 28412 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan müşterek kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığına, Nisan 2013 tarihinden itibaren de bu Bakanlıkta Müsteşar Yardımcılı Vekilliğine atandı. Mart 2015- Temmuz 2017 yılları arasında Elazığ Valiliği, 2017-2108 yıllarına ise Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevlerinde bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde yapılan mahalli idareler seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

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2004–2005 yıllarında Nottingham Üniversitesinde (İngiltere) Kamu Yönetimi Bölümü alanında yüksek lisans yaptı ve bu kapsamda Avrupa Birliği Karar Mekanizmalarına Yerel ve Bölgesel Yönetimlerin Etkisi konulu tezi ile Avrupa Birliği bölgesel politikaları ve yapısal fonlarını özel olarak inceledi. 2007 yılında Birmingham Üniversitesinde Avrupa Birliğinin yapısı ve politika oluşturma süreçleri konularında 4 aylık akademik programa katıldı.

2011 yılına yayınlanan Local Authorities in Turkey (Türkiye'de Mahalli İdareler) adlı kitabı ve Yeni Yerel Yönetimler Mevzuatı ve Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı adlı makalesi bulunan Murat ZORLUOĞLU, evli ve üç erkek çocuk babası olup, çok iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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MURTA ZORLUOĞLU GÖREVLERİ

2015 - 2017 Elazığ Valiliği

2017 - 2018 Van Valiliği ve Van büyükşehir belediye başkanlığı

2019 - 2024 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı