Yeni Bitlis Valisi kim oldu? Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi...

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Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısında yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre 16 ilin valisi değiştirildi, 12 ilin valisi "vali-mülkiye başmüfettişliği" görevine getirildi. Hüdayar Mete Buhara, Erkan Kılıç, Yılmaz Doruk, Erol Karaömeroğlu, Türker Öksüz, Hüseyin Engin Sarıibrahim, Zülkif Dağlı, Yaşar Karadeniz, Alper Tanrısever, Cengiz Ünsal, Enver Ünlü ve Cevdet Atay "vali-mülkiye başmüfettişliği"ne atandı. Ahmet Karakaya ise yeni Bitlis Valisi olarak göreve atandı. Peki, yeni Bitlis Valisi Ahmet Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

AHMET KARAKAYA KİMDİR?

1977 yılı Kastamonu- Taşköprü doğumludur. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1999 yılında mezun oldu.

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2000 yılında Kaymakam adayı olarak Mülki İdare Amirliği'ne atandı.

2002 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından 9 ay süreyle İngiltere' nin Exeter Üniversitesine İngilizce Dil Kursu ve mesleki incelemelerde bulunmak amacıyla gönderildi. 2009 yılında İngiltere'nin Portsmouth Üniversitesinde Yüksek Lisans Eğitimini tamamladı.



Kaymakam Ahmet Karakaya sırası ile aşağıdaki yerlerde çalıştı;

- Sinop İli Türkeli ve Erfelek Kaymakam Vekili (2001- 2002),

- Konya İli Altınekin Kaymakam Vekili (2003),

- Afyonkarahisar İli Çobanlar Kaymakamlığı (2004-2005),

- Siirt ili Baykan Kaymakamlığı (2005-2007),

- Artvin Vali Yardımcılığı (2007- 2011),

- Balıkesir İli Savaştepe Kaymakamlığı (2011-2013),

- Zonguldak ili Kozlu Kaymakamlığı (2013-2018). (Zonguldak Vali Yardımcılığı, Karaman Beldesi Belediye Başkan V. ve Çaycuma Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığı),

- Bursa İli Kestel Kaymakamlığı (2018- 2021).

(Bursa Vali Yrd. V. - 2020).



20 Ağustos 2021 tarih ve 31574 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile İstanbul Sancaktepe Kaymakamlığına atandı.

Valiler kararnamesi 2024 Resmi Gazete'nin 19 Eylül 2024 tarihli sayısınca Ahmet Karakaya yeni Bitlis Valisi görevine atandı.

Ahmet Karakaya, 1. Sınıf Mülki İdare Amiri olup; evli ve üç çocuk babasıdır.